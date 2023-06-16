УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4565 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 711 28

РосЗМІ склали портрет типового ліквідованого російського окупанта: це зек 34 років

російські,росіяни

За майже 16 місяців від лютого 2022-го портрет типового російського окупанта, ліквідованого в Україні, значно змінився. Якщо на початку великого вторгнення це був 21-річний контрактник, то зараз - 34-річний в’язень, який вирушив вбивати українців прямо з колонії.

Такого висновку дійшли журналісти російської редакції ВВС та видання "Медіазона", повідомляє Цензор.НЕТ. Вони проаналізували дані понад 25 тис. ліквідованих в Україні загарбників, взяті з відкритих джерел.

"В перші місяці вторгнення типовому російському військовому, чию смерть вдалося підтвердити Бі-бі-сі, було близько 21 року, і він був солдатом-контрактником... В останні місяці типовий російський боєць, вбитий в Україні - це 34-річний ув’язнений, який вирушив на фронт прямо з колонії", - йдеться в публікації.

Читайте: Британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерала Горячова

Серед в’язнів, смерть яких змогли підтвердити журналісти ВВС - і засуджені за дрібні крадіжки, і ватажки злочинних банд. "Серед них також є щонайменше троє людей, які вбили ветеранів Другої світової війни, щоб забрати в них гроші та ордени", - стверджують автори розслідування.

Росіяни використовують в’язнів як смертників - відправляють їх у невеликі атаки, щоб виснажити українських військових та встановити координати цілей для російської артилерії.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 218 500 осіб (+590 за добу), 3965 танків, 3812 артсистем, 7683 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

"Їх відправляють вперед, по суті, з розрахунку на те, що їх вб’ють. І російські військові витрачають ці підрозділи зі значною швидкістю", - каже експерт Королівського існитуту об’єднаних оборонних досліджень (RUSI) Джек Уотлінг.

При цьому, за його словами, Росія спеціально береже професійних військових. Їх використовують для утримання позицій та снайперських операцій. Участь у наступі вони беруть лише за добрих умов.

Дивіться: Тіла ліквідованих окупантів на захопленій позиції поблизу Великої Новосілки на Донеччині. ВIДЕО 18+

Уотлінг зауважує, що Росія не має нестачі у резервістах. "Коли міністр оборони Сергій Шойгу каже: "У мене 25 млн резервистів", він не жартує. Він цілком серйозний", - каже експерт.

