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Байден підтримав би ідею спрощеного вступу України в НАТО після війни, - Politico

байден,джо

Президент США Джо Байден "відкритий" до ідеї спрощеного вступу України в НАТО після закінчення війни з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Politico.

Так двоє американських високопосадовців зазначили, що Байден підтримав би скасування для України Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до НАТО.

ПДЧ вимагає від країни-кандидата провести військові та демократичні реформи за порадами та допомогою НАТО, перш ніж Альянс зможе прийняти рішення про її членство. У разі скасування цієї вимоги Україні все одно доведеться провести деякі зміни, але члени Альянсу можуть у будь-який момент після цього одностайно прийняти Київ до блоку.

За даними видання, цього тижня у Вашингтоні Байден обговорив цю ідею з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який її підтримує. Президент США чітко дав зрозуміти, що він "відкритий" до цієї ідеї, якщо союзники підтримають такий план.

Скасування вимоги ПДЧ для України, найімовірніше, буде розглядатися на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Також читайте: Байден та його адміністрація ведуть активні переговори з НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2888) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+8
Досить дурити українців різними варіантами , аби не НАТО . ‼️‼️‼️

вступ до НАТО на липневому самміті - це единий вариант щоб кацапи зупинились ТРОЩІТИ ЦІЛІ КВАРТАЛИ УКРАЇНИ
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16.06.2023 13:10
+8
Это мотивация для Москвы затягивать войну максимально долго. Специально это делается или по глупости...
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16.06.2023 13:16
+4
Опять морковка под носом!
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16.06.2023 13:09
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Опять морковка под носом!
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16.06.2023 13:09 Відповісти
Так , крутяться як вужи на пательні
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16.06.2023 13:11 Відповісти
Досить дурити українців різними варіантами , аби не НАТО . ‼️‼️‼️

вступ до НАТО на липневому самміті - це единий вариант щоб кацапи зупинились ТРОЩІТИ ЦІЛІ КВАРТАЛИ УКРАЇНИ
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16.06.2023 13:10 Відповісти
по-перше - їм вигідна така ситуація, по-друге, вони просто сцють, можна сказати і навпаки.
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16.06.2023 13:17 Відповісти
Може і так
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16.06.2023 13:44 Відповісти
процедура вступу до НАТО записана в їхньому Статуті вже багато років. тому тут застосувати термін "сцють" - то маячня повна.
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16.06.2023 14:06 Відповісти
да да да они совсем не боятся россию, и их интересуют только наши реформы
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16.06.2023 14:28 Відповісти
процедура вступу до НАТО записана в їхньому Статуті вже багато років---а що там з обстрілами Польщі??,,неодноразово,,,як там колектівнавідпоівідь??,чи ето другоЄ??,(,
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16.06.2023 15:17 Відповісти
а не було офіційного обстрілу Польщі. Списали на наше ППО. а ту другу ракету з бетонною болванкою то за агресію/обстріл проти Польщі не порахували, щоб не ескалувати ситуацію. ніхто не буде врубати статтю 5 НАТО через якийсь один обстріл.
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16.06.2023 15:54 Відповісти
перефразірую---по-перше - їм вигідна така ситуація, по-друге, щоб "не ескалувати ситуацію". по третє вони просто сцють, можна сказати чи читати - навпаки.
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16.06.2023 16:46 Відповісти
може й так. дуже не хочеться жирній Європі воювати. Там мабуть дуже багато хто думає, що якби ще в минулому році злили би Україну і закопалися би по кордону з Польщею, то путєн далі би не пішов. і торгували би і далі з кацапами. тільки то не торгівля була би, а економічний шантаж. путєн може і не пішов би проти НАТО війною, однак доїв би їх газом по 2000 баксів за 1000 кубів по повній. і не тільки газом. і хитав би те НАТО орбанами і їм подібними. а потім пішов би повертати країни Балтії в тайожний союз. потім черга до Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Болгарії дійшла би. не дарма ж кацапи кидали ультиматум НАТО про манатки ще перед вторгненням в Україну. От тому країни Східної Європи і Балтії зараз найбільше нас підтримують. бо дуже добре знають, що таке тайожний союз. Добре це вже усвідомлюють і країни Західної Європи. Тому і вирішили, що варитимуть ту кацапську жабу поки що тільки за рахунок нас, тобто на повільному вогні, даючи нам потроху зброю. І вони побоюються, щоб та жаба не вискочила з казана і не наробила світової біди. не було би у кацапів ядерної бімби, то ту жабу може вже і зварили би..
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16.06.2023 18:29 Відповісти
чи статут,якому вже так багато років,цього не предусматрює?,),
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16.06.2023 15:19 Відповісти
один член з тридцяти одного взяв і забльокував вступ швеції(туреччина).

