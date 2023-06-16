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Новини
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У Києві працює ППО. Повітряні сили повідомили про застосування балістики (оновлено)

ппо

У столиці працює ППО!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано пуски "Калібрів" з Чорного моря: У низці областей оголошено повітряну тривогу

"Увага! Київ та область в укриття. Балістика!", - згодом написали у ПС.

Автор: 

Київ (19525) ППО (3211) Повітряні сили (2667)


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Топ коментарі
+24
Куди краще бігти? туде де класні овочерізки чи краще до барабанів?...
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16.06.2023 11:38
+16
Кращет поміняти шкіру на барабанах. Зняти з тих, хто їх закупив. Тільки добре від жиру продерти.
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16.06.2023 11:42
+14
салют на честь африканського мирного плану. все за планом
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16.06.2023 11:41
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Куди краще бігти? туде де класні овочерізки чи краще до барабанів?...
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16.06.2023 11:38 Відповісти
- чітайті Біблію, там всьо сказана.
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16.06.2023 11:41 Відповісти
А це там написано, що людині не дається вибробувань понад міру? Якщо так, то чому загинуло близько 100 тис. людей у Маріуполі? Всі були грішники?
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16.06.2023 12:15 Відповісти
Кращет поміняти шкіру на барабанах. Зняти з тих, хто їх закупив. Тільки добре від жиру продерти.
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16.06.2023 11:42 Відповісти
Краще туди де барабани. Взявши один із барабанів, Ви можете ударами по шкірі відлякувати приліт ракет. Правда може попастися глуха ракета, таку краще знищувати спецасфальтом.
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16.06.2023 11:44 Відповісти
я думаю що цим питанням як раз всі і переймаються - подивився в вікно - просто ходять по вулицях - і ніхто нікуди не біжить - 100% не можуть вибрати барабани або овочерізки
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16.06.2023 11:45 Відповісти
Туди де на пательнях за 1.5 ляма смажаця яйця по 17 Гр за штуку
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16.06.2023 11:46 Відповісти
Барабани вже зайняті. Там зараз делегація з ПАР
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16.06.2023 12:03 Відповісти
Спаси, Сохрани і Заступи!
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16.06.2023 11:41 Відповісти
салют на честь африканського мирного плану. все за планом
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16.06.2023 11:41 Відповісти
Тепер буде вагома причина послати отих ''миротворців'' за кацапським крейсером.
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16.06.2023 11:44 Відповісти
вони завтра самі пруться до *****. буде що розказати)
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16.06.2023 11:45 Відповісти
Расскажут попали ракеты в цель или нет?
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16.06.2023 11:48 Відповісти
Воно візьме келих шампанського і скаже "я не пАнімаю зачем бомбить мирнАе население"
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16.06.2023 11:50 Відповісти
Кацапи вітають африканську делегацію.
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16.06.2023 11:48 Відповісти
Якого... нема їм отвєткі?

Да скоко можна, детей уже трусіт пока ***** жаждит в глаза посмотреть!
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16.06.2023 11:55 Відповісти
що там барабани? вже готові? розчохлили? а сковорідки вже увімкнули? а то люди прийдуть, а нічого ще не готово...
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Головне не переплутати сковорідки з барабанами...
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16.06.2023 12:05 Відповісти
Саме зараз у барабани і вдарити, отими головами дурнуватими, що закуповують їх для бомбосховищ !!
Пильнуймо Україну від таких призначенців з ОПУ!!
Слава Україні!! Смерть московитам ***** та їх опозажопникам!!,
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16.06.2023 12:05 Відповісти
 
 