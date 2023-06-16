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5 тис.грн на особу та додаткові 6,6 тис.грн від ООН: Кабмін виплатить грошову допомогу постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

херсон,потоп

Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тис. гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінреінтеграції.

Як зазначається, кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

"Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду

Автор: 

виплати (1050) Миколаївська область (2279) підтоплення (196) Міністерство реінтеграції (500) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+19
Дуже щедро.
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16.06.2023 10:40
+14
А тому хто здав південь вже виплатив *****.
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16.06.2023 10:38
+12
А на барабани щось лишили???
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16.06.2023 10:46
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А тому хто здав південь вже виплатив *****.
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16.06.2023 10:38 Відповісти
Дуже щедро.
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16.06.2023 10:40 Відповісти
А на барабани щось лишили???
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16.06.2023 10:46 Відповісти
У Херсоні 80% голосували за цирк козламойського, ось тепер і жерте і не кажіть, що мало.
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16.06.2023 10:47 Відповісти
В число постраждалих війдуть всі родичі з ОП і ВР, бо це дедка, бабка, внучка, собачка Жучка, котейка і мишка-норушка. Вони і будуть першими на виплати, а потім Зе-лідор скаже, що гроші ООН закінчились (читай ми вже все спиз...и).
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16.06.2023 12:25 Відповісти
це по 300 ойро???? це якійсь прикол, чи знов шось з цифрами напутали???? 😳😳
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16.06.2023 10:50 Відповісти
ото зажирують!
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16.06.2023 10:57 Відповісти
И зарплату по 100 000 тем кто будет принимать документы
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16.06.2023 10:59 Відповісти
По 11,6 тисяч грн. за все втрачене майно.
Потужна турбота найулюбленішої влади населення за останні 30 років.
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16.06.2023 11:09 Відповісти
Ви дуже гарної думки про владу, адже вона спромоглася виділити тільки 5000 грн. Навіть недолуга ООН дала трохи більше.
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16.06.2023 12:07 Відповісти
Вони примудрились примазатись і до 6 тисяч від ООН.

"Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу", - йдеться у повідомленні.

Джерело:
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16.06.2023 12:15 Відповісти
Не знаю чи побачать люди ці копійки, а директор барабанного заводу вже побіг бенкет замовляти.
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16.06.2023 12:50 Відповісти
 
 