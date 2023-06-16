Ракетний удар по Києву під час візиту африканських лідерів - меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працює ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.