Підрив Каховської ГЕС: Збитки від загибелі тварин оцінюються в 883 млн грн, - Міндовкілля

Росіяни підірвали Каховську ГЕС у сезон розмноження. Загинуло багато диких тварин. Збитки можуть сягнути понад 883 млн гривень.

Такі підрахунки склала Держекоінспекція України, повідомив, як передає Цензор.НЕТ, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він зазначив, що ці підрахунки не є остаточними.

"Росіяни скоїли злочин у сезон масового розмноження. Багато тварин не встигли народитися на світ, але вже позбавлені шансу на життя... Коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті… Крила не гарантують птахам виживання після цієї катастрофи", - написав він.

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Міністр зазначив, що тварини та птахи, які дивом зберегли свої життя, змушені шукати собі нове місце та пристосовуватися до нових умов.

"На прикладі російської війни в Україні світ має раз і назавжди зрозуміти, що таке росія. Загарбники приходять не для того, щоб встановити свої правила. Вони приходять руйнувати й вбивати все живе без винятків", - підсумував Стрілець.

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