Іспанія передасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь і 4 відремонтованих танки Leopard 2, - міноборони

Україна отримає від Іспанії 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь. Крім того, будуть передані чотири танки Leopard 2A4, які знаходилися на ремонті.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Два десятки бронетранспортерів для Збройних сил України прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня, розповіла голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес. Таким чином, ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Також глава оборонного відомства Іспанії заявила, що 4 танки Leopard 2A4, які були на ремонті, також будуть передані українській стороні.

Окрім того, очікується передача польового шпиталю Role 2 plus. Перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ в Іспанії пройдуть навчання.

Такий госпіталь здатен підтримувати бригаду, з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються в 12 контейнерах.

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