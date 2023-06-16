РосЗМІ склали портрет типового ліквідованого російського окупанта: це зек 34 років

За майже 16 місяців від лютого 2022-го портрет типового російського окупанта, ліквідованого в Україні, значно змінився. Якщо на початку великого вторгнення це був 21-річний контрактник, то зараз - 34-річний в’язень, який вирушив вбивати українців прямо з колонії.

Такого висновку дійшли журналісти російської редакції ВВС та видання "Медіазона", повідомляє Цензор.НЕТ. Вони проаналізували дані понад 25 тис. ліквідованих в Україні загарбників, взяті з відкритих джерел.

"В перші місяці вторгнення типовому російському військовому, чию смерть вдалося підтвердити Бі-бі-сі, було близько 21 року, і він був солдатом-контрактником... В останні місяці типовий російський боєць, вбитий в Україні - це 34-річний ув’язнений, який вирушив на фронт прямо з колонії", - йдеться в публікації.

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Серед в’язнів, смерть яких змогли підтвердити журналісти ВВС - і засуджені за дрібні крадіжки, і ватажки злочинних банд. "Серед них також є щонайменше троє людей, які вбили ветеранів Другої світової війни, щоб забрати в них гроші та ордени", - стверджують автори розслідування.

Росіяни використовують в’язнів як смертників - відправляють їх у невеликі атаки, щоб виснажити українських військових та встановити координати цілей для російської артилерії.

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"Їх відправляють вперед, по суті, з розрахунку на те, що їх вб’ють. І російські військові витрачають ці підрозділи зі значною швидкістю", - каже експерт Королівського існитуту об’єднаних оборонних досліджень (RUSI) Джек Уотлінг.

При цьому, за його словами, Росія спеціально береже професійних військових. Їх використовують для утримання позицій та снайперських операцій. Участь у наступі вони беруть лише за добрих умов.

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Уотлінг зауважує, що Росія не має нестачі у резервістах. "Коли міністр оборони Сергій Шойгу каже: "У мене 25 млн резервистів", він не жартує. Він цілком серйозний", - каже експерт.