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Знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів", - Повітряні сили (оновлено)

миг,кинжал

Під час масованої повітряної тривоги знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування Повітряних сил.

За попередніми даними, знищено:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальні БпЛА.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що близько 11.00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".
Напрямок атаки - Київщина!

"Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили інформуватимуть про загрози атак РФ у Telegram-каналі, - Ігнат

Автор: 

крилаті ракети (1073) знищення (7313) Повітряні сили (2667)


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Топ коментарі
+75
Слава ПВО! Слава ЗСУ!
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16.06.2023 12:31
+35
Так звані кинжал "аналогов нет" бидло ви кацапське тупе ,ну чим ще залякаєте ви все окрім ядерки випробували на українцях ? ось це "братский народ" ,тому відмовляємся від всього що пов'язує з цими варварами.
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16.06.2023 12:39
+29
Ще би вдарити безпілотниками по аеродромам, з яких ті МІГі взлітають... Мрії?
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16.06.2023 12:31
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Слава ПВО! Слава ЗСУ!
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16.06.2023 12:31 Відповісти
Бл*дская расія - 12 ракет по 12 лямів кожна!

Засипати унітазами і пралками Тюмєнь аж по крокви! Ан-нєт!
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16.06.2023 12:49 Відповісти
тобто Ви зараз зрівняли в ціні калібр та аноговно кинджал....
І так кацапам пох на гроші, бодуть з голоду дохнути, як в Ірані, але гроші за нафту газ будуть витрачати на засоби знищення сусідніх народів.
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16.06.2023 13:06 Відповісти
в ірані з голоду не дохнуть, це не кндр
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16.06.2023 17:03 Відповісти
ну так зловили на перебільшенні жах, але ж і не живуть як сусіди араби які не знають куди бабло діти, маючи дохолери нафти та газу. Молодці іранці, порівняння думаю Ви зрозуміли.
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16.06.2023 17:27 Відповісти
Тюмень нафтове місто. Там живуть не бідно.
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16.06.2023 13:09 Відповісти
че звиздишь? на раисе все живут на рублевке - ********* и соловей вчера заявляли
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16.06.2023 13:51 Відповісти
не бідно порівняно з ким?
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16.06.2023 22:59 Відповісти
Припустимо з Пензою, Саранськом, Читой.
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16.06.2023 23:21 Відповісти
При срср та сама фуйня була. Елементарні речі, їжа - дефіцит. Зате наговнячили за народні гроші стотищпіццот танків.
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16.06.2023 14:42 Відповісти
А от у Кривому Розі було б де розгулятись, як Калібрам так і Кінжалам
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16.06.2023 13:59 Відповісти
Ще би вдарити безпілотниками по аеродромам, з яких ті МІГі взлітають... Мрії?
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16.06.2023 12:31 Відповісти
Мы сбиваем их беспилотники, что мешает им наши?
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16.06.2023 12:32 Відповісти
У них на західній раші слаби РЕБ та ППО - територія завелика + усе, що ще "дихає" переважно на фронті та у мацкві. Гарний маршрут - "красівий" результат. Слава ЗСУ! Смерть рашистам!
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16.06.2023 12:35 Відповісти
Так они не "территорию", а "объекты" своим ПВО прикрывают. Военный аеродром так точно. Дальнее ПВО. ближнее ПВО + типа "Шилок" для мелких дронов и дострела. Плюс дальнобойные дроны больше и заметнее.
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16.06.2023 12:39 Відповісти
залишаються ДРГ лише.
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16.06.2023 12:43 Відповісти
Как вариант - да. Но думаю, что пока все наши лучшие ДРГ работаю на другом направлении. Получается, так, что мы -"тыловые крысы" пассивно оттягиваем на себя часть ударных возможностей рашистов, хоть так- "косвенно" помогая нашим героям на передовой.
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16.06.2023 12:47 Відповісти
ну, десь так воно і є. Тільки від того не легше ні нам (бо сцикотно), ні їм (Героям), бо в них також тут діти, дружини, мами, батьки, сестри та брати. Втім, будемо вірити в краще.
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16.06.2023 12:51 Відповісти
Нам не може бути сцикотно, це наша помилка. У нас повинна бути люта ЛЮТЬ та НЕНАВИСТЬ, тоді і нам, нашим фронтовикам буде легше
