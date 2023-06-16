УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4565 відвідувачів онлайн
Новини
4 216 74

Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть корупцію у системі правосуддя та результати перевірки укриттів

рнбо,зеленський

23 червня 2023 року за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр РНБО.

Як зазначається, на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

"Доповідачі: голова Служби безпеки України Малюк В.В., міністр внутрішніх справ України Клименко І.В., міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишин О.М.", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки укриттів, м’яко кажучи, невтішні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) корупція (4685) РНБО (2285) укриття (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
ЗЕлений мародер проти корупції? Ахахаха рєально шапіто!
показати весь коментар
16.06.2023 13:52
+29
Знову буде гундіти про Кличка , який йому , ну дуже перешкоджає
дерибанити столицю 😠
показати весь коментар
16.06.2023 13:52
+26
Кожному принести барабан як доказ що вони там були.
показати весь коментар
16.06.2023 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожному принести барабан як доказ що вони там були.
показати весь коментар
16.06.2023 13:52 Відповісти
вже розірвали контракт на закупівлю барабанів , після нещадноі критики наших громадян!!
показати весь коментар
16.06.2023 13:54 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 13:58 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 14:03 Відповісти
вопрос с укрытиями мягко говоря выглядит недолуго попи**деть абы для чего...и тут вишенка на тортик...сховалося у зеленому **овне снять Кличко мол **уево Виталя с бомбоубежищами **уево то что 30 лет разъ**бывали систему ГО систему схованок приватизация **уезация то такое а вот Кличко надо снять с посады чисто "**идовский прикол" от зеленых ублюдков..
показати весь коментар
16.06.2023 14:55 Відповісти
Как говорится контракт разорвали, а барабаны остались. Для клована будет самое то развлечение. Может и на барабане сбацает как на пианино?
показати весь коментар
16.06.2023 14:11 Відповісти
Потрібно не контракт розривати, а зеленомордих ********* на шматки
показати весь коментар
16.06.2023 15:45 Відповісти
Поставлять одноклавішне піаніно і поруч барабани
показати весь коментар
16.06.2023 13:56 Відповісти
Там зеркало треба принести.
В повний ріст...
показати весь коментар
16.06.2023 13:58 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 14:34 Відповісти
Всім по барабану.
показати весь коментар
16.06.2023 15:14 Відповісти
ЗЕлений мародер проти корупції? Ахахаха рєально шапіто!
показати весь коментар
16.06.2023 13:52 Відповісти
Знову буде гундіти про Кличка , який йому , ну дуже перешкоджає
дерибанити столицю 😠
показати весь коментар
16.06.2023 13:52 Відповісти
"ну дуже перешкоджає" - угу....
показати весь коментар
16.06.2023 14:07 Відповісти
Т.е. он сам себя привселюдно высечет за "неуд" в работе? Не верю
показати весь коментар
16.06.2023 13:52 Відповісти
Вова, ти попустися і не чипляйся до нашого боксера, бо я також прийду.. вітальку чипляти і виховувати можемо тільки Ми - Кияни..
показати весь коментар
16.06.2023 13:54 Відповісти
Все вірно ++++👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
16.06.2023 13:55 Відповісти
Він же майже етнічний киянин, а то панаєхалі тут.
показати весь коментар
16.06.2023 14:18 Відповісти
+++++
показати весь коментар
16.06.2023 16:00 Відповісти
Хоче подолати корупцію в системі правосуддя? Ну хай спробує, а хто ж слуг буде відбілювати і відпускати.
показати весь коментар
16.06.2023 13:55 Відповісти
Хоче, щоб задарма.
показати весь коментар
16.06.2023 14:22 Відповісти
Вже крадуть на відбудові | "Весна посадки" Чауса | Нові хабарники з Верховного Суду |
Є ПИТАННЯ

https://youtu.be/gd3KLtdKhDI
показати весь коментар
16.06.2023 13:55 Відповісти
розглянуть корупцію у системі правосуддя
розглядання в з..лупу татарова та хєрмака?
показати весь коментар
16.06.2023 13:56 Відповісти
Корупція вже знищена, розгляньте щось інше.
показати весь коментар
16.06.2023 13:56 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 14:01 Відповісти
Ага. Будуть Кличка валити.

Але тут таке питання:
Якщо можна валити обраного народом мера та призначати замість нього якусь нікчему, то чому не можна валити обраного народом президента?

