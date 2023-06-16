Окупанти із загонів "Шторм-Z" грабують власні підрозділи та зникають в "невідомому напрямку", - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в "невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, дерезртирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових задіяних в Україні. Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

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