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Європарламент закликає Зеленського не підписувати скандальний закон №5655 про реформу містобудування: Розробили в інтересах забудовників

будівництво

Європейський парламент закликає президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний закон 5655 про реформу містобудування, бо його "розробили в інтересах забудовників".

Відповідний пункт міститься в ухваленій 15 червня резолюції під назвою "Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на рух ЧЕСНО.

"Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо Президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність", - йдеться в резолюції.

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Рух ЧЕСНО називає застереження Європарламенту "чітким сигналом Офісу президента". "З самого початку текст проєкту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тис громадян вимагають ветувати проєкт, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського", - нагадала лідерка ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5655 в цілому 13 грудня 2022 року. За нього проголосували 228 депутатів. Законопроєкт збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

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Проти закону №5655 виступили Міністерство культури, Нацагентство з питань запобігання корупції, ряд громадських організацій. Асоціація міст України та ряд міських рад просять ветувати його.

Автор: 

Європарламент (1046) законопроєкт (3599) будівництво (3021)


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Топ коментарі
+19
Ну як це не підписувати той "законо", який потрібний єлдаку, шуляк і татарову? Вони що з дуба впали?
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16.06.2023 08:42
+19
Піздюк Нелохович Боневтік звичайно прийме цей закон даже не сумніваюся , бо що? Бо влада в руках в клоуна
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16.06.2023 08:43
+11
Зяма вже отримав відкат. Як тепер не підписати?
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16.06.2023 08:46
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Ну як це не підписувати той "законо", який потрібний єлдаку, шуляк і татарову? Вони що з дуба впали?
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16.06.2023 08:42 Відповісти
Вова хочет ,чтобы народ Украины ходил на его могилку снимал преисподнюю и вываливал все свое мнение..этот вислюк даже не догадывается как скоро это станет реальностью...его имя будет вписано в Историю Украины кровью и проклято до 12 колена
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16.06.2023 09:18 Відповісти
зелений осел--самий "мудрий" осел в світі
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16.06.2023 10:08 Відповісти
Звичайно і має саме велике стадо, аж 73% після пуйла, в того звичайно більше. Але марафон Бені за рік зробить свою справу.
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16.06.2023 10:24 Відповісти
Піздюк Нелохович Боневтік звичайно прийме цей закон даже не сумніваюся , бо що? Бо влада в руках в клоуна
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16.06.2023 08:43 Відповісти
Власть в руках а бабло от застройщиков уже в оманском офшоре.
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16.06.2023 08:48 Відповісти
Зяма вже отримав відкат. Як тепер не підписати?
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16.06.2023 08:46 Відповісти
Не, ну они эти европейцы шутят что ли как это не подписывать ведь бабло уже получено от застройщиков и даже доставлено в оманский офшор.
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16.06.2023 08:47 Відповісти
Який там ще Європарламент,якщо шулячка рєшаєт? А дєрьмак затверджує. Клован їм більше довіряє.
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16.06.2023 08:48 Відповісти
Ви там у Європарламенті досі не зрозуміли що це саме й робилось для сваіх...
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16.06.2023 08:49 Відповісти
навар поділений все в офшораx
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16.06.2023 08:49 Відповісти
Ну що це одоробло розуміє в законах?
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16.06.2023 08:51 Відповісти
Підтримую ЕВРОПАРЛАМЕНТ ‼️‼️
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16.06.2023 08:59 Відповісти
Київ ці заіжжи забудовники перетворили у Шанхай. ЦЕ ЯКИЙСЬ ЖАХ. Коли спускаешься по Лесі Українки до Паруса і дивишься в сторону Бессарабки , то бачиш хаотичну забудову без дерев , де великі будинки ДАВЯТЬ ЦЕНТР Києва і старинні будинки.

