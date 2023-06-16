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Новини Війна
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Встановлено місцеперебування 11 військовополонених, яких утримують на території Угорщини, - Котенко

зсу

Встановлено місцезнаходження 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає Цензор.НЕТ.

"Було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених. Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

За словами Котенка, до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей.

"До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Читайте: Заступник Орбана Шем’єн: Україна мала би подякувати за звільнення полонених за посередництва РПЦ

Автор: 

Угорщина (2291) військовополонені (940) Котенко Олег (14)


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Топ коментарі
+62
НАТО та ЄС! Зверніть, будь ласка, увагу на політичне керівництво Угорщини! Глибокою занепокоєністю тут не обійдеться! Усі прихвостні @уйла мають відповісти по повній!
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16.06.2023 10:14
+39
Цікаво, а як це виглядає з юридичної точки зору?
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16.06.2023 10:16
+34
Найголовніше це як вони туди потрапили. Або прямий рейс з рахи до мадярів або якась держава путіносос підсобила
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16.06.2023 10:16
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НАТО та ЄС! Зверніть, будь ласка, увагу на політичне керівництво Угорщини! Глибокою занепокоєністю тут не обійдеться! Усі прихвостні @уйла мають відповісти по повній!
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16.06.2023 10:14 Відповісти
16 червня 1958 року були засуджені і страчені організатори Угорської Революції 1956 року Імре Надь, Міклош Гімеш і Пал Малетер. Всього було страчено понад 350 активних учасників антикомуністичного повстання, а приблизно 26 000 репресовано.
Крім того, вторгнення CCCР в Угорщину 1956 року призвело до 180 000 біженців до Австрії, через що ця країна зіткнулася зі значними труднощами. За участі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у США і Канаду переселилось 84 000 осіб, а згодом майже половина виїхала у інші країни Західної Європи.
А сьогодні прем'єр Угорщини орбан - головний союзник кремля в Європі.
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16.06.2023 14:31 Відповісти
Найголовніше це як вони туди потрапили. Або прямий рейс з рахи до мадярів або якась держава путіносос підсобила
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16.06.2023 10:16 Відповісти
Є пряме повітряне сполучення?
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16.06.2023 10:17 Відповісти
Як людей без документів можуть переправляти між країнами?
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16.06.2023 10:31 Відповісти
Тобто вже з`являються додаткові незручні запитання до угорської сторони.
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16.06.2023 10:44 Відповісти
Значить є угорські паспорти.
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16.06.2023 11:49 Відповісти
А звідки ти знаєш? Я знаю, що угорці на Закарпатті масово брали паспорти Угорщини, то може і ці з угорським громадянством?
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16.06.2023 11:54 Відповісти
я не знаю, тому і не пишу "значить".
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16.06.2023 12:02 Відповісти
Ящо це так то нам і не скажуть. Просто стихне шум і тему цю замнуть.
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16.06.2023 12:08 Відповісти
Даже если и так. То я не виже проблем с паспорта ми ЕС !
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16.06.2023 12:03 Відповісти
Цікаво, а як це виглядає з юридичної точки зору?
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16.06.2023 10:16 Відповісти
як, як....ЗАНЕПОКОЄННЯ!
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16.06.2023 10:21 Відповісти
По криворожські виглядає. Люстрований татаров ж працює. Валодя зеленський ж юрист
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16.06.2023 10:22 Відповісти
Угорщина поки що в ЄС, а не в ЕврАЗС.
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16.06.2023 10:25 Відповісти
Змова терористичних режимів та участь у викраденні людей.терористичний режим орбана знюхався з пуйлом
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16.06.2023 11:18 Відповісти
Це виглядає для Угорщини як викрадення та торгівля людьми членом Європейського Союзу.
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16.06.2023 13:47 Відповісти
Обидві сторони (росія та угорщина) вважають українську владу нелегітимною.Якщо з Росією зрозуміло, то до Угорщини є питання
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16.06.2023 15:24 Відповісти
Утримуються?! Орбан, швиденько поверни.
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16.06.2023 10:17 Відповісти
Поверне за умови, що йому @уйло дозволить
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16.06.2023 10:18 Відповісти
Не розумію твої дебільні букви. А Українці повинні повернутись додому.
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16.06.2023 12:20 Відповісти
СБУ могла би згідно принципу "рівної дії" зо два десяткт закарпатських мадярів хапнути, там є за що - від контрабаса до політики
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16.06.2023 10:20 Відповісти
нє, ну не заганяйтесь. За шо хапати українських угорців? наших людей? будемо бити своїх тільки тому що орбан дебіл?
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16.06.2023 10:26 Відповісти
У тому й біда, що не дебіл, а явний ворог України, на відміну від народу Угорщини. У цьому і проблема. А недооцінювати ворога дуже небезпечно
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16.06.2023 16:18 Відповісти
із мадярських джерел виходить, що і уряд не був в курсі, крім очільника, все порішали церковники
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16.06.2023 10:21 Відповісти
Ага-ага.оце повноважень у чувака.таке коїть і ніхто не в курсі.угу
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16.06.2023 11:19 Відповісти
правильно писати: на території Угорщини протиправно обмежено свободу українських громадян
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16.06.2023 10:25 Відповісти
******* хочуть стати співучасниками військових злочинів рашистів?
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16.06.2023 10:28 Відповісти
Вже стали
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16.06.2023 11:21 Відповісти
Тобто торгуючи військовополоненими, фашистська мадярщина стає стороною війни. Дуже цікава озабочєнность інших країн НАТО, які допускають це свавілля.
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16.06.2023 10:30 Відповісти
Як то наших ще не повернули??? Долб....*****, негайно поверніть наших людей до дому, до своїх сімей!!!!! Що це за цирк?????
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16.06.2023 10:32 Відповісти
цікава історія... й дуже дивно виглядає..., рашка в нас викрадає дітей, а угорщина чомусь приймає від агресора "подарунки" у вигляді наших полонених...
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16.06.2023 10:37 Відповісти
від рпц, забули ще добавити, сатаністів **********-сталінських.
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16.06.2023 10:42 Відповісти
Ніх%я собі! Так церква (РПЦ) може затримувати і саджати?!
А Угорщина купляти, притягувати, наймати, полонити, тримати.. тощо.. полонених інших країн???!!!
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16.06.2023 10:38 Відповісти
******* в НАТО та в ЄС...ну ЄС ще ладно, то таке, а от як керівництво НАТО дивиться на цих потвор, які відкрито співпрацюють з ****** та кремляддю? секретна військова інформація в ФСБ з'являється в той же момент, як потрапляє на очі ******** і всих це влаштовує?
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16.06.2023 10:42 Відповісти
Это легко проверить по запросу МЗС, при участии посла.
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16.06.2023 10:53 Відповісти
а це, між іншим, втручання країни НАТО у війну між росією та Україною

