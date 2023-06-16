Зафіксовано пуски "Калібрів" з Чорного моря: У низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Зафіксовано пуск ракет "Калібр" з Чорного моря російськими загарбниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - йдеться в повідомленні.

Наразі тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

У Повітряних силах також повідомили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. У цих областях оголошено повітряну тривогу.

Станом на 12:40 оголошено про відбій повітряної тривоги.

У Києві та області повідомлялось про роботу ППО.

Повітряні сили поінформували, що попередньо знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів".

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