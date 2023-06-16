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Новини Війна
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На Київщині пошкоджено понад 30 будинків після ракетної атаки РФ, постраждала жінка та двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину поранення дістала літня жінка та двоє дітей.

Про це заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки

За даними прокуратури, поранено 82-річну жінку та чоловіка.

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На Київщині пошкоджено понад 30 будинків після ракетної атаки РФ, постраждала жінка та двоє дітей, - поліція 01
На Київщині пошкоджено понад 30 будинків після ракетної атаки РФ, постраждала жінка та двоє дітей, - поліція 02
На Київщині пошкоджено понад 30 будинків після ракетної атаки РФ, постраждала жінка та двоє дітей, - поліція 03

Автор: 

Київська область (4041) обстріл (28648) Нєбитов Андрій (190)


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Топ коментарі
+19
Чуєш ти логіст, ми виробляємо калібри і кинджали???
Йди за кораблем троляка🖕
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16.06.2023 14:21
+15
Логіка чергового кацапського довбой@ба та алкаша.
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16.06.2023 14:24
+8
ПНХ вражина троляка!!!!!!!
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16.06.2023 14:29
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нічого собі, декі будинки просто зруйновані вщент...
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16.06.2023 14:09 Відповісти
больше похоже на прилет
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16.06.2023 14:23 Відповісти
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16.06.2023 14:11 Відповісти
Чуєш ти логіст, ми виробляємо калібри і кинджали???
Йди за кораблем троляка🖕
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16.06.2023 14:21 Відповісти
Логіка чергового кацапського довбой@ба та алкаша.
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16.06.2023 14:24 Відповісти
Марков - славетний дегенерат.
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16.06.2023 14:47 Відповісти
ПНХ вражина троляка!!!!!!!
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16.06.2023 14:29 Відповісти
Так же ж "фсьо праґрєсівнає чєлавєчєство" знаєт, что ето "хахли самі сєбя апстрєлівают, грабят, насілуют і убівют".
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16.06.2023 14:56 Відповісти
Московитський олигофрен й досі не зрозумів , чого їх так піздять усім світом --

Бо в Україні (при усій корумпованості - але не більшій ніж "на болотах") навіть в умовах війни нікуди не зникла політична конкуренція й бажаючих посунути Фофіка ціла купа -- від Порошенка , до Тимошенка й Яценюк й тому "пріказ на чтота взарфать" -- це такий подарунок демократичній опозиції , що "Фофікщоневтік" більше боїться їх , а не ***** ... Бо вони його владі загрожують більше , ніж будь який з московитів ...
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16.06.2023 15:23 Відповісти
Хм, нещодавно писали що всі ракети збили, потерпівших нема.
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16.06.2023 14:41 Відповісти
"Потерпівші", це словотворення за тими ж правилами, що і "вспінувші"?
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16.06.2023 14:52 Відповісти
Летіло з півночі, з північно-заходу. Отже, якщо і впало/влучило, то десь над... ну, десь там. А це - передмістя, приватний сектор. Так, і руйнування, і постраждалі. Нажаль. Але ми усі під цим ходимо...
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16.06.2023 15:44 Відповісти
 
 