Пропоную усім депутатам і ЗЕЛЕНСЬКОМУ поїхати і подивитесь на цей АЗІАТСЬКИЙ КОШМАР.( хоча до кого я звертаюся ? ЦЯ ЗАІЖЖА ЛІМІТА ПОНЯТТЯ НЕ МАЕ ПРО ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСЬКОГО ГРАДОБУДУВАННЯ , а закони, цукі, приймають ‼️‼️‼️)

невже таким ми Зпамьятаемо уютне ЕВРОПЕЙСЬКе місто ??!?
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16.06.2023 09:08 Відповісти
Хаотичною забудовою споганила Київ ще данєцкая влада
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16.06.2023 09:27 Відповісти
У кожного ПОЛИТИКА там рильце у сметані
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16.06.2023 09:35 Відповісти
Ще Космос навіть... От на Омелю гнали за забудову, але дивлячись на квартали Позняків, збудовані при ньому, робиш висновок, що тоді все ще дуже навіть адекватно було порівняно із сьогоденням...
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16.06.2023 09:37 Відповісти
Все Меры Киева начиная с Омельченко способствовали хаотичной застройке без всякого генплана Киева-деньги не пахнут. Новый закон позволит начать любое строительство вобще без документов и разрешений,только право собственности на землю или договор аренды на землю. Тоесть можно выгнать любую высотку где хочешь,а уже потом регистрироваать ее в органах госвласти. Как и продавать, оформлять право собственности на еще НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ дом не введенный в эксплуатацию-рай для строительных аферистов. Так Зеля-он и сам аферист 1 категории как и его босс-Каламойский
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16.06.2023 10:04 Відповісти
А татаров, єрмак і решта по списку не донецька влада? Тоді йой!
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16.06.2023 10:27 Відповісти
У Львові не краще.

особливо у Центрі..

А остання реконструкція Шевченка,де повирубувано майже всі дерева(зате з"явились велодоріжки) -ЦЕ п..ЄЦ.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftvoemisto.tv%2Fexclusive%2Fzabudovani_zavody_lvova_124541.html&psig=AOvVaw3EUc0iu3ToJC20zHaSppe5&ust=1686986532158000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCJizmNqgx_8CFQAAAAAdAAAAABAk
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16.06.2023 10:24 Відповісти
Очередная драчка за корыто.
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16.06.2023 08:59 Відповісти
,,Шо опять?" , ,,це ж вже було" , ,,Срамота"...
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16.06.2023 09:02 Відповісти
Європарламент вже прислав барабани і овочерізки, щоб щось рекомендувати?
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16.06.2023 09:03 Відповісти
Це буде ще один зашквар і ще один цвях в труну зелених. А для народу щн одна причина знести цю зелену зграю!
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16.06.2023 09:04 Відповісти
А це ж вже було, ні ? Колись хотіли знести зграю цинічних бариг.....
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16.06.2023 09:11 Відповісти
а шо такоє? "ета же савсєм другоє.."
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16.06.2023 09:07 Відповісти
Чому цією Шуляк генераторкою корупційних законів досі не зацікавилось НАБУ, ДБР?
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16.06.2023 09:10 Відповісти
Бо всі структури зараз або під ляльками Єрмака, або під людьми Татарова
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16.06.2023 09:29 Відповісти
Ну от Зеленський казав на інтерв'ю що не може визначитись з долею закону - хто правий, противники, чи ініціатори законопроекту. От йому стороння незалежна думка. Заодно це чітке пояснення на кого працює автор і головний агітатор цього закону, пані Шуляк - на інтереси жителів міст, чи на інтереси невеликого кола забудовників.
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16.06.2023 09:16 Відповісти
Зе казав, що половині корупційний закон подобається
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16.06.2023 09:50 Відповісти
думаю,зараз пролобйовано заносом ШАЛЕНОЇ суми забудовниками в ОП Закону,де повноваження "знімати долю" перенесено в міністерство з місцевих рад(точніше мерів через виконкоми,наприклад Андрія "Доля" у Львові)
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16.06.2023 10:04 Відповісти
Я розумію, що війна, я розумію що "не на часі", але скільки це вже терпіти цих мародерів у власті, єрмака, гетьманцева, татарова і інших чортів, за що воюють наші воїни, щоб коли вони пернулись з війни тут сидів такій собі власний маленький путін - початківець?
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16.06.2023 09:17 Відповісти
Не заважайте Нелоху боротися з корупцією і олігархами.
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16.06.2023 09:17 Відповісти
Воно ж казало шо олігархів вже знищило.
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16.06.2023 09:29 Відповісти
Чому це непорозуміння Шуляк, яка нінащо не здатна крім створювати умови для корупції, досі очолює Комітет ВР з питань розвитку та містобудування??
По суті, Шуляк це шкідник, який гальмує нормальну роботу будівельної галузі та шкодить державі та суспільству!
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16.06.2023 09:20 Відповісти
гальмує нормальну роботу будівельної галузі та шкодить державі та суспільству

