Встановлено місцеперебування 11 військовополонених, яких утримують на території Угорщини, - Котенко
Встановлено місцезнаходження 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини.
Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає Цензор.НЕТ.
"Було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених. Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.
За словами Котенка, до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей.
"До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
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Крім того, вторгнення CCCР в Угорщину 1956 року призвело до 180 000 біженців до Австрії, через що ця країна зіткнулася зі значними труднощами. За участі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у США і Канаду переселилось 84 000 осіб, а згодом майже половина виїхала у інші країни Західної Європи.
А сьогодні прем'єр Угорщини орбан - головний союзник кремля в Європі.
А Угорщина купляти, притягувати, наймати, полонити, тримати.. тощо.. полонених інших країн???!!!
взявши собі українських полонених, і не визнаючи за ними українського громадянства, угорщина фактично взяла в полон українських військових, і виступила союзником росії
з юридичної точки зору - це акт війни
якщо ці українські військові знаходяться на території угорщини в обмеженні своїх прав, не можуть повернутися до сімей, не мають свободи пересування - то угорщина їх полонила як військовий союзник росії, а при тому ще й країна НАТО
ось про що треба розмовляти в липні у Вільнюсі на саміті НАТО
ЯКОГО ДІДЬКА ВАЩЄ НАХРЕН ВІДБУВАЕТЬСЯ!?
Та ви просто не знаєте, де читати!
Зверніть увагу на дату!
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 11.06.2023
24 військовослужбовці ЗСУ мобілізовані з Закарпатської області і повернуті з полону за посередництвом РПЦ МП, знаходяться на базі батальйону тилового забезпечення 5-ї піхотної бригади "István Bocskai" ЗС Угорщини в м. Дебрецен (Угорщина)
Ігри, які розпочинає Угорщина щодо військовополонених переданих Росією через РПЦ, дуже цинічні, але банально зрозумілі. Показуючи частину, одинадцять осіб і приховуючи решту вона очевидно поділяє їх на тих хто хоче повернутись і хто повернутись не хоче. Представники Угорщини вже контактували з сім'ями військових і повідомила про їх долю і просила не розголошувати інформацію до певного часу.
І ще, а ЯК громадяни України попали на територію Угорщини, при умові, що в них відсутні документи та між кацапстаном і мадярами відсутнє пряме авіасполучення? Як наші громадяни перетнули кордон інших держав? Зрозуміло, що меж якихось казахів з армянами та турків то не відбулось, але ж вони ніби також члени ООН? Звичайно, то добре, що 11 наших громадян врятовані, але ж як від того всього смердить турецько-мадярською стервятиною, ну дуже смердить.
але при правильному підході з української сторони цей факт може зіграти проти угорщини
вони не були вояками угорщини
тоді забирайте решту, яка досі живе в Закарпатті, віком від 18 до 60
І на якого Консула вони вийдуть якщо їх тримають в полоні тільки на території мадярії а не параші.
І друге, чому це пЕрдогану можна утримувати наших військовополонених а підорам з мадярії ні.
Будьте послідовними хлопаки дописувачі.
і передачею іх іншій краіні , що категорично заборонено законом !
І що саме цікаве , що Угорщина є членом НАТО і ЄС ‼️