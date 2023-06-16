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Новини Україна-НАТО
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На саміті у Вільнюсі може запрацювати новий формат відносин України з НАТО, - Резніков

резніков

Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів глава Міноборони Олексій Резніков після засідання Комісії Україна-НАТО у четвер під час спілкування з українськими журналістами, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні відбулась дуже епохальна подія… Сьогодні вперше після 2016 року відбулось засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони за участі всіх міністрів", – сказав Резніков, нагадавши, що у попередні роки зустрічі у цьому форматі не відбувались через вето Угорщини.

"Можу вам спророкувати… що це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і, я маю серйозну надію, що і останнє", – додав міністр.

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Він пояснив, що це відбудеться у зв’язку зі зміною формату офіційних зустрічей між Україною та Альянсом.

"Наступна зустріч міністрів оборони від України та НАТО, маю надію, з Вільнюса почнеться або зразу після Вільнюса, буде вже (у форматі. – Ред.) Рада Україна-НАТО", – сказав міністр.

Резніков додав, що формат Ради передбачає "новий рівень відносин, вищий рівень взаємодії".

"Це коли Україна буде хоч іще не членом НАТО, але вже на рівних буде перебувати у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які зокрема прописані в їхніх угодах", – сказав Резніков.

Також читайте: Україна на саміті у Вільнюсі має отримати чітку перспективу членства в НАТО, – Блащак

Автор: 

НАТО (6460) саміт (765) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+20
Непотрібні ніякі "нові формати" !!! Ідіть за кацапським кораблем мородери та брехуни!!!
Україні потрібне тільки членство у НАТО.
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16.06.2023 02:08
+17
Курочка-******* - не кажи "Гоп", поки не перескочиш!

Як там весільні дрони поживають - вже все, що армійцям треба, закупили, мародер клятий?

А чого ж тоді Мадяр намагається 350 млн. назбирати на FPV-камікадзе для знищення москалів?
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16.06.2023 01:33
+13
маємо надію, що це перша і остання зустріч і для яйцекрада
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16.06.2023 02:12
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Курочка-******* - не кажи "Гоп", поки не перескочиш!

Як там весільні дрони поживають - вже все, що армійцям треба, закупили, мародер клятий?

А чого ж тоді Мадяр намагається 350 млн. назбирати на FPV-камікадзе для знищення москалів?
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16.06.2023 01:33 Відповісти
Уявіть, лише на закупках частини продуктів, ці тварі крали 3.5 міліарди гривень.
Це десять проектів Мадяра, страшний сон москалів, і наша перемога.
А що по факту....
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16.06.2023 06:08 Відповісти
Непотрібні ніякі "нові формати" !!! Ідіть за кацапським кораблем мородери та брехуни!!!
Україні потрібне тільки членство у НАТО.
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16.06.2023 02:08 Відповісти
маємо надію, що це перша і остання зустріч і для яйцекрада
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16.06.2023 02:12 Відповісти
Він так не думає: помідорний сезон на носі.
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16.06.2023 03:26 Відповісти
Тобто двері НАТО для України таки відчинені? Епохально!
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16.06.2023 02:25 Відповісти
Тобто, я побоююся, що тепер у України будуть у НАТО певні обов'язки та, як і раніше, ніяких прав.
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16.06.2023 08:35 Відповісти
****** яйца по 25.
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16.06.2023 02:37 Відповісти
Крадій-брехач
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16.06.2023 05:30 Відповісти
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16.06.2023 05:44 Відповісти
Коли вже з тобою почнуть працювати у новому форматі, наш відповідні органи.....
**** ти яйцеголова....
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16.06.2023 06:06 Відповісти
а папіздєть?
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16.06.2023 06:55 Відповісти
Якщо до цього часу звільніти Резнікова та Єрмака, то запрацює новий формат відносин.
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16.06.2023 07:21 Відповісти
з твоїми яйцями в нато робити некуй
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16.06.2023 08:06 Відповісти
Можуть навіть номінувати Рєзнікова на нагороду "Золоте яйце". 😁

А можуть зібратися вирішувати питання НАТО, а не бажалки провінційного крадія.
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16.06.2023 08:45 Відповісти
П'ятий рік, все, як в балагані. Розігрів публіки, анонс, як з контрнаступом.
Досить тринд.ти ні про що. Спочатку діло.
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16.06.2023 09:51 Відповісти
 
 