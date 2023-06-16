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Іспанія передасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь і 4 відремонтованих танки Leopard 2, - міноборони

танк,іспанія,leopard

Україна отримає від Іспанії 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь. Крім того, будуть передані чотири танки Leopard 2A4, які знаходилися на ремонті.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Два десятки бронетранспортерів для Збройних сил України прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня, розповіла голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес. Таким чином, ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Також глава оборонного відомства Іспанії заявила, що 4 танки Leopard 2A4, які були на ремонті, також будуть передані українській стороні.

Окрім того, очікується передача польового шпиталю Role 2 plus. Перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ в Іспанії пройдуть навчання.

Такий госпіталь здатен підтримувати бригаду, з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються в 12 контейнерах.

Також читайте: Іспанія надасть Україні ще чотири танки Leopard 2A4

Автор: 

Іспанія (911) допомога (8370)


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самое главное полевой госпиталь а это дорогого стоит у любого начмеда спросите кроме малины она у нас вдова Базилона
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16.06.2023 01:28 Відповісти
Не розказувати Фартушному, знову блог на Цензорі напише, що ЗСУ непотрібні "нецифрові танки"
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16.06.2023 01:35 Відповісти
ДЯКУЄМО
ІСПАНІІ👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.06.2023 01:48 Відповісти
Ахмад Чай.....
https://twitter.com/i/status/1669346037553844224
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16.06.2023 01:48 Відповісти
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16.06.2023 06:36 Відповісти
Мучо Грасиас...
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16.06.2023 06:02 Відповісти
Спасибо Испания
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16.06.2023 06:06 Відповісти
Грасиос
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16.06.2023 10:21 Відповісти
 
 