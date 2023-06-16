Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 218 500 осіб (+590 за добу), 3965 танків, 3812 артсистем, 7683 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 16 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 218 500 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько/ about 218500 (+590) осіб ліквідовано,
танків - 3965 (+10) од,
бойових броньованих машин -7683 (+16) од,
артилерійських систем - 3812 (+19) од,
РСЗВ - 606 (+2) од,
засоби ППО - 364 (+0) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 301 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3357 (+24),
крилаті ракети - 1199 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 6519 (+13) од,
спеціальна техніка - 519 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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"Хотят ли русские войны?"
Музыка Э. Колмановского
Хотят ли русские войны
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!
Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы -- русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?
Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!
2016(!!!)
За винятком одного рядка.
...Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
Воювати вони також не вміють. Завалювати супротивника своїми трупами, так, вміють. А воювати ні
60 одиниць техніки та 590 чумардосів. Броня, логістика та арта в пріорітеті. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 218 000!!! більше, ніж таке місто, як Ангарськ ...
Але чи дожене стволка за рівнем ураження танки до кінця місяця? Чи так і буде у хвості плестися?
Як воно там: пА плану