взявши собі українських полонених, і не визнаючи за ними українського громадянства, угорщина фактично взяла в полон українських військових, і виступила союзником росії

з юридичної точки зору - це акт війни

якщо ці українські військові знаходяться на території угорщини в обмеженні своїх прав, не можуть повернутися до сімей, не мають свободи пересування - то угорщина їх полонила як військовий союзник росії, а при тому ще й країна НАТО

ось про що треба розмовляти в липні у Вільнюсі на саміті НАТО
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16.06.2023 10:53 Відповісти
питання! - який зараз статус і на який підставі угорщіна їх утримує? чи є у них доступ до україньского консула? чи є у них зв'язок с рідними? як це оцінюється с точки зору міжнародного права?
ЯКОГО ДІДЬКА ВАЩЄ НАХРЕН ВІДБУВАЕТЬСЯ!?
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16.06.2023 10:54 Відповісти
Если наших военнопленных удерживает Венгрия, то она теперь получается является стороной конфликта/войны? Одни страны НАТО помогают нам, а другие страны НАТО помогают РФ
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16.06.2023 11:01 Відповісти
А може Z- Органу потрібна безкоштовна робоча сила так вот і він спробував купити собі їх в РПЦ? А тепер чекає який буде результат, чи будуть просто всі занепокоєні і можна буде ще купити. Чи може дадуть мадярам пізд..ей і тоді він залишиться без дармової робочої сили але під санкціями.
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16.06.2023 11:01 Відповісти
а справді це захисники чи чергові савченки.
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16.06.2023 11:05 Відповісти
Встановлено?!
Та ви просто не знаєте, де читати!
Зверніть увагу на дату!

