Знищено 2 з 2 запущених вночі ворожих "шахедів". Ймовірність завдання ракетних ударів дуже висока, - Генштаб

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу "Shahed". Усі дрони знищено протиповітряною оброною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - наголошують у Генштабі.