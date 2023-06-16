На саміті у Вільнюсі може запрацювати новий формат відносин України з НАТО, - Резніков
Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів глава Міноборони Олексій Резніков після засідання Комісії Україна-НАТО у четвер під час спілкування з українськими журналістами, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
"Сьогодні відбулась дуже епохальна подія… Сьогодні вперше після 2016 року відбулось засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони за участі всіх міністрів", – сказав Резніков, нагадавши, що у попередні роки зустрічі у цьому форматі не відбувались через вето Угорщини.
"Можу вам спророкувати… що це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і, я маю серйозну надію, що і останнє", – додав міністр.
Він пояснив, що це відбудеться у зв’язку зі зміною формату офіційних зустрічей між Україною та Альянсом.
"Наступна зустріч міністрів оборони від України та НАТО, маю надію, з Вільнюса почнеться або зразу після Вільнюса, буде вже (у форматі. – Ред.) Рада Україна-НАТО", – сказав міністр.
Резніков додав, що формат Ради передбачає "новий рівень відносин, вищий рівень взаємодії".
"Це коли Україна буде хоч іще не членом НАТО, але вже на рівних буде перебувати у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які зокрема прописані в їхніх угодах", – сказав Резніков.
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Як там весільні дрони поживають - вже все, що армійцям треба, закупили, мародер клятий?
А чого ж тоді Мадяр намагається 350 млн. назбирати на FPV-камікадзе для знищення москалів?
Це десять проектів Мадяра, страшний сон москалів, і наша перемога.
А що по факту....
Україні потрібне тільки членство у НАТО.
**** ти яйцеголова....
А можуть зібратися вирішувати питання НАТО, а не бажалки провінційного крадія.
Досить тринд.ти ні про що. Спочатку діло.