Кличко про вибухи у Подільському районі: Чули роботу ППО, у Києві пошкоджених об’єктів немає

В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уточнення. В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам - силам ППО!", - зазначив очільник міста.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у столиці працвало ППО.

Тим часом, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики. Також повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі Києва пролунав вибух.

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За даними Повітряних сил, під час масованої повітряної тривоги 16 червня знищено 12 ворожих ракет та 2 розвідувальні безпілотники.