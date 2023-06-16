Протягом 15 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 2 пункти управління, 3 склади, ЗРК С-300 та 5 артпідрозділів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 червня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шимус
показати весь коментар16.06.2023 02:37 Відповісти Мені подобається 0
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар16.06.2023 02:47 Відповісти Мені подобається 0
Шимус
показати весь коментар16.06.2023 03:24 Відповісти Мені подобається 2
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар16.06.2023 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль