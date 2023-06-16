УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4280 відвідувачів онлайн
Новини
966 36

Кулеба - Столтенбергу: У Вільнюсі важливо зробити крок до членства України в НАТО, усунувши ПДЧ

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив із Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт став успішним для НАТО та України. Також наголосив на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про зміцнення нашого потенціалу, - Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

Автор: 

членство в НАТО (1724) Столтенберг Єнс (1596) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Різникоффа яйка по 17 дуже великі , не пролазять у ті двері.
показати весь коментар
16.06.2023 11:12
+5
Йому пофіг. Йому доручено створювати медіаШум, для того, щоб потім перекласти відповідальність за провал на НАТО. Маніпулятори.
показати весь коментар
16.06.2023 11:06
+5
То може українська влада дасть привід йому це зробити?
Героям слава !!!
показати весь коментар
16.06.2023 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба, подумай навіщо НАТІ кремлівська агентура.
показати весь коментар
16.06.2023 11:03 Відповісти
Йому пофіг. Йому доручено створювати медіаШум, для того, щоб потім перекласти відповідальність за провал на НАТО. Маніпулятори.
показати весь коментар
16.06.2023 11:06 Відповісти
Tempo mutanto... УКРАЇНА вічна. Слава Україні!
показати весь коментар
16.06.2023 11:07 Відповісти
НАТІ Угорщини вже достатньо. Тепер не знають, що з нею робити...
показати весь коментар
16.06.2023 11:16 Відповісти
Що робити ? ЕВРОПАРЛАМЕНТ вже прийняв постанову ЩО ГОЛОСУЮТЬ більшістю , а не одностайно . Ось і НАТО так потрібно зробити - буде 30 краінЗА, а 3 - ПРОТИ
ОСЬ УКРАЇНА І В НАТО
показати весь коментар
16.06.2023 11:21 Відповісти
І НАТО, і ЄС, І США потрібно... повинні...
А 73 дупоголових нам куди діти?
А похідне від 73 - купа лайна на троні?
показати весь коментар
16.06.2023 11:28 Відповісти
Вот навищо ви обсираете усіх ? А завтра Ваши діти проголосують за якогось молодого ПОЛИТИКА - ви теж їх лайном назвете ?

у людей різни погляди . Їх формували 30 років олігархичні ЗМІ. Олигархи вирощували собі нових рабів.

а де зараз патріотичне виховання? Може діти війни по іному будуть голосувати
Нихто не знае як будуть голосувати завтра-післязавтра. Після Ющенко обрали Януковича , після Януковича почався Майдан, після Майдану вкрали голоси у партіі Свобода , яка була рушійною силою Майдану. ХТОСЬ ЗА ЦЕ МАЕ ВІДПОВІДАТИ ?
показати весь коментар
16.06.2023 11:41 Відповісти
Ви вважаєте, що розумна та вихована людина може проголосувати за таке як зе?
Ви знайшли в зе якісь погляди?! Погляди можуть бути різні, але зе - це тупий совковий патерналізм з використанням ******** технологій брехні.
показати весь коментар
16.06.2023 14:14 Відповісти
« це тупий совковий патерналізм з використанням ******** технологій брехні.»
совок никуди не подівся , даже на Цензорі . А на звичайний вулиці і подавно. І ******* технології теж. Тому очикувати покращення на владному Олімпу не варто
показати весь коментар
16.06.2023 15:18 Відповісти
Рекомендую

ІРИНА ФАРІОН
Пес бpeшe: Свобода вoює. Відповідь Фаріон блогеру в Польщі
https://youtu.be/mujHGnOs2-M
показати весь коментар
16.06.2023 11:44 Відповісти
І НАТО, і ООН, і інші міжнародні структури. Але це повинні зробити вони самі, а для того потрібно реформувати всі ці структури, бо так не може бути, щоб одна країна могла блокувати рішення решти членів. А Кулеба це дЄрмаковська лялька, він може базікати ротом що завгодно, його накуй не пошлють, але й прислухатися до його слів не будуть. НАТО не готово прийняти до себе Україну в такому стані і з такою владою.
показати весь коментар
16.06.2023 12:45 Відповісти
Єдиний шанс для Столтенберга залишится на посаді - надати ПДЧ Україні! Не упустіть свій шанс пане Єнс! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.06.2023 11:05 Відповісти
То може українська влада дасть привід йому це зробити?
Героям слава !!!
показати весь коментар
16.06.2023 11:07 Відповісти
Скоріш Україна як держава, а насамперед ЗСУ - єдиний та безапеляційний аргумент
показати весь коментар
16.06.2023 11:09 Відповісти
Принимают в НАТО не одни ЗСУ, а всю страну целиком. А с этим у нас очень большие проблемы.
показати весь коментар
16.06.2023 11:15 Відповісти
Без участі в НАТО, ЄС та без наявності ядерної зброї рашисти Україну знищать, тільки того і чекають
показати весь коментар
16.06.2023 11:17 Відповісти
Это вопрос не к НАТО. У вас адресат в корне не тот.