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16.06.2023 15:18 Відповісти
люті також вистачає. Та тільки "сцикотно" в цій війні частіше за все буває навіть не за себе, а за коханого, який воює, за дитину, за маму, які всі живуть на відстані один від одного, за друзів, багато за кого.. Якось так.
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16.06.2023 15:34 Відповісти
+
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16.06.2023 15:38 Відповісти
Для придушення ППО у наст теж є "подарунки". Наші соколити вже навчилися ними керувати. Крім того, ми повинні нарешті навчитися у кацапів і також мудрим речам - масованим атакам дронами, коли жодне створене ще у радянському союзі ППО просто фізично не змозі перекрити небо
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16.06.2023 15:17 Відповісти
"Тупые" кацвпы осмотрительно авиацию и соответственно ПВО держат на аэродромах за пределами дальности наших противорадиолокационных ракет. А для "массованых атак дронами" у нас пока нет "свободных" соответствующих ресурсов. Ударные дроны пока нужнее и эффективнее непосредственно на линии фронта. Распылять ресурсы никто не будет.
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16.06.2023 17:42 Відповісти
Тото я дивлюся " доприкривалися" кацапи своїми шилками що дрон на радар іла прилетів , посидів і повернувся , а потім ту антену розху@чив . Їшілонірованая півіо
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16.06.2023 22:53 Відповісти
ТУПАЯ БАБА из министерства обороны сказала, что они беспилотниками не ЗАНИМАЮТСЯ.
Видно, что ее и министра-АДВАКАТИШКУ волнуют только низкие закупочные цены на ЯЙЦА.
А, дальние беспилотники с АлибабаЭкспресса, которые покупают волонтеры, кому и как могут НАВРЕДИТЬ???
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16.06.2023 12:40 Відповісти
У нас была прекрасная возможность уничтожить пару етих МИГ-31 которые пол года базировались на **********. Но мы как всегда думали что пранесет. Единственное, что один раз решились попортить краску на самолете разведчике А 50. И очень радовались что его напугали. А могли бы и уничтожить
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16.06.2023 12:43 Відповісти
Наші вояки хотіли, аж руки чесалися, але дехто дуууже боявся посваритися із булбофюрером - маємо результат 😤
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16.06.2023 12:45 Відповісти
Петріоти?
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16.06.2023 12:31 Відповісти
в нас жеж тут цілий іконостас систем ППО! можливо ще SAMP/T MAMBA, IRIS-T, skyguard, spike і це тіки те що було озвучене в інофрмаційному просторі
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16.06.2023 17:32 Відповісти
ще HAWK! уиии
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16.06.2023 17:34 Відповісти
Вы просто молодцы!!!!!!!!!!!
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16.06.2023 12:32 Відповісти
Котики наші!!!
Аж 6 аналаговнєту знищили!!!
Слава нашим ЗСУ!!!
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16.06.2023 12:39 Відповісти
Так звані кинжал "аналогов нет" бидло ви кацапське тупе ,ну чим ще залякаєте ви все окрім ядерки випробували на українцях ? ось це "братский народ" ,тому відмовляємся від всього що пов'язує з цими варварами.
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16.06.2023 12:39 Відповісти
"аналагавнет" .. це точно, немає аналогів російській кровожерливості та брехні.
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16.06.2023 12:41 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Ви- найкращі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2023 12:41 Відповісти
Дякуємо Вам, наші повітряні Янголи-охоронці!
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16.06.2023 12:42 Відповісти
Що там завтра вилізе черговий Ігнат і скаже що у кацапів "майже" скінчились промарковані ракети.
Чи нарешті порозумнішають і перестануть зелехторату на марафонах відкрито сцяти в очі, хоча мушу визнати він це дуже любить.
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16.06.2023 12:45 Відповісти
Щоб у наших офіцерів ППО рученьки не боліли і хай вас Бог береже.
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16.06.2023 12:46 Відповісти
"Кінжали" повисли та сумують. Збуджуються лише на кацапські дупи)
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16.06.2023 12:49 Відповісти
ОЧЕРЕДНЫЕ КИНЖАЛЫ АНАЛОГОВ НЕТ ЗАШЛИ ГЛУБОКО ХЛО В СРАКУ
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16.06.2023 12:49 Відповісти
тепер на заводі по виробництву кИнджалов навіть уборщицю на Магадан відправлять
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16.06.2023 12:53 Відповісти
Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.

