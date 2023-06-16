Уряд виділив понад ₴980 млн на компенсації за зруйноване житло на Херсонщині

Кабінет міністрів виділив понад 980 млн гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання доручення Президента Володимира Зеленського розробили механізм компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки. Компенсаційний механізм буде аналогічний до програми єВідновлення. Для здійснення цих виплат з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії прямо зараз виділяємо понад 980 млн гривень", - сказав він.

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Заявки на відшкодування треба буде подавати до органів місцевого самоврядування. "Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку", - пояснив Шмигаль.

Відправною точкою для виплати людям допомоги, за словами прем’єра, буде реєстр постраждалих громад. До нього увійшло майже 200 населених пунктів з населенням 1,4 млн людей на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

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