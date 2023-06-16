УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4318 відвідувачів онлайн
Новини
1 383 14

Ядерна зброя РФ в Білорусі: Держдеп вважає, що Лукашенко передає Путіну все більше контролю

лукашенко,путін

Держдепартамент США продовжує слідкувати за ситуацією із переміщенням російської тактичної ядерної зброї у Білорусь.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він зазначив, що наразі США не бачать причин для коригування позицій власних ядерних сил, а також ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Читайте: У польських прикордонників стріляли з боку Білорусі

Водночас Міллер наголосив, що домовленість про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі свідчить про те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю над країною.

"Що стосується Білорусі, то це ще один приклад того, що Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, передаючи Кремлю ще більший контроль над Білоруссю всупереч волі білоруського народу. А для Росії це ще один безвідповідальний крок", - зазначив речник Держдепу.

Також читайте: Розміщення російської ядерної зброї на території РБ було вимогою до Росії, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7938) Держдепартамент США (1639) росія (65336) ядерна зброя (1155)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Как то непонятно , если безъядерная страна получает ядерное оружие , это не нарушение договора о нераспространении? То есть Украина может со спокойной совестью восстанавливать ядерное оружие !
показати весь коментар
16.06.2023 09:42
+2
Мабудь хутин поміняв Колю на ЯЗ і Коля зараз десь в ОАЕ на власній віллі
показати весь коментар
16.06.2023 09:11
+1
Яка фантастична здогадливість)
показати весь коментар
16.06.2023 09:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка фантастична здогадливість)
показати весь коментар
16.06.2023 09:09 Відповісти
не зря же кеп очевидность,американец по национальности
показати весь коментар
16.06.2023 09:13 Відповісти
бла,бла,бла----візьмість в руки наглість і дайте ядерну зброю Україні,старий пердун рота закриє
показати весь коментар
16.06.2023 10:06 Відповісти
Бульбофюрер там вже як занавіс
показати весь коментар
16.06.2023 09:10 Відповісти
Мабудь хутин поміняв Колю на ЯЗ і Коля зараз десь в ОАЕ на власній віллі
показати весь коментар
16.06.2023 09:11 Відповісти
Сподіваємось на привентивний удар НАТО по бульбостану
показати весь коментар
16.06.2023 09:13 Відповісти
Два старпера, сами пожили , ********* нарожали , а остальном зась
показати весь коментар
16.06.2023 09:26 Відповісти
Тобто в кенігсбергському окрузі ядерних ракет нема ???
Якась дурня по надуванню щок Тараканом.
показати весь коментар
16.06.2023 09:35 Відповісти
Как то непонятно , если безъядерная страна получает ядерное оружие , это не нарушение договора о нераспространении? То есть Украина может со спокойной совестью восстанавливать ядерное оружие !
показати весь коментар
16.06.2023 09:42 Відповісти
Дуже поганий прецедент, це порушення договору про нерозповсюдження ЯЗ.
Реакція американців свідчить про їхнє безсилля.
показати весь коментар
16.06.2023 10:01 Відповісти
Для початку треба виділити сто мільярдів...а там буде видно.
показати весь коментар
16.06.2023 11:03 Відповісти
Занепокоїлись. При Рейгані та Буші такої безсилої ху..ні ніхто і уявити не міг
показати весь коментар
16.06.2023 10:05 Відповісти
білоруси води в рот набрали і мовчать як ті барани, котрих на заклання ведуть. вони не мають мізків, щоб розуміти до чого ця ядерка приведе? це буде апокаліпсіс для всіх білорусів, як країни. як що, то НАТО вдарить по білорусіЇ. мені байдуже, що з цією білорусіЄЮ станеться, якщо білоруський народ барани.
показати весь коментар
16.06.2023 12:01 Відповісти
Лукашенко - дрыщь, он не мог просить ядерное оружие, это путлеру угодно было размещать его в белоруси чтобы всех типа пугать или грозить этим, но чтобы путлеру не фигурировать лукашенко и говорит что это он попросил это размещение
показати весь коментар
16.06.2023 12:21 Відповісти
 
 