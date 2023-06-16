Ракетний удар по Києву під час візиту африканських лідерів - меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці.
Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працює ППО.
Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.
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Ви завжди вірили кацапам...)
Чи як там того африканського президента звати?
де ті БАРАБАНИ, ОВОЩЕРІЗКИ та єлСКОВОРОДИ!
Проведить їм психологичну розгрузку.
як на мене то за таку пропозицію цьому африканцю по чемному треба по ї*алу датиа не ручкатися з ним.
Їх ніс вже давно у дупі ***** так глибоко що п'яток не видно
*****тий сусід зламав двері мого гаражу і хотів забрати моє авто. Я дав йому пи*ди. Тут приходить бомж із сміттєзвалища і каже:
- Я вас зараз помирю. Хай сусід на твоїй машині трохи відїде, ти в поліцію не заявляй. А мені хлопці дайте шматочок хлібця бо дуже кушать хочєцца.