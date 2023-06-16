Протягом 15 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 2 пункти управління, 3 склади, ЗРК С-300 та 5 артпідрозділів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 23 райони скупчення окупантів, 3 станції РЕБ та 1 ЗРК, - Генштаб