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Новини
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Сили спецоперацій захопили у полон п’ятьох окупантів, що тонули на Херсонщині. ВIДЕО

Підірвавши Каховську ГЕС російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже, після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначається, одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього.

"П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнах, незважаючи на те, що на них перебували і його ж товариші. Попри це, усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Обмінного фонду достатньо для роботи над поверненням українців з полону, - Координаційний штаб

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

Автор: 

армія рф (17502) полон (1568) підтоплення (196) ССО (520) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+38
Нехай би втопились і хрен з ними.
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16.06.2023 08:43
+35
Ну от нахера?! Хай би тонули. Ризикували життям рятуючи вбивць! Краще б собак рятували, то порядні, розумні створіння!
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16.06.2023 08:48
+25
Сили спецоперацій захопили у полон п'ятьох окупантів, що тонули

Тай хай би тонули.
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16.06.2023 08:44
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А хто окрім рашистів розповідав про якийсь десант?! Нам ЗА ЦИХ підарів "виправдовуватись"???!!!
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16.06.2023 08:50 Відповісти
Висадили висадили. Іди двері відкривай. Ванья.
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16.06.2023 08:53 Відповісти
кацапы сбивали беспилотник,а утром расскажут как они батальйон укропов спецназа положили и 10 леопардов утопили))))это же кацапы
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16.06.2023 08:57 Відповісти
ну,ну продолжай верить в десант,кацапы тебе и авианосец подобьют а зрадойобчики будут голову пеплом посыпать,хохлобидосики,слава богу что таких додерманов в армии немного,а то писец бы нам был давно
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16.06.2023 09:17 Відповісти
Хто визнав? "Власні джерела" в The Times?
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16.06.2023 09:49 Відповісти
Нехай би втопились і хрен з ними.
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16.06.2023 08:43 Відповісти
ТЮлька була б проти...
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16.06.2023 11:08 Відповісти
Бійці ССО ЗСУ насамперед - ЛЮДИ! Усі людські якості у кожного бійця ССО ЗСУ на надзвичайно високому рівні. Українці - не кацапи. Слава ССО ЗСУ!
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16.06.2023 11:39 Відповісти
Рускіє теж люди і воювати з нами не будуть.(Зеленський)
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16.06.2023 11:48 Відповісти
Бійці ССО ЗСУ не політики, а насамперед ВОЇНИ та люди. Усі під Богом ходимо. Слава ЗСУ!
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16.06.2023 11:50 Відповісти
Пiдтримую! 👍🤝😻
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16.06.2023 12:38 Відповісти
Ми вiдрiзняемось вiд оркiв людянiстю... На фронтi, як нiде нашi
Героi цiнують життя...Даже наших ворогiв...Була нагода спасти-спасли!
Да благославить Господь наших захистникiв! 🙏🙏🙏
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16.06.2023 12:36 Відповісти
Вони цього не цінують і людяність сприймають як прояв слабкості. Тільки клин клином.
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16.06.2023 12:39 Відповісти
Зеків ніхто міняти не буде, назрен вони кацапії здалися.
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16.06.2023 08:44 Відповісти
Якби не були потрібні, то їх би з зон не набирали!
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16.06.2023 08:51 Відповісти
Набирають, щоб звільнити зони від біосміття і заодно зменшити видатки на утримання цього непотрібу.
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16.06.2023 10:09 Відповісти
Міняють. Того, що закувалдили, виміняли ж.
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16.06.2023 12:28 Відповісти
Той же пішов на контакт і почав розповідати секрети ось його і виміняли щоб показово стратити. Він не хотів щоб його міняли, але вагнерівці пригрозили когось з полонених стратити от його і видали. Он пілот з Су-35 вже більше року сидить у нас і не міняють.
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16.06.2023 13:37 Відповісти
Сили спецоперацій захопили у полон п'ятьох окупантів, що тонули

Тай хай би тонули.
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16.06.2023 08:44 Відповісти
"19.Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь.

20.Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його; як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову.

