Зафіксовано пуски "Калібрів" з Чорного моря: У низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Зафіксовано пуск ракет "Калібр" з Чорного моря російськими загарбниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - йдеться в повідомленні.
Наразі тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
У Повітряних силах також повідомили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. У цих областях оголошено повітряну тривогу.
Станом на 12:40 оголошено про відбій повітряної тривоги.
У Києві та області повідомлялось про роботу ППО.
Повітряні сили поінформували, що попередньо знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів".
Топ коментарі
+9 Alex_Dimitrov
показати весь коментар16.06.2023 11:02
+9 Белла Богун #551369
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+6 Роман с камнем
показати весь коментар16.06.2023 10:56
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