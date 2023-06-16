Європарламент закликає Зеленського не підписувати скандальний закон №5655 про реформу містобудування: Розробили в інтересах забудовників

Європейський парламент закликає президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний закон 5655 про реформу містобудування, бо його "розробили в інтересах забудовників".

Відповідний пункт міститься в ухваленій 15 червня резолюції під назвою "Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на рух ЧЕСНО.

"Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо Президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність", - йдеться в резолюції.

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Рух ЧЕСНО називає застереження Європарламенту "чітким сигналом Офісу президента". "З самого початку текст проєкту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тис громадян вимагають ветувати проєкт, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського", - нагадала лідерка ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5655 в цілому 13 грудня 2022 року. За нього проголосували 228 депутатів. Законопроєкт збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

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Проти закону №5655 виступили Міністерство культури, Нацагентство з питань запобігання корупції, ряд громадських організацій. Асоціація міст України та ряд міських рад просять ветувати його.