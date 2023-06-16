На Київщині пошкоджено понад 30 будинків після ракетної атаки РФ, постраждала жінка та двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину поранення дістала літня жінка та двоє дітей.

Про це заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки.

За даними прокуратури, поранено 82-річну жінку та чоловіка.

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