Як на мене, то відповідь очевидна - не можна, а потрібно. Бо цей покидьок вже давно не є гарантом Конституції.
показати весь коментар
16.06.2023 13:57 Відповісти
Кличка вони не завалять , бо кияни не дадуть 😡
показати весь коментар
16.06.2023 13:58 Відповісти
як ?
показати весь коментар
16.06.2023 14:00 Відповісти
Вийдемо , попри всі заборони !!😡
показати весь коментар
16.06.2023 14:02 Відповісти
Ви впевнені?
Щось я сумніваюсь.
Я навіть не знаю, скілько киян залишилось?
Знаю про багато біженців, а є такі біженці, які просто " бидлота", вибачте,,
Тому може ще і кидається на Кличка, бо щось знає?
Але я вийду, я не можу дозволити зеплісняві захопити столицю - серце України.
Не віддамо тебе любий Київ цій зеленій мразоті.
До речі, я живу на лівому березі і ми все прекрасно розуміли, коли ця влада замінувавши мости, хотіла кинути нас на призволяще. Ми ставали самі без допомоги влади і намагалися захищатися. Тоді були всі в ****, що нікого не пропускали на правий берег.
Дякую Валерію Залужному, який відкрив всю правду на весь світ, як влада була готова позбутися мільйони людей ради спасіння своїх шкур.
Суки.
показати весь коментар
16.06.2023 16:15 Відповісти
Ніяк. Він обраний мер. Мером і залишиться. З КМДА, звісно, зняти можуть. От тільки КМДА без Київради навряд чи буде працездатна.
показати весь коментар
16.06.2023 14:25 Відповісти
На жаль, мера Чернігова ЗЕлена банда таки усунула на рік, він до речі, однопартієць Кличка.
показати весь коментар
16.06.2023 14:32 Відповісти
Не знаю чий він однопартієць , але знаю достеменно ,
що під час президентських виблрів підтримав Зе і його банду я!
показати весь коментар
16.06.2023 14:44 Відповісти
Ішов десятий рік війни, п'ятий рік преЗеденства, півтора року повномасштабного вторгнення і от нарешті відбулося Виносьте барабани, серіал "слуги народу" триває
показати весь коментар
16.06.2023 13:57 Відповісти
Слугам весело живеться під час війни , а мені дуже соромно і боляче
за іх злочинні вчинки в нашій краіні !
показати весь коментар
16.06.2023 14:01 Відповісти
Доповідачі їдуть у ставку.
показати весь коментар
16.06.2023 14:01 Відповісти
Корупціонери розглянуть корупцію. Сюр.
показати весь коментар
16.06.2023 14:02 Відповісти
На счет укрытий, правильно. Я вообще удивляюсь, как на почти 10 год войны возникают такие проблемы.Т. е. укрытий не было и по факту их никто не передавал от прошлых к действующим. Просто прекрасно...
показати весь коментар
16.06.2023 14:05 Відповісти
Укритія були, і є. І не тобі французька повія робити висновки по нашим укриттям.
показати весь коментар
16.06.2023 14:07 Відповісти
Та то ж Максимка - адепт зеленого кодла. У будь-якій темі про "проёбы" Зеленського намагається перекласти всю відповідальність на "папиредников"
показати весь коментар
16.06.2023 14:23 Відповісти
Укриття є ще з часів холодної війни. І їх передавали як і будь що інше що було на баласті. А ось ракети перші полетіли при діючих.
показати весь коментар
16.06.2023 14:22 Відповісти
Я знаю то, что укрытия и многое другое есть на балансе. Но как укрытия могут быть на "баласті" я не знаю. У вас видимо те укрытия, что были тогда, это был балласт, вот по этому их и обурудованных наверное и не было.
показати весь коментар
16.06.2023 14:59 Відповісти
Якщо ти використовуєш стосовно мене "у вас" якимось чином приліплюючи укриття до мене то тобі тут не місце. Бо вся різниця між тобою і мною це прапорець. Правда я думаю тобі незрозуміти.
показати весь коментар
16.06.2023 15:05 Відповісти
Баран, за укриття відповідає військова адміністрація Києва та голови районів, яких призначив.."яйцесяйний".
показати весь коментар
16.06.2023 14:34 Відповісти
Який є мер Києва: хєровий чи офігенний, вирішувати тільки киянам, а не кріваражанам. Так що клоун, пнх. Віталька наш мер.
показати весь коментар
16.06.2023 14:05 Відповісти
а у підогаса гєзнікова когупції нема?
показати весь коментар
16.06.2023 14:09 Відповісти
"не на часі", "ідіть у ср@ку".
показати весь коментар
16.06.2023 14:11 Відповісти
Шапіто...з пустого в порожнє...звиздець...яким чином РНБО до корупції в судовій гілці влади...?!
Хай почнутьз печерного суду через НАБУ...
показати весь коментар
16.06.2023 14:10 Відповісти
Повтор
Дмитро Корчинський
У чому феномен зеленського?
У тому, що він ніхто.
Коломойський каже нам: вигадайте собі президента й проголосуйте за нього. Тільки не забудьте, що плід ваших фантазій називається зеленський.

У сексшопах продають гумових жінок. Вони мають попит з тієї самої причини, з якої має популярність зеленський.

Ви скажете збоченцю: жива жінка краще - вона має ососбистість. біографію, почуття.

А він відповість: саме цим жива жінка гірша. Бо гумову жінку я можу наділяти своїми фантазіями, я можу її вигадати.

Зеленський - гумова жінка української політики.

