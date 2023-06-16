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Європарламент у резолюції закликав Зеленського не підписувати скандальну "реформу містобудування" і розвивати місцеве самоврядування, - АМУ

зеленський

Європарламент у своїй резолюції закликав президента Зеленського не підписувати законопроєкт 5655 про містобудівну діяльність та зміцнювати місцеве самоврядування. Документ також закликає український уряд співпрацювати з Асоціацію міст України (АМУ) та Європейським альянсом міст і регіонів для відновлення України.

Про це повідомляє Асоціація міст України, інформує Цензор.НЕТ.

"В пункті 15 Резолюції (резолюція від 15 червня 2023 року щодо сталої реконструкції та інтеграції України до євроатлантичної спільноти. - Прим. ред.. Європарламент закликав український уряд продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування та звернув увагу на Асоціацію міст України та Європейський альянс міст і регіонів для відновлення України як важливі складові майбутньої реконструкції, відбудови та відновлення", - йдеться у новині на сайті АМУ.

На думку Європарламенту, необхідно також зберегти досягнення реформи децентралізації, в тому числі незалежності й відповідальності місцевого самоврядування як окремої частини публічної влади. Зокрема, мова йде і про скандальний законопроєкт 5655, так звану "реформу містобудування".

"В пункті 17 Резолюції Європарламент застерігає від внесення змін до законодавства на користь окремим особам за рахунок рівних умов та прозорості та закликає президента Зеленського не підписувати законопроєкт 5655 про містобудівну діяльність", - зазначають в Асоціації міст України.

Європарламент у резолюції закликав Зеленського не підписувати скандальну реформу містобудування і розвивати місцеве самоврядування, - АМУ 01

Як повідомлялось, проти законопроєкту 5655 виступив громадський сектор, ЗМІ та органи місцевого самоврядування. Петиція з вимогою ветувати скандальний законопроєкт набрала понад 42 тисячі голосів громадян. Також на ризиках цього проєкту у спілкуванні з представниками "Великої сімки" наголосила НАЗК. В АМУ зазначали, що так звана "містобудівна реформа" вигідна лише забудовникам і несе в собі корупційні ризики. Зокрема: порушуються права власників земельних ділянок, стимулюється масове самочинне будівництво, громадськість позбавляється прав контролю та впливу на забудовників, обмежуються права місцевого самоврядування та узаконюється безвідповідальність приватних контролерів.

Читайте: АМУ ініціює зустріч з Президентом, щоб озвучити спільну позицію громад щодо законопроєкту 5655

Автор: 

Європарламент (1047) Зеленський Володимир (23946) містобудування (58)


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Топ коментарі
+21
Відкати вже прилипли до Зяминих рук і назад ходу нема.
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16.06.2023 13:13
+20
Шуляк так старалася для будівельноъ мафії, що наводить на думку про отриманий аванс. Тепер що назад віддавати? ОП цього не допустить. Дивимся уважно.
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16.06.2023 13:17
+15
Прокляті європейські порохоботи... 😁
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16.06.2023 13:21
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Відкати вже прилипли до Зяминих рук і назад ходу нема.
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16.06.2023 13:13 Відповісти
Ну, то ходу вперед до ЄС теж не буде.
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16.06.2023 13:20 Відповісти
А зелене ублюдство так сильно переживає про це. Зелені ******** це реванш ригів і скочування до януковщини. ****, цих виродків нічого не вчить
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16.06.2023 16:26 Відповісти
Про відрубані руки нехай згадає , з кожного утюга свого часу виступи виступав.
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16.06.2023 13:24 Відповісти
"Відрубані руки" передаються у спадок від одного президента до наступного.
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16.06.2023 13:34 Відповісти
Зеленогнойным не нужен ни ЕС ни НАТО‼️Оборотня хоть призывай хоть не призывай , а то ОНО🤢💩🤡🎪😈 не знало , к чему этот закончик проголосовали ЕГО « служки😈🤬» 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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16.06.2023 13:41 Відповісти
У нього є дивовижна здатність робити все щоб ми туди не потрапили, під благовидним предлогом. Оманський договорняк потрібно виконувати.
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16.06.2023 13:46 Відповісти
стовідсотково !
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16.06.2023 14:22 Відповісти
Не по адресу -зверніться з цього питання до ермака
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16.06.2023 13:16 Відповісти
Ермак по Конституции не несёт 💯 никакой ответственности, а действуют оборотни в ПАРЕ по схематизму их учителя и босса , самого разыскиваемого МЕГАВОРЮГИ БЕНИ КАЛАМОЯ ! БОНЕВТИК , как-бы не причём , послал д'Ерьмака к Бурбе перенести « ВАГНЕРГЕЙТ» сЦАРЬ ХАРОШИЙ , ДЕРЬМАК. НЕГОДЯЙ😂
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16.06.2023 15:11 Відповісти
100%
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16.06.2023 19:32 Відповісти
Шуляк так старалася для будівельноъ мафії, що наводить на думку про отриманий аванс. Тепер що назад віддавати? ОП цього не допустить. Дивимся уважно.
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16.06.2023 13:17 Відповісти
краще в рельсу кувалдою
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16.06.2023 13:17 Відповісти
Щас тьотя шуляк пояснить боневтіку, у чому сенс цього закону - європейці нічого у цьому не розуміють.
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16.06.2023 13:19 Відповісти
Приказ есть приказ. Теперь шуляк будет вынуждена откатить все взад.
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16.06.2023 13:19 Відповісти
Зеля заходу нічого не должен, а от беня може спитати за гроші вкладені в проект буратіно
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16.06.2023 13:20 Відповісти
Шуляк підставила преЗЕдента, але то таке...
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16.06.2023 13:20 Відповісти
єтот недоумок сам себя подставил , когда возомнил себя президентом , а поумнее люди его имеют куда только можно , этот осел даже понятия не имеет что такое политика , не говоря уже об управлении государством .
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16.06.2023 13:27 Відповісти
Прокляті європейські порохоботи... 😁
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16.06.2023 13:21 Відповісти
Показово, що реформи, які проводились попередньою владою, європейські партнери завжди високо оцінювали, про що часто заявляли публічно. Мабуть просто г+г ніколи не дивились, на відміну від "мудрого" виборця
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16.06.2023 13:41 Відповісти
Найгірші, перебуваючи найвище, продовжать робити найстрашніше...

