У Києві працює ППО. Повітряні сили повідомили про застосування балістики (оновлено)
У столиці працює ППО!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться у повідомленні.
"Увага! Київ та область в укриття. Балістика!", - згодом написали у ПС.
Топ коментарі
+24 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.06.2023 11:38
+16 MsSkifia #566162
показати весь коментар16.06.2023 11:42
+14 Panda Freeav
показати весь коментар16.06.2023 11:41
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