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16.06.2023 12:57 Відповісти
ты ещё долго тявкать будешь...?
ты из каких - спинорылов или свиноцабак...?
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16.06.2023 13:02 Відповісти
...непонятна ваша реакция, товарищ! Германия действительно заявила после сегодняшнего обстрела что предоставит Украине 64 ракеты для Пэтриота!
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16.06.2023 23:04 Відповісти
да я это знаю...! только эта лиса стрёмной породы...
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16.06.2023 23:08 Відповісти
де вони беруть так швидко ці ракети"!?
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16.06.2023 12:58 Відповісти
Але ж не було інфи про зліт Міг-31, то звідки вони пускали кінжали?
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16.06.2023 12:58 Відповісти
Запускали Искандер-К - наземный вариант этой ракеты. С Брянской области.
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16.06.2023 13:06 Відповісти
Ну искандер это не кинжал все же. Так бы и писали что сбили искандеры.
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16.06.2023 13:09 Відповісти
Разница между ними только в воздушном и наземном базировании, дурень!
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16.06.2023 23:05 Відповісти
Дурень, это разные ракеты, просто общая база. И называются они по разному. Почему нам втирают про збитие кинжалов если тогда был пуск искандеров?
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16.06.2023 23:34 Відповісти
Зато була інфа про пуски калібрів.
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16.06.2023 13:09 Відповісти
Так опозорится перед иностранцами

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16.06.2023 13:00 Відповісти
Высоцкий ненавидел милицию, нквд и все органы.
В фильме он показательно одевает китель нквд-иста - один раз и быстро его снимает
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16.06.2023 13:53 Відповісти
ненавидел до того как стал на них работать, или уже после?
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16.06.2023 23:06 Відповісти
под его песни тебя зачинали, а твой папа учился у него ширяться - такие реалии твоего алюминиевого детства
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17.06.2023 11:24 Відповісти
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16.06.2023 13:05 Відповісти
Приуныли искандеры
Загрустили кинжалА
Ибо больше у расеи
Не выходит нифуя
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16.06.2023 13:05 Відповісти
чтоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
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16.06.2023 13:08 Відповісти
"...У 1996-1999 роках керівництво України ліквідувало 29 стратегічних літаків-ракетоносців (10 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , 19 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95МС ) і 487 крилатих ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55 , що перебували на озброєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВПС України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-autogenerated13-59 [59] .

У 1999-2000 роках, відповідно до міжурядової угоди, Україна передала Росії 8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , 3 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95МС і 581 крилату ракету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55 !!! в рахунок сплати українського боргу за поставлений природний газ ".
Нагадайте, кому за це нам треба дякувати ? Це не тому, який під час нищення українців вигулюється біля доціної вілли на Лазурному березі? Браво !
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16.06.2023 13:11 Відповісти
це була ціна за майже безкоштовний газ для населення, замість того щоб піти шляхом поляків, ми бавились у прогресивний соціялізьмь.
І так за все рано чи пізно доводиться платити.
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16.06.2023 13:30 Відповісти
В той час у нас була так звана політика багатовекторності.

Завдячуючи Кучмі, ми й досі не в НАТО, хоча в 90-х нас могли взяти туди за компанію з нашими сусідами.

