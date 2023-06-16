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Кличко про вибухи у Подільському районі: Чули роботу ППО, у Києві пошкоджених об’єктів немає

київ,ппо

В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уточнення. В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам - силам ППО!", - зазначив очільник міста. 

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили інформуватимуть про загрози атак РФ у Telegram-каналі, - Ігнат

За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.

Автор: 

вибух (4481) Кличко Віталій (3516) обстріл (28648) Повітряні атаки на Київ (783)


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Низький уклін нашим захисникам і ППО!
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16.06.2023 13:03 Відповісти
РАШИСТИ ХОЧУТЬ ПІДІРВАТИ ЗАЕС ДЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
https://www.bagnet.org/news/accidents/1350367/rashisti-hochut-pidirvati-zaes-dlya-destabilizatsiyi-v-********-zelenskiy
А якого ж хера ти її зав, поц квартальний?
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16.06.2023 13:10 Відповісти
Ну, вибухова хвиля була ще та.
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16.06.2023 13:11 Відповісти
Така новина для кацапів , які вбухали 6- ь Кинжалів на Киів ,
як серпом по яйцях
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16.06.2023 13:29 Відповісти
Коли буде адекватна відповідь?
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16.06.2023 13:34 Відповісти
 
 