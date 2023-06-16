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Пропагандиста з каналів Медведчука Шпіра засудили до 10 років тюрми, зараз він переховується в Росії, - СБУ

шпір

Проросійського пропагандиста і "експерта" з каналів Медведчука Михайла Шпіра засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.

Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт".

Також дивіться: "Байден абсолютно управляем украинцами", - кремлівський пропагандист Соловйов. ВIДЕО

"Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до москви, а після початку повномасштабного вторгнення рф був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів. За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначили в Службі безпеки.

Так, його визнано винним за трьома статтями ККУ:

- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

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Автор: 

пропаганда (2808) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+23
а всі інші побігли на єдину телемаравонь, і переховались там.
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16.06.2023 12:12
+16
Хоч одну падлюку з пропагандистської мерзоти засудили до того, як вона втекла? Щось не пригадую, бо одні за кордоном, а решта на ЗЕканалах прилаштовані.
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16.06.2023 12:14
+14
Так тому і "засудили" що він в москві! Коли вже ці "серії" 95 кварталу закінчаться???
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16.06.2023 12:13
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Правила форума Рада форумчан
а всі інші побігли на єдину телемаравонь, і переховались там.
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16.06.2023 12:12 Відповісти
https://24tv.ua/kanali-rada-teper-pratsyuvatimut-kolishni-veduchi-medvedchukivskih_n1820085 На каналі "Рада" тепер працюватимуть колишні ведучі медведчуківських каналів


https://detector.media/community/article/198621/2022-04-24-iedyni-z-medvedchukom-veduchi-spilnykh-marafoniv-yaki-ranishe-pratsyuvaly-na-kuma-putina/ Єдині з Медведчуком? Ведучі спільних марафонів, які раніше працювали на кума Путіна

https://24tv.ua/oblichchya-rosiyskoyi-propagandi-hto-veduchih-yedinih-novin-ranishe_n1960725 Обличчя російської пропаганди: хто з ведучих "Єдиних новин" раніше працював на Медведчука
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16.06.2023 12:15 Відповісти
Так тому і "засудили" що він в москві! Коли вже ці "серії" 95 кварталу закінчаться???
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16.06.2023 12:13 Відповісти
Хоч одну падлюку з пропагандистської мерзоти засудили до того, як вона втекла? Щось не пригадую, бо одні за кордоном, а решта на ЗЕканалах прилаштовані.
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16.06.2023 12:14 Відповісти
Они работают "прекрасно" на нового хозяина.

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16.06.2023 13:51 Відповісти
Вони весь час працювали і працюють на одного хозяїна але зараз в них повний карт-бланш
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16.06.2023 13:58 Відповісти
Шпір до Шапіро - свій до свого по своє.
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16.06.2023 12:16 Відповісти
таких тварин повний лайномарафон.
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16.06.2023 12:17 Відповісти
а більшість медведведчуківської, прокацапської шобли з колишніх (зіків, 112, невс-оне) зарараз не зеленому зе-телелохотроні віщає ...
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16.06.2023 12:35 Відповісти
Этот в Расее прячеться, остальные на едином телемарафоне прячутся.
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16.06.2023 12:35 Відповісти
Чому ця підарська влада дає зїбатися цім *******????
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16.06.2023 12:37 Відповісти
А Дмитро Співак чому не сидить, Наташа Влащенко?
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16.06.2023 13:35 Відповісти
Ваші судовв вироки -- визиваютьрвотний єффект
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16.06.2023 13:41 Відповісти
так розумію дати вироку йому потрібно переседіти на болотах 10 років а потім знову на роботу
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16.06.2023 14:56 Відповісти
Одного, що закордоном засудили, усі унші побігли на дебіломарофон Зеленьського.
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16.06.2023 17:48 Відповісти
 
 