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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 15 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 2 пункти управління, 3 склади, ЗРК С-300 та 5 артпідрозділів, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 23 райони скупчення окупантів, 3 станції РЕБ та 1 ЗРК, - Генштаб

Автор: 

авіація (4133) Генштаб ЗС (6622) артилерія (789)


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с 300 это гуд значит 1 или рузге их вперде потащили или ЗСУ приблизились к ним Что сову в пономпень что пономпень в сову- хана сове
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16.06.2023 02:37 Відповісти
Ніяк не второпаю, що таке "пункт управління"? Бо їх вже знищили туєву хучу...
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16.06.2023 02:47 Відповісти
кшм на позиции плюс 2-3 машины связи - уже пункт управления так как это рузге кп то там еще куча бутылок из под алкоголия помимо обычного срача Знакомо еще по Изюму
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16.06.2023 03:24 Відповісти
Зрозумів. Дякую.
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16.06.2023 11:10 Відповісти
 
 