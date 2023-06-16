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Новини Війна
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Знищено 2 "шахеди", ударний БпЛА "Ланцет", 2 ворожі "Орлани" та дрон "Zala", - Повітряні сили

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Уночі 16 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" на південному напрямку - у Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Також, як зазначається, за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та один БпЛА не встановленого типу.

"Авіацією Повітряних Сил за минулу добу 15 червня здійснено до десяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб повідомляв, що знищено 2 з 2 запущених вночі ворожих "шахедів".

Читайте: На південному напрямку зафіксовано рух "Шахедів", працює ППО, - Повітряні Сили

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Дякуємо, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2023 10:54 Відповісти
 
 