Масована атака на Київ: Інформації щодо жертв чи руйнувань наразі не надходило, - КМВА

16 червня ворог здійснив масовану комбіновану повітряну атаку по Києву.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БпЛА.

Також Попко нагадує, що попередньо, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено:

- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

- 6 крилатих ракет "Калібр";

- 2 розвідувальних БпЛА.

"Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.

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За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.