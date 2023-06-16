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Новини
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Ракетний удар по Києву під час візиту африканських лідерів - меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру, - Кулеба

ракета

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Президент ПАР Рамафоса прибув до України. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працює ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.

Автор: 

обстріл (28648) ракети (4029) ПАР (164) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+21
Рашистам віри не було, немає та ніколи не буде! Віримо в ЗСУ та молимося за кожного Українського ВОЇНА! Смерть рашистам!
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16.06.2023 12:11
+14
А ви ціх африканських лидерив зводить у БОМБИСХОВИЩА,
де ті БАРАБАНИ, ОВОЩЕРІЗКИ та єлСКОВОРОДИ!
Проведить їм психологичну розгрузку.
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16.06.2023 12:13
+11
В бункер їх і не випускати тиждень.
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16.06.2023 12:11
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Рашистам віри не було, немає та ніколи не буде! Віримо в ЗСУ та молимося за кожного Українського ВОЇНА! Смерть рашистам!
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16.06.2023 12:11 Відповісти
А чому не було? Триста років вірили, договори підписували, "в дьосна цєлавалісь", оренду флота весь час подовжували, ракети на газ міняли.
Ви завжди вірили кацапам...)
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16.06.2023 12:15 Відповісти
Не греби всіх під одну гребінку.
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16.06.2023 12:19 Відповісти
Ніколи кацапам не вірили, а за цілування в "дьосни", "дарування" державного майна кацапам, підписання "договорів про руzzкій флот" - зараз рослідуються кримінальні провадження, деякі з "героїв" вже в розшуку. Даст Бог, буде результат. Не треба себе обманювати, що можна в чомусь чи колись повірити рашисту, це відразу призведе до втрат та знищень - така в них натура
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16.06.2023 12:20 Відповісти
В бункер їх і не випускати тиждень.
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16.06.2023 12:11 Відповісти
Та вони не паряться, що там з ПАР якийсь Сірун Діхлофос приїхав...
Чи як там того африканського президента звати?
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16.06.2023 12:12 Відповісти
Очільник Тернопільської ОВА https://t.me/ternopilskaODA/3687 Володимир Труш просить жителів залишатись в укриттях і нагадує не знімати роботу ППО.
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16.06.2023 12:12 Відповісти
Обстріляли з Бала із Брянської області
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16.06.2023 12:13 Відповісти
Щось давно вже зачекалися Брянська та Курська області хлопців з РДК та Легіону Свободи
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16.06.2023 12:16 Відповісти
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16.06.2023 12:16 Відповісти
А ви ціх африканських лидерив зводить у БОМБИСХОВИЩА,
де ті БАРАБАНИ, ОВОЩЕРІЗКИ та єлСКОВОРОДИ!
Проведить їм психологичну розгрузку.
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16.06.2023 12:13 Відповісти
Так ось для чого барабани купували! Африканці круті на барабанах!
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16.06.2023 12:23 Відповісти
пропозиція від африканця - не чіпати путіна а за це путін забирає собі захоплені території а ми не виганяємо окупантів а дозволяємо їм відсвяткувати перемогу над нами.

як на мене то за таку пропозицію цьому африканцю по чемному треба по ї*алу датиа не ручкатися з ним.
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16.06.2023 12:23 Відповісти
Чи вміють африканці швидко бігати?
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16.06.2023 12:23 Відповісти
Ці жирні дуже..смалеці бігати не вміє
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16.06.2023 12:35 Відповісти
Це залежить від того, хто женеться і чи є дерева.
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16.06.2023 13:43 Відповісти
Як на мене то , що білі кацапи , що чорні африканці одного роду племені. Лодарюки і людожери
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16.06.2023 12:29 Відповісти
То тикніть носом отих миротворців щоб бачили кого вони представляють!
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16.06.2023 12:29 Відповісти
Я зараз у ПАР, на прямому включенні у новинах ведучий розмовляє з речником Рамафози про те як проходить їх візит до Києва. Ведучий раптово перебиває речника повідомленням Рейтерс про тривогу та вибухи у Києві на що ця мавпа відповідає що нічого подібного не було, всі у місті ходять як і ходили і вірити треба йому - тому що він там ,а не відомо звідки взятою інформації Рейтерс....
Їх ніс вже давно у дупі ***** так глибоко що п'яток не видно
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16.06.2023 13:02 Відповісти
Це виглядає приблизно так:
*****тий сусід зламав двері мого гаражу і хотів забрати моє авто. Я дав йому пи*ди. Тут приходить бомж із сміттєзвалища і каже:
- Я вас зараз помирю. Хай сусід на твоїй машині трохи відїде, ти в поліцію не заявляй. А мені хлопці дайте шматочок хлібця бо дуже кушать хочєцца.
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16.06.2023 12:33 Відповісти
Як Байден приїжджав , чи Джонсон , чи хтось з ЕС, то не обстрілювали врагов. А як їх брат з Африки , треба 10 ракет пустити по ньому. Отаке братерство у цапів!
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16.06.2023 12:39 Відповісти
До України прибули гості з колишньої високотехнологічної, ядерної, а нині убогої і голодної ПАР. Ці теж... Не те обрали...https://t.me/tZEinform/24430
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16.06.2023 13:29 Відповісти
Росіе мир на*** не нужен. А зачем он Украине? Это сейчас вообще никому не нужно. Может хватит эти балаганы устраивать?
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16.06.2023 14:45 Відповісти
 
 