Кулеба - Столтенбергу: У Вільнюсі важливо зробити крок до членства України в НАТО, усунувши ПДЧ
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорив із Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт став успішним для НАТО та України. Також наголосив на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності", - йдеться в повідомленні.
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ОСЬ УКРАЇНА І В НАТО
А 73 дупоголових нам куди діти?
А похідне від 73 - купа лайна на троні?
у людей різни погляди . Їх формували 30 років олігархичні ЗМІ. Олигархи вирощували собі нових рабів.
а де зараз патріотичне виховання? Може діти війни по іному будуть голосувати
Нихто не знае як будуть голосувати завтра-післязавтра. Після Ющенко обрали Януковича , після Януковича почався Майдан, після Майдану вкрали голоси у партіі Свобода , яка була рушійною силою Майдану. ХТОСЬ ЗА ЦЕ МАЕ ВІДПОВІДАТИ ?
Ви знайшли в зе якісь погляди?! Погляди можуть бути різні, але зе - це тупий совковий патерналізм з використанням ******** технологій брехні.
совок никуди не подівся , даже на Цензорі . А на звичайний вулиці і подавно. І ******* технології теж. Тому очикувати покращення на владному Олімпу не варто
ІРИНА ФАРІОН
Пес бpeшe: Свобода вoює. Відповідь Фаріон блогеру в Польщі
https://youtu.be/mujHGnOs2-M
Героям слава !!!
Тьфу ти, обмовився, то профілакторію, полікуватись.
особливо цікаво щодо 9 держав без угорщини та туреччини.