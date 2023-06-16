Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть корупцію у системі правосуддя та результати перевірки укриттів

23 червня 2023 року за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр РНБО.

Як зазначається, на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

"Доповідачі: голова Служби безпеки України Малюк В.В., міністр внутрішніх справ України Клименко І.В., міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишин О.М.", - йдеться у повідомленні.

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