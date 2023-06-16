Ядерна зброя РФ в Білорусі: Держдеп вважає, що Лукашенко передає Путіну все більше контролю

Держдепартамент США продовжує слідкувати за ситуацією із переміщенням російської тактичної ядерної зброї у Білорусь.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він зазначив, що наразі США не бачать причин для коригування позицій власних ядерних сил, а також ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

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Водночас Міллер наголосив, що домовленість про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі свідчить про те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю над країною.

"Що стосується Білорусі, то це ще один приклад того, що Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, передаючи Кремлю ще більший контроль над Білоруссю всупереч волі білоруського народу. А для Росії це ще один безвідповідальний крок", - зазначив речник Держдепу.

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