А зараз у них куча страхів і єдине, що вони можуть обіцяти - це довбані відкриті двері для України в НАТО...
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16.06.2023 13:56 Відповісти
все набагато простіше, суспільство вибрало неосовок замість болючих змін-реформ, своїми голосами на виборах.
Пиняти на НАТУ не варто, вони нікого силою не тягнуть в свій союз.
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16.06.2023 14:06 Відповісти
я вам открою тайну. Даже если бы мы сильно стремились в нато, нас бы туда все равно не взяли
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16.06.2023 14:35 Відповісти
це з теми "якби у бабки був х..." ми цього вже не дізнаємось, бо в 91 році зробили неправильний вибір. Поляки вибрали Зміни і отримали болючі реформи, а ми хотіли щоб все залишилось на своїх містах, потім отримали те що отримали. На цьому можна закінчити дану дискусії. Наш народ та його "еліта" винна, а не Нато з ЄС.
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16.06.2023 14:40 Відповісти
нато с ес виноваты не меньше. Они до усрачки хотели сохранить дружбу с другом владимиром и шаровые цены на энергоресурсы. Украина - это не польша для россии. Не передергивайте. Никто бы в жизни нас никуда не взял, чтобы не ссорится с кацами.
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16.06.2023 14:44 Відповісти
а до чого тут *****, ***** нам вибрало Кравчука та Кучму, і те що головним конкурентом кучми в 98 був комуняка.....
Не потрібно перекладати свою провину на когось, самі винні бо злякались змін. Коли був реальний шанс піти з орбіти кремля, ми ним не скористались, і було це задовго до *****.
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16.06.2023 14:53 Відповісти
до хомячков не доходит, что даже коли був реальний шанс піти з орбіти кремля, нам все равно никто бы не дал это сделать. Если вам нравится посыпать себе голову пеплом - не вопрос. Только не вываливайте свои личные комплексы на всеобщее обозрение
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16.06.2023 23:23 Відповісти
не хомячок певно хоче мені втикнути фрау штазі після помаранчевої.... ну ну.
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16.06.2023 23:28 Відповісти
в 90-х ***** еще носил портфель за Собчаком! с каким "другом владимиром" ЕС тогда хотел сохранить дружбу?
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16.06.2023 23:08 Відповісти
Плєшивця кондратій хватить... такі мультики показував....
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16.06.2023 13:30 Відповісти
Плєшивий так хотів африканському партнеру продемонструвати свою міць. І так обісратись.. А готувались як))))
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16.06.2023 13:35 Відповісти
Дійсно , знатно ху@ло обісрався перед африканцями
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16.06.2023 13:45 Відповісти
Кучма вдало торгував
Пенсам грошики давав
Танки дружно в Афри-ку
А ракети на Мос-кву!

Є в Сардинії хатинка
Соковитая малинка...
Кучма вдало торгував
І себе не забував!
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16.06.2023 13:54 Відповісти
Велика подяка за надані системи ППО і особлива подяка операторам ЗСУ.
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16.06.2023 14:02 Відповісти
Дякуємо Західним партнерам за отриману техніку!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
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16.06.2023 14:38 Відповісти
нє смЄюЦа ісКаДерИ і кріНжаЛи пЛачУт
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16.06.2023 14:42 Відповісти
да!!!, слепая вера в басни так сильна!!!
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16.06.2023 15:11 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.

Іскандєри ужє нє смєются, а Кінжали ригают
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16.06.2023 17:55 Відповісти
Кацапы , как теперь то Европу кинжалами пугать будете? Дебилы. Все уже убедились что вы звездаболы конченые
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16.06.2023 21:20 Відповісти
Видел собственными глазами вчера пуск нескольких ракет.
2 сбития в виде короткой яркой вспышки в небе и один взрыв в стороне от пуска.
Спасибо всем странам, что помогают Украине! Бог на стороне Украины!
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17.06.2023 06:03 Відповісти
 
 