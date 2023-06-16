Знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів", - Повітряні сили (оновлено)

Під час масованої повітряної тривоги знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування Повітряних сил.

За попередніми даними, знищено:

- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

- 6 крилатих ракет "Калібр";

- 2 розвідувальні БпЛА.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що близько 11.00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".

Напрямок атаки - Київщина!



"Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.

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