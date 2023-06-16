Встановлено місцеперебування 11 військовополонених, яких утримують на території Угорщини, - Котенко

Встановлено місцезнаходження 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає Цензор.НЕТ.

"Було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених. Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

За словами Котенка, до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей.

"До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

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