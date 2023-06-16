Байден підтримав би ідею спрощеного вступу України в НАТО після війни, - Politico

Президент США Джо Байден "відкритий" до ідеї спрощеного вступу України в НАТО після закінчення війни з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Politico.

Так двоє американських високопосадовців зазначили, що Байден підтримав би скасування для України Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до НАТО.

ПДЧ вимагає від країни-кандидата провести військові та демократичні реформи за порадами та допомогою НАТО, перш ніж Альянс зможе прийняти рішення про її членство. У разі скасування цієї вимоги Україні все одно доведеться провести деякі зміни, але члени Альянсу можуть у будь-який момент після цього одностайно прийняти Київ до блоку.

За даними видання, цього тижня у Вашингтоні Байден обговорив цю ідею з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який її підтримує. Президент США чітко дав зрозуміти, що він "відкритий" до цієї ідеї, якщо союзники підтримають такий план.

Скасування вимоги ПДЧ для України, найімовірніше, буде розглядатися на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

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