тому не треба нам розказувати про байдена, ви краще розкажіть як нам не наї*нутися об ту саму колоду об яку розбила мордяку швеція.
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16.06.2023 13:14 Відповісти
Швеція найближчим часом буде в НАТО.
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16.06.2023 14:07 Відповісти
коли буде тоді і буде розмова про найближчий час.

а поки що туреччина успішно заслужила статус дружбака путіна, забльокувавши вступ швеції в НАТО.
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16.06.2023 14:36 Відповісти
теж логічно.
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16.06.2023 15:08 Відповісти
вы забыли за венгрию
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16.06.2023 14:29 Відповісти
цим язиком яким ви мені пишете катують українців.

не треба мені писати якщо не знаєте нормальної людської мови, я не в катівні, поки що.
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16.06.2023 14:34 Відповісти
А говорят проблемы языка нету. Хохлятскую мову я тоже могу назвать собачьей. Русский язык - нормальный и богатый язык. Украинский тоже - нормальный и богатый язык. Из-за таких дятлов как ты и случаются войны. Каждому месту свой язык, в Москве не будут говорить по украински, как и во Львове или на Закарпатье на русском. Ограниченные тупорылые уроды, вы заслужили войну...
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16.06.2023 16:33 Відповісти
Это мотивация для Москвы затягивать войну максимально долго. Специально это делается или по глупости...
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16.06.2023 13:16 Відповісти
да, к сожалению, это верно. но с другой стороны НАТО тоже не может принимать в свои ряды воюющую страну. это противоречит их Уставу.
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16.06.2023 14:11 Відповісти
нато спокойно может принять Украину по линии разграничения. Было бы желание....ну а дальше отвоевывать нам придется самим.
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16.06.2023 14:31 Відповісти
на основании чего может принять? Одного желания мало. Есть Устав, который нужно соблюдать и выполнять. а в Уставе записано, что не может быть принята в НАТО страна в состоянии войны.
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16.06.2023 14:49 Відповісти
Было бы желание
вы удивились бы, каким гибким мог бы быть Устав
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16.06.2023 23:25 Відповісти
теж варіант. хоча, не було би в них взагалі бажання, то могли і взагалі нам не допомагати. та навіть без НАТО Америка чи ще хтось могли би нам допомогти військами, чи своїми відпускниками, ну або могли би значно збільшити поставки зброї і значно це пришвидшити.
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17.06.2023 00:14 Відповісти
Поблагодарите Зелю. Это его работа, пригласить трампидло во время войны. Паскуда долбаная. Враг намба ван! Какраз под Рамштайн. Курва Московская.
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16.06.2023 13:17 Відповісти
Читаємо "після обрання іншої влади в Україні".
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16.06.2023 13:17 Відповісти
Байден должен был сильно дать Столтебергу по рогам, чтобы прошёл такой вариант.
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16.06.2023 13:37 Відповісти
Логічно, Кінець війни, вибори,зелені зрадники по тюрмах, і можна щось і про НАТО подискутувати
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09.07.2023 10:48 Відповісти
 
 