Під барабанний дріб.
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16.06.2023 13:22 Відповісти
..от жеж "порохоботи", щас дермаку позвоню по поводу єтіх чьортов - подумав Найвеличнівшивий
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16.06.2023 13:23 Відповісти
Європарламен, посли ДЖ7, Держдепартамен Америки.
Всі слідкують за липкими рученятами нарідного презЕдента та його нарідної влади.
Хоча, у "мудрого" барига, то Порошенко, бо так йому натаха сосійячук коломойського , на Г+Г, сказала. Може, все таки, масовий гіпноз?
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16.06.2023 13:23 Відповісти
ЗеК трусліве криворізьке хамло, якщо зажати йому орган гри на піаніно то він швидко все розуміє
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16.06.2023 13:25 Відповісти
Чоловік Шуляк вже відкат вивіз за кордом... хрін вона поверне...
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16.06.2023 13:28 Відповісти
Тонкий натяк найвеличнішому що може бути непереливки...поки його вмовляють...надалі дадуть по рукам...
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16.06.2023 13:30 Відповісти
Голова Слуги народу Шуляк настільки тупа курка, що навіть не читала резолюцію, яку вихваляє. Бо у цій резолюції депутати Європарламенту фактично назвали її корупціонеркою і закликали президента не підписувати законопроєкт 5655

.https://t.me/Porohobotchenko/18151
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16.06.2023 13:38 Відповісти
Примитивная, алчная ТП с заоблачной самооценкой. Других там нет.
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16.06.2023 13:48 Відповісти
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16.06.2023 13:39 Відповісти
Містогвалтівна корупція - це один із найбільш прибуткових схєматозів для влади. Тому не дивно, що Zeпідр так спішить нагрітися з прийняттям цього закону
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16.06.2023 14:09 Відповісти
Це не відкати. Це ОПГ "с распределением ролей ".
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16.06.2023 14:25 Відповісти
Після такого самоврядування, як за часів черновецького в Києві, вже і не знаєш, як з двох бід менше.
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16.06.2023 15:36 Відповісти
а ті хто проти від архітектурної спільноти завели крімінальне переслідування знаю від людей які були проти
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16.06.2023 16:17 Відповісти
Нали всі на Вову. Та він не для себе це робить. Ну попросили єлдак, шуляк і татаров, то що він їм має із-за Європи відмовити? То їх додатковитй бізнес розбудовувати Київ по Донецькі і Вова їм допомагає. А щоб нарід був не дуже пильним, то дадуть інфу про закупку бапрабанів в бомбосховища.
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16.06.2023 16:42 Відповісти
¡ А йому ποχγ !
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16.06.2023 16:47 Відповісти
Подпишет. Зе термиты заставят. Бедные его яйца - когда прижимают он отдаст все.
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16.06.2023 18:22 Відповісти
 
 