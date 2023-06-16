Ворог бив із важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині, - ОВА

Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову бив із важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загиблих та постраждалих немає. Наслідки встановлюють ДСНСники.

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