21.Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!" 🙏🙏🙏

До Римлян 12
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16.06.2023 12:45 Відповісти
Ризикувати житиям бійців ССО заради кримінального біосміття якось не дуже добре. Шкода,що не можна було відразу з'ясувати, що то за підари. А то так би і потонули нах.
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16.06.2023 08:45 Відповісти
Обмінний фонд!
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16.06.2023 08:53 Відповісти
Та кому цей шлак потрібен?
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16.06.2023 08:58 Відповісти
І багато виміняли цих кримінальних покидьків на наших полонених азовців?
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16.06.2023 10:12 Відповісти
на Азовців, потрібно лідора вЗесвіту обміняти, нахіба воно потрібне, якщо усім керує дЄрмак?
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16.06.2023 11:06 Відповісти
Я тільки за. Але не потрібно було в 2019 році вибирати того зелідора.
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16.06.2023 15:49 Відповісти
мене, ще "стецьком" обзивали... А тому, моя совість чиста, щодо виборів та вибору.
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16.06.2023 21:51 Відповісти
Вони ж не знали хто топиться.
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16.06.2023 13:39 Відповісти
Ну от нахера?! Хай би тонули. Ризикували життям рятуючи вбивць! Краще б собак рятували, то порядні, розумні створіння!
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16.06.2023 08:48 Відповісти
тобто московити тонули а інші спостерігали. Коли наші прийшли спасати то ці інші почали обстрілювати .
Бо московити то біомусор і гімно собаче. Сподіваюсь цей коментар прочитають ті засранці з московії які тут пасуться.
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16.06.2023 08:49 Відповісти
Не нужно было рисковать жизнями ради этого биомусора.
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16.06.2023 08:50 Відповісти
Дубль: Обмінний фонд!
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16.06.2023 08:54 Відповісти
Длбб ти,а може хитродупий паренЬок
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16.06.2023 09:06 Відповісти
Піди до тих вояк і поскандаль, нашо рятували.
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16.06.2023 12:29 Відповісти
Підарня спєцом цю мразоту кинула щоб виманити нашіх і розстріляти. Нахєра було ризикувати життям ізза купки зеків?!?!
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16.06.2023 08:52 Відповісти
Да, дєдушка Мазай, зайці щас уже не ті!
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16.06.2023 08:53 Відповісти
😁😒😠
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16.06.2023 12:47 Відповісти
відібрали корм у раків. не можна так робити!
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16.06.2023 09:03 Відповісти
Ризикувати своїми бійцями заради кацапів? Нерозумно! Найби собі кацапи далі ''пливли''
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16.06.2023 09:08 Відповісти
Надо было через громкоговоритель включить песню: "Ахфіцєри, ахфіцери, вашє сєрдцє пад пріцелам..." - и они бы сами приплыли
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16.06.2023 09:09 Відповісти
В нас не підривали мости на півдні в перші дні війни бо як саказав Подоляк як можна підривати своє в що це обійшлось всі памятаєм це тисячі жертв,тепер рятуємо варварів які прийшли вбивати українців це ж гумано ,та тільки цих чортів треба утримувати за кошти наших платників податків та західної допомоги.
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16.06.2023 09:33 Відповісти
руки вгору i трохи почекати. Без цього нiяк. Можливо i спасати не потрiбно.
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16.06.2023 10:09 Відповісти
Поки у нас є полонені треба для обміну
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16.06.2023 10:41 Відповісти
поки у нас кроти на усіх рівнях прой.бистого керівництва, ми всі полонені.
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16.06.2023 12:35 Відповісти
"Дід Мазай та зайці" то ми вже в школі проходили. Зараз - " Дід Василь та без зайців" з заключною фразою,замінюючи магазин в автоматі, і куди вони поділися?....
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16.06.2023 10:41 Відповісти
Это конечно класно, но как же ГОЛОДНЫЕ РАКИ???
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16.06.2023 10:47 Відповісти
лысый решил потопить своих зеков
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16.06.2023 11:11 Відповісти
ну і нахєра?? Самі потрапили під обстріл. Блін! Краще зберегти життя українським воїнам, ніж рятувати кацапське лайно. Тим більше, що лайно ж не тоне.
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16.06.2023 12:13 Відповісти
Для того щоби поміняти наших хлопців згодиться все що завгодно, навіть і оце лайно.
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16.06.2023 13:27 Відповісти
Хай ваші хлопці не здаються в полон, і не потрібно буде міняти. А то виходить:одні воюють до останньої краплини крові, а другі чекають у бліндажах, щоби без спротиву ворогу здатись в полон і бути обміняним. Вони ж знають, що після обміну вони вже на фронт не попадуть, бо буде "психологічна реабілітаці" до кінця успішної чи безуспішної війни. В результаті дійсні патріоти гинуть, а сачки повертаються з полону героями.
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16.06.2023 16:14 Відповісти
«Хто не був на війні, не має права говорити про неї». © Марлен Дітріх
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16.06.2023 16:23 Відповісти
Цілком вірно. Нажаль мені "пощастило" там побувати і знаю про що говорю.
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16.06.2023 18:01 Відповісти
не свистіть, оскільки б знали, що тіло відрубується із свідомістю разом.
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16.06.2023 22:47 Відповісти
Оператор Мазай і zайці
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16.06.2023 13:55 Відповісти
не було на них акули...
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16.06.2023 13:59 Відповісти
Ви що дурні робите? Сам Бог вже вам підказує, що треба з ними робити (топить їх), а ви, хворі на голову (інакшх слів у мене нема) їх рятуєте. Навіщо Америка дає зброю вам, коли ви ж гуманні довбдятли.
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16.06.2023 16:07 Відповісти
Топить как котов эту гнусную кацапскую срань.
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16.06.2023 16:13 Відповісти
Коти - ангели в порівнянні з кацапськими мерзотниками.
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16.06.2023 21:50 Відповісти
Боже, дай розуму цій нації.
Ви що дурні робите? Сам Бог вже вам підказує, що треба з ними робити (топить їх), а ви, хворі на голову (інакшх слів у мене нема) їх рятуєте. Навіщо Америка дає зброю вам, коли ви ж гуманні довбдятли.
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16.06.2023 16:17 Відповісти
Є чудовий, як для жаб та рашистів, засіб триматись на поверхні води - камишинка, дума, повіитря. Ну могли ж побеспокоиться о живучести самі.
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16.06.2023 20:49 Відповісти
 
 