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Зафіксовано пуски "Калібрів" з Чорного моря: У низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

калібр

Зафіксовано пуск ракет "Калібр" з Чорного моря російськими загарбниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - йдеться в повідомленні.

Наразі тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

У Повітряних силах також повідомили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. У цих областях оголошено повітряну тривогу.

Станом на 12:40 оголошено про відбій повітряної тривоги.

У Києві та області повідомлялось про роботу ППО. 

Повітряні сили поінформували, що попередньо знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів".

Читайте: Затримано агента ФСБ РФ, який готував ракетний удар по Вінниці, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Повітряні сили (2667) повітряна тривога (922)


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Топ коментарі
+9
Ну так подумай чому? Может тому, что крейсер вылез на самый передок и подставился под удар противокорабельных ракет? А эти корыта теперь осторожно пускают Квлибры издалека? Дальность полета 2000+ км позволяет.
Не приходил в голову такой ответ?
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16.06.2023 11:02
+9
Так, це відповідь на "мирний план Африки". Зараз чорний президент відчує всі радощі життя.
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16.06.2023 11:22
+6
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16.06.2023 10:56
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16.06.2023 10:56 Відповісти
Так , крейсера потопили.А чому оці корита не можна відправити слідом за крейсером?
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16.06.2023 10:57 Відповісти
А хто ж тоді зерновий коридор "охороняти" буде?
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16.06.2023 11:01 Відповісти
Ну так подумай чому? Может тому, что крейсер вылез на самый передок и подставился под удар противокорабельных ракет? А эти корыта теперь осторожно пускают Квлибры издалека? Дальность полета 2000+ км позволяет.
Не приходил в голову такой ответ?
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16.06.2023 11:02 Відповісти
Тут повальна мода на дурні запитання. Так що не звертайте уваги.
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16.06.2023 11:06 Відповісти
До чого тут дурні запитання ? Може хтось просто не розуміється на тому.. Не приходило в голову ? і звісно люди видають бажане за дійсне. Але це є нормально. Плювати на теоретичних розумашок ! Треба думати владі за те як протидіяти цьому злу, а не загони юних барабанщік організовувати !!! І під шумок з цього баблішко собі підклеювати.
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16.06.2023 11:18 Відповісти
Ага! Ганьба "розумашкам". Слава довбойобам з поганялами знаменитих українців.
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16.06.2023 13:10 Відповісти
Оце так да! Ракети летять! Які закінчилися два, максимум три тижні тому...
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16.06.2023 11:08 Відповісти
Через 5 лет китайской провинции специализирующейся на распиле древесины будет не до ракет.
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16.06.2023 11:25 Відповісти
О, москало-ублюдок з ****** виліз. ПНХ в будку, хазяїн сьогодні не дозволяв дзявкати
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16.06.2023 12:06 Відповісти
Може трохи більше, ніж 5. Років так через 10-15, сподіваюсь, цієї ракової пухлини як, рашка, на тілі планети не буде існувати. У теперішньому форматі, принаймі. Цілком підтримую ідею розпаду цієї недоімперії на цілий ряд бурятських народних республік, які живуть в злиднях, грабують і палять одне з одного
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16.06.2023 12:05 Відповісти
Тай каховську ГЕС підірвали хоча Буданов називав кільканадцять причин чому цапи її непідірвуть..
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16.06.2023 11:18 Відповісти
Это "салют" в честь мирных африканских планов...
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16.06.2023 11:19 Відповісти
По извращённой кацапской логике это стимуляция украинской стороны к принятию этих планов. Долбой@бы,что с них взять🤷
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16.06.2023 11:23 Відповісти
Іноді мені рашистська логіка взагалі схожа на негуманоїдну.
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Так, це відповідь на "мирний план Африки". Зараз чорний президент відчує всі радощі життя.
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16.06.2023 11:22 Відповісти
 
 