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
одне слово-касаб ..ублюдочно-мерзотне створіння матушки расеїї
показати весь коментар
16.06.2023 13:47
+12
Найшовся хоч хтось,кого олєнєвод налякав своїми "25млн. резервістів". Аби ще 25 млн. автоматів їм хтось дав
показати весь коментар
16.06.2023 13:48
+11
Які 25 мільйонів резервістів? Що воно меле?! Там населення все 82 мільйони, решта втекла або сдохла
показати весь коментар
16.06.2023 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
одне слово-касаб ..ублюдочно-мерзотне створіння матушки расеїї
показати весь коментар
16.06.2023 13:47 Відповісти
одним словом: біомусор.....
показати весь коментар
16.06.2023 14:49 Відповісти
Найшовся хоч хтось,кого олєнєвод налякав своїми "25млн. резервістів". Аби ще 25 млн. автоматів їм хтось дав
показати весь коментар
16.06.2023 13:48 Відповісти
Не только автоматов. Их еще и кормить хоть иногда, чем то надо. Логистике пиз...ц, интенданты повесятся, а уж скученность на фронте будет такая, что одной только пулей из АК можно убивать по 5 рыл. Самое время заново разрабатывать оружие стреляющее картечью. Ну или крупной дробью.
показати весь коментар
16.06.2023 15:51 Відповісти
Які 25 мільйонів резервістів? Що воно меле?! Там населення все 82 мільйони, решта втекла або сдохла
показати весь коментар
16.06.2023 13:50 Відповісти
Всі чоловіки від 18 до 60 років, які можуть пересуватися без сторонньої допомоги, мінус крихітний відсоток "єліти" - це і є їх мобрезерв.
показати весь коментар
16.06.2023 13:52 Відповісти
мрій дальше, втекла або здохла...зараз. по самим скромним прикидкам кацапи зможуть нагнати до нас в Україну від 10 до 15 мільйонів м'яса. тобто 25 мільйонів - цілком ймовірна цифра. звісно не одномоментно, а десь так тисяч по 500-600 на рік, протягом років так 15-20-ти.
показати весь коментар
16.06.2023 13:57 Відповісти
Ну-да, ну-да... Світова спільнота вклала в Україну стільки коштів, ресурсів, озброєння, передової техніки, а потім на все це махне рукою? То хто є касабський мрійник?
показати весь коментар
16.06.2023 14:58 Відповісти
скільки ж там вклали? 0,00001% від свого ВВП? чи менше? за для збереження ситого та мирного життя їм і ще 10 раз по стільки ж не шкода. головне, щоби війна лишалася всередині України, неважливо скільки років. а там і до "миру" з ****** примусити можна буде, як загине більшість тих, хто здатен воювати.
а ти далі сподівайся на щедру світову спільноту, не мрійник. в решті побачимо результат усі...хто доживе.
показати весь коментар
16.06.2023 15:07 Відповісти
"їм і ще 10 раз по стільки ж не шкода". Сам же сказав.
Тож мрій про "25 мільйонів" і чекай наслідків цієї "нешкоди" у своїй улюбленій рашистії.
показати весь коментар
16.06.2023 23:43 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 13:52 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 13:58 Відповісти
А на карте 17 века искать не пробовали?
показати весь коментар
16.06.2023 15:25 Відповісти
Рашисти позбуваються непотребу з користю для себе, адже за його допомогою завдає Україні чимало втрат і на відміну від них, у нас гинуть найкращі. А в України під час війни виділяють шалені кошти на поліпшення комфорту для зеків та відкривають в'язниці за стандартами ЄС аби зеки почувалися комфортно дурячи людей в інтернеті, поки порядні чоловіки гинуть на фронті.
показати весь коментар
16.06.2023 13:57 Відповісти
Фішка в тому, що "потребу" там немає від слова зовсім. Ніц нєма
показати весь коментар
16.06.2023 14:01 Відповісти
маячня. усі рашисти - непотріб, і ті, шо не сидять нічим не відрізняється від тих, шо сидять. народ-гівно. народ-гній. народ-сміття.
показати весь коментар
16.06.2023 14:03 Відповісти
одним словом: біомусор.....
показати весь коментар
16.06.2023 14:51 Відповісти
Чим більше тарганів - тим легше на них полювати.
От коли один-два - ото набігаєшся....
показати весь коментар
16.06.2023 14:00 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 14:00 Відповісти
Вирішили зняти "мультік анальний".
показати весь коментар
16.06.2023 14:08 Відповісти
Роды прошли успешно!
показати весь коментар
16.06.2023 15:10 Відповісти
25 млн. резервистов.
И где же хоронить этот скот будем.......
показати весь коментар
16.06.2023 14:15 Відповісти
найкраще: десь за Уралом...
показати весь коментар
16.06.2023 14:52 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 14:41 Відповісти
журналісти https://www.bbc.com/russian/resources/idt-829ea0ba-5b42-499b-ad40-6990f2c4e5d0 російської редакції ВВС , как бы вовсе не росСМИ...

правильно называется "Русская служба ВВС"
показати весь коментар
16.06.2023 15:20 Відповісти
Чудове фото долучіли!
Надії в'юношЄй вже не пітають
Їх майбутнє за їх спинами.
А ЗСУ прискорить процес могиліZZації
показати весь коментар
16.06.2023 18:08 Відповісти
і чо? ..як кажуть на заліських болотах
показати весь коментар
16.06.2023 19:02 Відповісти
 
 