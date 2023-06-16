Кличко про вибухи у Подільському районі: Чули роботу ППО, у Києві пошкоджених об’єктів немає
В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уточнення. В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам - силам ППО!", - зазначив очільник міста.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.
Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.
За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.
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https://www.bagnet.org/news/accidents/1350367/rashisti-hochut-pidirvati-zaes-dlya-destabilizatsiyi-v-********-zelenskiy
А якого ж хера ти її зав, поц квартальний?
як серпом по яйцях