Пропагандиста з каналів Медведчука Шпіра засудили до 10 років тюрми, зараз він переховується в Росії, - СБУ

Проросійського пропагандиста і "експерта" з каналів Медведчука Михайла Шпіра засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.



Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт".

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"Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до москви, а після початку повномасштабного вторгнення рф був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів. За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначили в Службі безпеки.

Так, його визнано винним за трьома статтями ККУ:



- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

- ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

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