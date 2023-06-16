У Києві працює ППО. Повітряні сили повідомили про застосування балістики (оновлено)

У столиці працює ППО!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Тим часом, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - йдеться у повідомленні.

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"Увага! Київ та область в укриття. Балістика!", - згодом написали у ПС.