УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4298 відвідувачів онлайн
Новини
7 298 19

Масована атака на Київ: Інформації щодо жертв чи руйнувань наразі не надходило, - КМВА

ракета

16 червня ворог здійснив масовану комбіновану повітряну атаку по Києву.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БпЛА.

Також Попко нагадує, що попередньо, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БпЛА.

"Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили інформуватимуть про загрози атак РФ у Telegram-каналі, - Ігнат

За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.

Автор: 

Київ (19525) обстріл (28648) ракети (4029) Повітряні атаки на Київ (783)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
БРАВО ППО та подяка БОГОВІ!
показати весь коментар
16.06.2023 12:46
+19
Яйцями.
показати весь коментар
16.06.2023 12:43
+17
А шо там в сховищах? Барабанять?
показати весь коментар
16.06.2023 12:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо там в сховищах? Барабанять?
показати весь коментар
16.06.2023 12:41 Відповісти
Яйцями.
показати весь коментар
16.06.2023 12:43 Відповісти
Яйця жарать на дорогій пательні .
показати весь коментар
16.06.2023 12:49 Відповісти
по 17 за штуку
показати весь коментар
16.06.2023 13:15 Відповісти
Жартівники чи хворі на всю голову?!

Киів бомбардують ракетами ху&ла, а вони Жартують про яйця.
показати весь коментар
16.06.2023 16:00 Відповісти
Ви хоч раз під обстрілом бували?
показати весь коментар
16.06.2023 16:09 Відповісти
Капусту шинкують
показати весь коментар
16.06.2023 12:49 Відповісти
Пошинкують і також будуть тушкувати на не дешевій пательні .
показати весь коментар
16.06.2023 12:50 Відповісти
краще б ЗЕлених з "ОПЗЖ" шинкували та тушкували.
показати весь коментар
16.06.2023 13:14 Відповісти
По печерському суду не попали ?
показати весь коментар
16.06.2023 12:56 Відповісти
БРАВО ППО та подяка БОГОВІ!
показати весь коментар
16.06.2023 12:46 Відповісти
Зелена банда, шапіто.
показати весь коментар
16.06.2023 12:47 Відповісти
Як би ота зелена наволочь не била б пательнею по барабану , було б лихо
показати весь коментар
16.06.2023 12:50 Відповісти
Я так зрозумів , що військові адміністрації зробили щоб вони підраховували разом з прес офіцерами кількість ракет і крали мільярди на барабанах і овочерізках? Бо щоб вони щось інше робили я наприклад не бачу.
показати весь коментар
16.06.2023 13:02 Відповісти
Дед из чемодана: Кремль рассчитывал на испуг, а получил потерь на десятки миллиардов
https://www.youtube.com/watch?v=qFFxyMHWcVg
показати весь коментар
16.06.2023 13:02 Відповісти
Короче, африканские миротворцы прошли курс молодого бойца....
показати весь коментар
16.06.2023 13:02 Відповісти
Надеюсь, не побелели, а то завтра чекисты могут не признать африканцев ))
показати весь коментар
16.06.2023 13:18 Відповісти
Африканці завтра відзвітують в кремлі і подякують рашистам за хорошу
роботу 😠
показати весь коментар
16.06.2023 13:34 Відповісти
Бахало мало, слабо и очень далеко...
показати весь коментар
16.06.2023 13:39 Відповісти
 
 