Витік секретних документів Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення

У США федеральне велике журі в Бостоні у четвер, 15 червня, висунуло військовослужбовцю Повітряної національної гвардії США Джеку Тейшейрі звинувачення у зберіганні та передачі секретної інформації з питань національної оборони через соціальну мережу, починаючи приблизно з 2022 року і до моменту його арешту в квітні.

Про це повідомляє міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, всього обвинувачення містить шість пунктів.

"21-річний Джек Дуглас Тейшейра з Норт-Дайтона, штат Массачусетс, був звинувачений за шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони", - йдеться у повідомленні.

Тейшейра звинувачується в тому, що він поділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати. Цим він, як стверджується, порушив законодавство США і поставив під загрозу національну безпеку.

"Як зазначено в обвинувальному висновку, Джек Тейшейра отримав від уряду Сполучених Штатів доступ до засекреченої інформації з питань національної оборони, в тому числі до інформації, розголошення якої може завдати винятково серйозної шкоди національній безпеці", - заявив генеральний прокурор США Меррік Б. Гарланд.

За словами директора ФБР Крістофера Рея, особи, яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані захищати засекречену інформацію та охороняти секрети держави.

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"Звинувачення в сьогоднішньому обвинувальному акті свідчать про серйозне порушення цієї довіри. ФБР і наші партнери залишаються непохитними у своєму прагненні притягнути до відповідальності тих, хто ставить під загрозу нашу національну безпеку і безпеку наших союзників по всьому світу", - заявив директор ФБР.

Згідно з документами обвинувачення, Тейшейра вступив на службу в у вересні 2019 року і з 2021 року має допуск до державної таємниці із грифом "Цілком таємно". Стверджується, що, починаючи приблизно з січня 2022 року, Тейшейра незаконно зберігав і передавав національну оборонну інформацію з грифом "Цілком таємно" або "Таємно", а також конфіденційну інформацію з обмеженим доступом через соціальну мережу особам, не уповноваженим отримувати таку інформацію.

За даними обвинувачення, Тейшейра передавав засекречену інформацію з питань національної оборони через соціальну мережу двома способами. Так, Тейшейра нібито отримав доступ до секретних документів, що містять інформацію з питань національної оборони, з секретної робочої станції на базі Отіс Повітряної національної гвардії США. Він переписав і передав цю інформацію у письмовому вигляді іншим користувачам соціальної мережі. Тейшейра також розмістив у соціальній мережі зображення секретних документів, які мали стандартні грифи секретності, що вказували на те, що вони містили цілком таємну державну інформацію. Принаймні один із документів, що містить інформацію з питань національної оборони, був знайдений в цифровому вигляді на певному акаунті, пов'язаному з Тейшейрою.

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Кожне звинувачення у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації, що становить державну таємницю, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, звільнення під наглядом на строк до трьох років та штраф у розмірі до 250 000 доларів США. Федеральний суддя визначить будь-який вирок після розгляду Керівних принципів винесення вироків у США та інших передбачених законом факторів.

Розслідуванням справи займається ФБР.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

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Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.