‎https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 11.‎06.‎2023

24 військовослужбовці ЗСУ мобілізовані з Закарпатської області і повернуті з полону за посередництвом РПЦ МП, знаходяться на базі батальйону тилового забезпечення 5-ї піхотної бригади "István Bocskai" ЗС Угорщини в м. Дебрецен (Угорщина)
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16.06.2023 11:06 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 11.‎06.‎2023

Ігри, які розпочинає Угорщина щодо військовополонених переданих Росією через РПЦ, дуже цинічні, але банально зрозумілі. Показуючи частину, одинадцять осіб і приховуючи решту вона очевидно поділяє їх на тих хто хоче повернутись і хто повернутись не хоче. Представники Угорщини вже контактували з сім'ями військових і повідомила про їх долю і просила не розголошувати інформацію до певного часу.
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16.06.2023 11:10 Відповісти
Мадяри викупили (виміняли, отримали в борг...) громадян іншої держави за ознакою їх національної приналежності. Зневажаючи не лише нормами міжнародного права, міждержавних договорів, Уставом ЄС, правилами НАТО... Та що там закони, елементарними нормами людської моралі. І в основі всього цього за всіма ознаками лежить лише ідея мадярського шовінізму. А далі що, мадярський нацизм? Цікаво. настільки то все "стурбує" ЄС і НАТО? От скажіть, Угорщина більш достойна бути там ніж Україна? І ще, а коли кацапи, "світові борці" з нацизмом збираються тих мадярів денацифікувати?
І ще, а ЯК громадяни України попали на територію Угорщини, при умові, що в них відсутні документи та між кацапстаном і мадярами відсутнє пряме авіасполучення? Як наші громадяни перетнули кордон інших держав? Зрозуміло, що меж якихось казахів з армянами та турків то не відбулось, але ж вони ніби також члени ООН? Звичайно, то добре, що 11 наших громадян врятовані, але ж як від того всього смердить турецько-мадярською стервятиною, ну дуже смердить.
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16.06.2023 11:08 Відповісти
я думаю угорщина та росія зробили цю операцію для відволікання уваги на липневому саміті НАТО

але при правильному підході з української сторони цей факт може зіграти проти угорщини
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16.06.2023 12:05 Відповісти
а что вы удивляетесь ,венгры это та же русня ,они пришли в Европу в прошлом с Урала ,не пора ли их отправить обратно на историческую родину
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16.06.2023 11:17 Відповісти
такие же дикари
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16.06.2023 11:18 Відповісти
Я так розумію, це особи з подвійним громадянством (з угорськими паспортами). Тоді що тут кричати, полонених депортували на батьківщину
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16.06.2023 11:39 Відповісти
вони знаходились в лавах ЗСУ як українські громадяни
вони не були вояками угорщини
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16.06.2023 12:04 Відповісти
А тепер вирішили виїхати на батьківщину. Не думаю, що без цього нюансу з громадянством Угорщина стала б так підставлятись, щоб забрати громадян України.
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16.06.2023 12:07 Відповісти
зараз Україна має повне право сказати Угорщині : ви забрали з росії своїх громадян без узгодження з Україною ?

