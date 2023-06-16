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Ворог бив із важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині, - ОВА

нікополь,марганець

Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову бив із важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загиблих та постраждалих немає. Наслідки встановлюють ДСНСники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У небі над Дніпропетровщиною ППО збила три "шахеди", - ОВА

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обстріл (28648) Нікополь (1201) Дніпропетровська область (3763)


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