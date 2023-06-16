Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть корупцію у системі правосуддя та результати перевірки укриттів
23 червня 2023 року за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр РНБО.
Як зазначається, на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.
"Доповідачі: голова Служби безпеки України Малюк В.В., міністр внутрішніх справ України Клименко І.В., міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишин О.М.", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Лариса Немезида #551154
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+29 Amber
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В повний ріст...
дерибанити столицю 😠
Є ПИТАННЯ
https://youtu.be/gd3KLtdKhDI
розглядання в з..лупу татарова та хєрмака?
Але тут таке питання:
Якщо можна валити обраного народом мера та призначати замість нього якусь нікчему, то чому не можна валити обраного народом президента?
Як на мене, то відповідь очевидна - не можна, а потрібно. Бо цей покидьок вже давно не є гарантом Конституції.
Щось я сумніваюсь.
Я навіть не знаю, скілько киян залишилось?
Знаю про багато біженців, а є такі біженці, які просто " бидлота", вибачте,,
Тому може ще і кидається на Кличка, бо щось знає?
Але я вийду, я не можу дозволити зеплісняві захопити столицю - серце України.
Не віддамо тебе любий Київ цій зеленій мразоті.
До речі, я живу на лівому березі і ми все прекрасно розуміли, коли ця влада замінувавши мости, хотіла кинути нас на призволяще. Ми ставали самі без допомоги влади і намагалися захищатися. Тоді були всі в ****, що нікого не пропускали на правий берег.
Дякую Валерію Залужному, який відкрив всю правду на весь світ, як влада була готова позбутися мільйони людей ради спасіння своїх шкур.
Суки.
що під час президентських виблрів підтримав Зе і його банду я!
за іх злочинні вчинки в нашій краіні !
Хай почнутьз печерного суду через НАБУ...
Дмитро Корчинський
У чому феномен зеленського?
У тому, що він ніхто.
Коломойський каже нам: вигадайте собі президента й проголосуйте за нього. Тільки не забудьте, що плід ваших фантазій називається зеленський.
У сексшопах продають гумових жінок. Вони мають попит з тієї самої причини, з якої має популярність зеленський.
Ви скажете збоченцю: жива жінка краще - вона має ососбистість. біографію, почуття.
А він відповість: саме цим жива жінка гірша. Бо гумову жінку я можу наділяти своїми фантазіями, я можу її вигадати.
Зеленський - гумова жінка української політики.
Ті, хто мають намір голосувати за нього мають не стільки політичні, скільки сексуальні проблеми.
і не дали зеленій погані вчергове зрубати бабла на
барабанах блд....😠
В країні немає правосуддя, тому що не діють закони
Фірми коли судяться, відводять суддю, поки справа не попаде на "правильного" суддю
Тобто рішення по сраві, залежить не від закону, а від судді
Або наприклад виїзд за кордон
Президент підписав "можуть бути обмежені" права
Тобто не обмежив
Якщо був би закон, то він бе діяв
А так закона нема, і випускають по домовленності
- Квартал95 випускають, тому що мінкульт домовився з прикордонникам - випускати клоунів, артистів та інших, котрі можуть щось пожертвувати на допомогу ЗСУ. Хоча в постанові КМУ - такої категорії клоуни, артисти - немає, а саме згідно неї нікого не випускають
- держслужбовців випускали на курорт, на Новий Рік - після скандал їх добавили в постанову, що тільки у відрядження. Тобто виходить, що до цього їх не законно випускали, або заборони не існує для всіх
- Арестович поїхав в Ізраіль. Пояснив, що випустили тому що домовився посол Ізраіля, та потрібно любити владу. Таких підстав в законі немає.
Виходить, що закона немає, або він не працює
Починаючи з президента, КМУ, прикордонників та інших