тоді забирайте решту, яка досі живе в Закарпатті, віком від 18 до 60
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16.06.2023 12:51 Відповісти
В теорії, наші правоохоронні органи можуть вивчати підстави для порушення кримінального провадження щодо угорських владних осіб, які захопили (викупили) та незаконно перемістили на свою територію, невідомо де і як утримують громадян України.
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16.06.2023 11:40 Відповісти
А, что предъявлять - 100% что у этих 11 есть паспорта граждан Венгрии.
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16.06.2023 12:43 Відповісти
Б*****, лучше бы все ут протестующие потребовали разобраться с яйцами по 17 гривен, или шли бы на фронт под Запорожьем...
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16.06.2023 12:58 Відповісти
смокчи, не відволікайся
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16.06.2023 13:57 Відповісти
Ці полонені давно мають угорські паспорти і *** ложили на Україну. Інакше давно вийшли би на нашого консула. Ця мадярська підарота сама здалась в полон, ще й підставили напевно українців на смерть. Мадяри діють цим проти України показуючи що потрібне не воювати а здаватись кацапам, які їх видадуть у мадярщину
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16.06.2023 13:55 Відповісти
Будь-ласк не пишіть дурниць, бо кацапи не будуть перевіряти паспорти(так і бачу як українець з другим паспотром польші румунії чи іншої країни, носить його біля серця) на полі бою.
І на якого Консула вони вийдуть якщо їх тримають в полоні тільки на території мадярії а не параші.
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16.06.2023 14:35 Відповісти
Всі якось разом забули, що азовці перебувають в полоні в Турції, теж країні НАТО і таке інше. Хоча думаю це значно кращий варіант, ніж в Росії, погодьтесь. https://www.youtube.com/watch?v=yKfCgnuJoo4 https://www.youtube.com/watch?v=yKfCgnuJoo4
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16.06.2023 14:20 Відповісти
чому дивують дописувачі як це наші військовополонені потрапили в Мадярію. Нагадаю два підораса орбан та сіятро постійно на парашу літають.....
І друге, чому це пЕрдогану можна утримувати наших військовополонених а підорам з мадярії ні.
Будьте послідовними хлопаки дописувачі.
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16.06.2023 14:29 Відповісти
ПАровокація Орбана. Цікаво , до якої конфесії належать повернуті полонені, що за них впряглася РПЦ? Адже угорці на Закарпатті ну ніяк не можуть бути православними.
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16.06.2023 15:19 Відповісти
Полковник ФСБ Кирилл повернув орбанутому Орбану його одноплемінників, Ну і що тут дивного.?
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16.06.2023 15:22 Відповісти
Просто цікакаво,за скільки часу одна наша механізована бригада візьме цей всраний буда пешт?
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16.06.2023 16:53 Відповісти
дивно, але на цю годину https://t.me/Oleg_Kotenko_Patriot/160 tg-пост вже видалено..
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16.06.2023 17:15 Відповісти
Схоже мадяри вирішили вступити в війну. То ще за II Світову з нами не розрахувалися.
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16.06.2023 18:49 Відповісти
цікаво як вони туди потрапили. Не потрібно МОВЧАТИ !
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16.06.2023 19:05 Відповісти
Помню проходил польскую таможню с таким же украинцем, только он с мадярским паспортом. Меня шманали как негра в 60е, а он был как белый человек. Вполне возможно у них всех по второму паспорту.
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16.06.2023 19:21 Відповісти
Це схоже на викрадення украінських військових ФСБшниками рф з територіі Украіни ,
і передачею іх іншій краіні , що категорично заборонено законом !
І що саме цікаве , що Угорщина є членом НАТО і ЄС ‼️
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17.06.2023 05:53 Відповісти
Якщо вони є власниками паспортів Угорщини, то ми бачимо до чого веде подвійне громадянство. Прийшов час позбавити таких осіб громадянства України з відповідним позбавленям всіх прав ,що мають громадяни України у себе вдома. В першу чергу права обирати і бути обраними до будь яких органів влади і працювати у будь яких державних установах. В деяких взагалі , а в деяких на керівних посадах. Нехай, врешті, визначаться .. Або живуть в Україні , як іноземці і вчать своїх дітей своєю мовою у своїх школах не за рахунок бюджету, а за свої кошти... Ну іі багато , багато всього іншого. А не подобається? То їдьте у свою країну.
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17.06.2023 08:01 Відповісти
 
 