показати весь коментар
16.06.2023 11:23 Відповісти
Конституцію Україні в частину руху Європейського та Євроатлантичного альянсів ще ніхто не змінював. Це Основний закон, який повинен неухильно виконуватися. Побажання та думки окремих політичних діячів можуть бути імплементовані в життя лише у конституційний спосіб, ніяк інакше. А так вони залишаються в статусі "думи мої, думи"
показати весь коментар
16.06.2023 11:28 Відповісти
чому ніхто не цитує феноменально-фекальний вислів віслюка, що воно не ходить в гості де його не запрошують по відношенню до НАТО?
показати весь коментар
16.06.2023 12:29 Відповісти
Те ж саме, на вимогу кацапів, його вчитель бандюкович казав про вступ України до ЄС. Далі був Майдан.
показати весь коментар
16.06.2023 12:53 Відповісти
Шановна, нашу б пам'ять та пересадити мавпам 72 відсотковим.
показати весь коментар
16.06.2023 22:05 Відповісти
ЗСУ вже б давно прийняли. Та НАТО, це військово- політичний блок.
показати весь коментар
16.06.2023 12:51 Відповісти
То робимо усе для того, щоби перевірені на фронті генерали, офіцери, бійці мали шанс стати політиками в Україні, їм то точно буде довіра та шана, а зрештою - вигода Україні
показати весь коментар
16.06.2023 12:58 Відповісти
А то при згадуванні 2019 року у мене аж зуби скриплять та руки *********
показати весь коментар
16.06.2023 13:01 Відповісти
Буде жорстко, зато не "по приколу"
показати весь коментар
16.06.2023 13:03 Відповісти
Вообще-то в НАТО принята ротация. И он как-то переживет ваше замечание
показати весь коментар
16.06.2023 11:14 Відповісти
Щось наразі не складється у них із ротацією, не пристосувалися ще до темпів роботи ЗСУ
показати весь коментар
16.06.2023 11:16 Відповісти
Они как-то это переживут Можете им позвонить и посоветовать. Потом расскажите результат
показати весь коментар
16.06.2023 11:25 Відповісти
+
показати весь коментар
16.06.2023 11:30 Відповісти
Хочемо ввіити в відчинені двері -- чи двері такі вузькі чи ми такі широкі .
показати весь коментар
16.06.2023 11:07 Відповісти
Різникоффа яйка по 17 дуже великі , не пролазять у ті двері.
показати весь коментар
16.06.2023 11:12 Відповісти
Не влезем с этим вот ни в какие двери.

показати весь коментар
16.06.2023 11:19 Відповісти
Заява Кулеби свідчить про бажання уникнути дотримання процедур імплементації та гармонізації стандартів, норм, правил. Можу припустити, що це не спрацює.
показати весь коментар
16.06.2023 11:09 Відповісти
Зельониє реформуватись не хочуть. Хочуть, щоб НАТО реформувалась під стандарти Зельоних.
показати весь коментар
16.06.2023 11:15 Відповісти
Кулебу як і Вовчику давно потрібно виписати потівки до крематорію!
Тьфу ти, обмовився, то профілакторію, полікуватись.
показати весь коментар
16.06.2023 11:16 Відповісти
КРАЩЕ РОЗКАЖІТЬ ЩО БУДЕТЕ РОБИТИ З 11 ДЕРЖАВАМИ, ЧЛЕНАМИ НАТО, ЯКІ ПРОТИ ПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО.

особливо цікаво щодо 9 держав без угорщини та туреччини.
показати весь коментар
16.06.2023 11:47 Відповісти
 
 