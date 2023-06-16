Європарламент закликає Зеленського не підписувати скандальний закон №5655 про реформу містобудування: Розробили в інтересах забудовників
Європейський парламент закликає президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний закон 5655 про реформу містобудування, бо його "розробили в інтересах забудовників".
Відповідний пункт міститься в ухваленій 15 червня резолюції під назвою "Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на рух ЧЕСНО.
"Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо Президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність", - йдеться в резолюції.
Рух ЧЕСНО називає застереження Європарламенту "чітким сигналом Офісу президента". "З самого початку текст проєкту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тис громадян вимагають ветувати проєкт, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського", - нагадала лідерка ЧЕСНО Віта Думанська.
Нагадаємо Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5655 в цілому 13 грудня 2022 року. За нього проголосували 228 депутатів. Законопроєкт збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.
Проти закону №5655 виступили Міністерство культури, Нацагентство з питань запобігання корупції, ряд громадських організацій. Асоціація міст України та ряд міських рад просять ветувати його.
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Пропоную усім депутатам і ЗЕЛЕНСЬКОМУ поїхати і подивитесь на цей АЗІАТСЬКИЙ КОШМАР.( хоча до кого я звертаюся ? ЦЯ ЗАІЖЖА ЛІМІТА ПОНЯТТЯ НЕ МАЕ ПРО ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСЬКОГО ГРАДОБУДУВАННЯ , а закони, цукі, приймають ‼️‼️‼️)
невже таким ми Зпамьятаемо уютне ЕВРОПЕЙСЬКе місто ??!?
особливо у Центрі..
А остання реконструкція Шевченка,де повирубувано майже всі дерева(зате з"явились велодоріжки) -ЦЕ п..ЄЦ.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftvoemisto.tv%2Fexclusive%2Fzabudovani_zavody_lvova_124541.html&psig=AOvVaw3EUc0iu3ToJC20zHaSppe5&ust=1686986532158000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCJizmNqgx_8CFQAAAAAdAAAAABAk
По суті, Шуляк це шкідник, який гальмує нормальну роботу будівельної галузі та шкодить державі та суспільству!
не переживайте так за нормальну роботу будівельної галузі Там вариться таке тіньове бабло,що вистачить викупити ВСІХ ВИПУСКНИКІВ з Трускавця ОПТОМ.
Занадто великі суми( Десятки ,можливо сотні мільйонів доларів в рік сумарно по Україні ),щоби вона вирішувала щось...
Бізнесуки, самі по собі, ні на що не здатні. Це не як Predator в окопі, один, з подаваном, розібрався з цілим загоном хробаків.
А для цих бізнесуків їхні прислужники все виконують і прислужники повинні відповідати перед законом не менше, ніж їх володарі.
Зе, щоб той не робив те, що на думку усіх, українців, європейців, усіх нормальних людей, дуже зашкодить Україні.
"авгієві конюшні,котрі потребують конкретної ЧИСТКИ...
В Швейцарії перед побудовою дома ставлять високий стовпи на висоту майбутньої споруди по 4 кутах її периметру. То робиться щоб дати зрозуміти тим хто живе довкола де буде падати тінь, в кого є ризик мати вікна в вікна , тощо. Вони стоять якщо не помиляюсь 2 місяці. Якщо в мерію не поступило листівок та скарг, то будівельник отримує зелене світло. А ось як хоть хтось написав тоді стоп, перегляд проекту і ТД.