не переживайте так за нормальну роботу будівельної галузі Там вариться таке тіньове бабло,що вистачить викупити ВСІХ ВИПУСКНИКІВ з Трускавця ОПТОМ.
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16.06.2023 10:13 Відповісти
Шмурдяк готова на все заради бабла, яке йде на будівництво, навіть воїна без ніг зацькувати прямо в лікарні. Цікаво, Зеленський такий самий знову, навіть коли потрібно було б робити вигляд хоча б для партнерів, чи хоч щось розуміє ще? Якщо підпише, то ще гірший і він очолює корупцію, бо тоді вже сказати, що бояри погані не вийде. Бо бояри не підписують цей закон. І якщо Європарламент просить не підписувати, то не вийде сказати: розбійники мене підставили, попросили автограф, а то закон був...
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16.06.2023 09:26 Відповісти
Шуляк просто"відпрацьовує" завдання з Офісу Президента(бізнесюки типу Арахамії,Гетьманцева,Єрмака).

Занадто великі суми( Десятки ,можливо сотні мільйонів доларів в рік сумарно по Україні ),щоби вона вирішувала щось...
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16.06.2023 10:08 Відповісти
Тобто ана невінаватая?)) то всьо бізнесуки? Ана просто на роботі? А не частина угрупування?
Бізнесуки, самі по собі, ні на що не здатні. Це не як Predator в окопі, один, з подаваном, розібрався з цілим загоном хробаків.
А для цих бізнесуків їхні прислужники все виконують і прислужники повинні відповідати перед законом не менше, ніж їх володарі.
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16.06.2023 11:51 Відповісти
А взагалі, це іспанський сором, що сам Європарламент, в такі часи, змушений звертатися до
Зе, щоб той не робив те, що на думку усіх, українців, європейців, усіх нормальних людей, дуже зашкодить Україні.
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16.06.2023 11:58 Відповісти
Це той закон, заради якого шуляк їздила в госпіталь до нашого воїна без ніг "пояснювати" шо он нєправ і закон дуже класний... от гниди!!!
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16.06.2023 09:34 Відповісти
Закони про містобудування -"авгієві конюшні",з яких кормляться усі Влади..І планують кормитися...

"авгієві конюшні,котрі потребують конкретної ЧИСТКИ...
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16.06.2023 10:11 Відповісти
Zeлений пітор дорвався до влади з однією метою - грабувати країну. Йому насрати на ваші будинки і на вашу архітектуру. Головне - це мільярди які потечуть в його кармани від знищення забудовниками історичної і культурної спадщини України.
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16.06.2023 10:36 Відповісти
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16.06.2023 10:45 Відповісти
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16.06.2023 10:47 Відповісти
Про місто забудову та демократію.
В Швейцарії перед побудовою дома ставлять високий стовпи на висоту майбутньої споруди по 4 кутах її периметру. То робиться щоб дати зрозуміти тим хто живе довкола де буде падати тінь, в кого є ризик мати вікна в вікна , тощо. Вони стоять якщо не помиляюсь 2 місяці. Якщо в мерію не поступило листівок та скарг, то будівельник отримує зелене світло. А ось як хоть хтось написав тоді стоп, перегляд проекту і ТД.
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16.06.2023 10:52 Відповісти
Не до того звернулись. До Єрмака потрібно. Хоча він сам собі такий потужний струмінь прибутку не відрубає.
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16.06.2023 11:19 Відповісти
Неначасі
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16.06.2023 12:22 Відповісти
 
 