Знищено 2 "шахеди", ударний БпЛА "Ланцет", 2 ворожі "Орлани" та дрон "Zala", - Повітряні сили

Уночі 16 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" на південному напрямку - у Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Також, як зазначається, за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та один БпЛА не встановленого типу.

"Авіацією Повітряних Сил за минулу добу 15 червня здійснено до десяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб повідомляв, що знищено 2 з 2 запущених вночі ворожих "шахедів".

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