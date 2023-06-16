Знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів", - Повітряні сили (оновлено)
Під час масованої повітряної тривоги знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування Повітряних сил.
За попередніми даними, знищено:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальні БпЛА.
Згодом у Повітряних силах уточнили, що близько 11.00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".
Напрямок атаки - Київщина!
"Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.
Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.
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Засипати унітазами і пралками Тюмєнь аж по крокви! Ан-нєт!
І так кацапам пох на гроші, бодуть з голоду дохнути, як в Ірані, але гроші за нафту газ будуть витрачати на засоби знищення сусідніх народів.
Видно, что ее и министра-АДВАКАТИШКУ волнуют только низкие закупочные цены на ЯЙЦА.
А, дальние беспилотники с АлибабаЭкспресса, которые покупают волонтеры, кому и как могут НАВРЕДИТЬ???
Аж 6 аналаговнєту знищили!!!
Слава нашим ЗСУ!!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Чи нарешті порозумнішають і перестануть зелехторату на марафонах відкрито сцяти в очі, хоча мушу визнати він це дуже любить.
ты из каких - спинорылов или свиноцабак...?
В фильме он показательно одевает китель нквд-иста - один раз и быстро его снимает
Загрустили кинжалА
Ибо больше у расеи
Не выходит нифуя
У 1999-2000 роках, відповідно до міжурядової угоди, Україна передала Росії 8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , 3 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95МС і 581 крилату ракету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55 !!! в рахунок сплати українського боргу за поставлений природний газ ".
Нагадайте, кому за це нам треба дякувати ? Це не тому, який під час нищення українців вигулюється біля доціної вілли на Лазурному березі? Браво !
І так за все рано чи пізно доводиться платити.
Завдячуючи Кучмі, ми й досі не в НАТО, хоча в 90-х нас могли взяти туди за компанію з нашими сусідами.
А зараз у них куча страхів і єдине, що вони можуть обіцяти - це довбані відкриті двері для України в НАТО...
Пиняти на НАТУ не варто, вони нікого силою не тягнуть в свій союз.
Не потрібно перекладати свою провину на когось, самі винні бо злякались змін. Коли був реальний шанс піти з орбіти кремля, ми ним не скористались, і було це задовго до *****.
Пенсам грошики давав
Танки дружно в Афри-ку
А ракети на Мос-кву!
Є в Сардинії хатинка
Соковитая малинка...
Кучма вдало торгував
І себе не забував!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Армія! Мова! Віра!
Іскандєри ужє нє смєются, а Кінжали ригают
2 сбития в виде короткой яркой вспышки в небе и один взрыв в стороне от пуска.
Спасибо всем странам, что помогают Украине! Бог на стороне Украины!