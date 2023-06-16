Ситуація з водою у Кривому Розі складна, частина міста може тимчасово залишиться без водопровідної води, - Вілкул

Ситуація із забезпеченням водою міста Кривий Ріг є складною. Населення може тимчасово залишиться без водопровідної води,

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація із водою складна. Дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця.

Каховка падає і зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде. Потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив", - зазначає він.

За словами Вілкула, економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься.

"І ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров - високий. Але ми працюємо цілодобово", - резюмує він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.