Ті, хто мають намір голосувати за нього мають не стільки політичні, скільки сексуальні проблеми.
показати весь коментар
16.06.2023 14:14 Відповісти
2019 рік до виборів
показати весь коментар
16.06.2023 14:15 Відповісти
А потім швидко змінив колір на ЗЕлений.
показати весь коментар
16.06.2023 14:31 Відповісти
чергове шоу довгоносиків
показати весь коментар
16.06.2023 14:15 Відповісти
довбойобиків, а "Довгоносики" - це був шедевр українського телебачення 1990-х і дає фору "гівнокварталам" на 1000% !
показати весь коментар
16.06.2023 14:35 Відповісти
Вітя Ростовський у 2012 схопив по совєту Манафорта бога за бороду і почав відбирати львіную долю у всіх. А Гнусавому та його шапіто 50 тижнів лишилось, і вже давно по стопах ВІті Ростовського чимчикує. Шапіто нервово дихає.
показати весь коментар
16.06.2023 14:21 Відповісти
индюшка будет голосовать за Рождество? ))
показати весь коментар
16.06.2023 14:21 Відповісти
Заодно розгляньте спроби незаконно усунути Кличка з посади. Що то за вакханалія в президентській ОПі?
показати весь коментар
16.06.2023 14:22 Відповісти
Дніпровська РДА достроково розірвала договір на закупівлю барабанів для укриттів.
показати весь коментар
16.06.2023 14:24 Відповісти
Завдяки нашій критиці , розірвали цей ганебний договір
і не дали зеленій погані вчергове зрубати бабла на
барабанах блд....😠
показати весь коментар
16.06.2023 14:49 Відповісти
Як завжди, постраждало мистецтво.
показати весь коментар
16.06.2023 15:20 Відповісти
Зеленський планує на засіданні "розглянути корупцію" (lol) та покращити її.
показати весь коментар
16.06.2023 14:27 Відповісти
Когда будет заседание посвященное чонгарскому предательству?
показати весь коментар
16.06.2023 14:31 Відповісти
РНБО став каральним органом в обхід закону. Не потрібні розслідування, не потрібні суди. Досить Офісу сказати кого покарати, і РНБО прийме рішення.
показати весь коментар
16.06.2023 14:41 Відповісти
Головне не вийти на самого себе.
показати весь коментар
16.06.2023 14:48 Відповісти
Результати перевірки укриттів мабуть цікавлять з точки зору виділити кошти....
показати весь коментар
16.06.2023 14:49 Відповісти
Кличко виділив достньо грошей на укриття , але призначенціі Зеленського успішно все вкрали 😡
показати весь коментар
16.06.2023 14:51 Відповісти
Кличко такого не заявляв..., мабуть наперегонки крали
показати весь коментар
16.06.2023 14:59 Відповісти
головна тема засідання: як красти мільярдами так, щоб ніхто про це не дізнався ...
показати весь коментар
16.06.2023 14:56 Відповісти
Спробую вгадати результаты засідання. Буде створена комісія, яку очолить Єрмак.
показати весь коментар
16.06.2023 15:03 Відповісти
сторожа посадил, теперь можно и пофестивалить ...
показати весь коментар
16.06.2023 15:34 Відповісти
Обговорять яйця Резнікова
показати весь коментар
16.06.2023 15:40 Відповісти
Пуста трата часу

В країні немає правосуддя, тому що не діють закони

Фірми коли судяться, відводять суддю, поки справа не попаде на "правильного" суддю

Тобто рішення по сраві, залежить не від закону, а від судді

Або наприклад виїзд за кордон

Президент підписав "можуть бути обмежені" права

Тобто не обмежив

Якщо був би закон, то він бе діяв

А так закона нема, і випускають по домовленності

- Квартал95 випускають, тому що мінкульт домовився з прикордонникам - випускати клоунів, артистів та інших, котрі можуть щось пожертвувати на допомогу ЗСУ. Хоча в постанові КМУ - такої категорії клоуни, артисти - немає, а саме згідно неї нікого не випускають

- держслужбовців випускали на курорт, на Новий Рік - після скандал їх добавили в постанову, що тільки у відрядження. Тобто виходить, що до цього їх не законно випускали, або заборони не існує для всіх

- Арестович поїхав в Ізраіль. Пояснив, що випустили тому що домовився посол Ізраіля, та потрібно любити владу. Таких підстав в законі немає.

Виходить, що закона немає, або він не працює

Починаючи з президента, КМУ, прикордонників та інших
показати весь коментар
16.06.2023 17:19 Відповісти
зелений злодій збирае сходку.
показати весь коментар
16.06.2023 17:34 Відповісти
Как он будет рассматривать коррупцию в системе правосудия , если президент Ермак всех их назначал и его помощник Зе с командой термитов. ????
показати весь коментар
16.06.2023 18:19 Відповісти
Якщо б барабани були б з орків,навіть привітали розумне рішення.Зря збирає подільникив,всього треба пошльопати себе щоках і прокричати магічне слово"астанавісь",бо буде Гаага.
показати весь коментар
16.06.2023 18:58 Відповісти
 
 