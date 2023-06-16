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Китай не піде на конфронтацію та поділ світу на протиборчі табори, - Сі Цзіньпін

китай,сі,цзіньпін

Китайській нації притаманна виняткова миролюбність. Тож Китай не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Про це голова КНР СІ Цзіньпін заявив на конференції з питань культурної спадщини та розвитку в Китайській історичній академії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У своїй промові Сі назвав п’ять визначних рис китайської цивілізації: спадковість, самобутність, єдність, інклюзивність та миролюбність. За його словами, прагнення до миру "закладено в генах китайського народу і втілює дух китайської нації".

"Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав’язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю", - сказав Сі.

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Китайський лідер додав, що його країна також не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

"Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію,.. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту", - зазначив Сі.

Також читайте: МЗС КНР заперечує поставки бронетехніки в РФ: Докладаємо зусиль для мирного діалогу, а не постачаємо зброю

Автор: 

Китай (4619) Сі Цзіньпін (316)


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Топ коментарі
+27
Свежо предание. Красножопые как и русня понимают только силу, когда лопатой по е... лу.
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16.06.2023 14:49
+16
Не піде, бо вже на тих позиціях.
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16.06.2023 14:47
+14
та хто ж тобі повірить, гнида косоока
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16.06.2023 14:50
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Не піде, бо вже на тих позиціях.
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16.06.2023 14:47 Відповісти
Шо насправді сказав Генеральний Секретар Коммуністичное партії Китаю?

1. Ми ще не готові закінчити зараз борьбу з межнародним імперіалізмом.

2. Нам потрібен час для посилення свого впливу у світі щоб збудувати кітайську цівілізацію.

3. Ми будемо продовжувати красти нові технології у заходу, захвачувати нові ринки сбуту,посилювати свій вплив у світі, і для цього нам потрібен «мир».
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16.06.2023 18:18 Відповісти
Свежо предание. Красножопые как и русня понимают только силу, когда лопатой по е... лу.
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16.06.2023 14:49 Відповісти
та хто ж тобі повірить, гнида косоока
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16.06.2023 14:50 Відповісти
Черговий пердь в калюжу. А самого разом з його "миролюбністю" ***** опустило своїм сьогоднішнім обстрілом Києва. Чи дід Сі в курсі справи?
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16.06.2023 14:51 Відповісти
Цієї конкретно не скажу, але те, що вузькоглазі комуняки є духовними наставниками бункерного ***** в цій війні - це факт
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16.06.2023 14:58 Відповісти
Щоб побудувати ******* китайську цивілізацію,вийнятково миролюбно Китай воз`єднається із Сибіром.
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16.06.2023 14:51 Відповісти
та ну нах.. а як ж тоді *********, яка на днях ******* про мільйни китайських вояк на українських фронтах?
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16.06.2023 14:52 Відповісти
А ще закладено в генах і втілює дух просирати всім з ким влювали.
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16.06.2023 14:53 Відповісти
Уважаємий пінь сі
*** у мене пососі
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16.06.2023 14:54 Відповісти
По брехливости ***** китайское однояйцевый брат-близнец ***** кремлевскому
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16.06.2023 14:55 Відповісти
Миролюбивость по отношению к Тайваню. Ох и загнул товарищ Си!
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16.06.2023 14:55 Відповісти
Нещодавно він заявляв що готується до війни

Сі Цзіньпін: Я готую Китай до війни. Світ має сприймати це серйозно Джерело:

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16.06.2023 14:57 Відповісти
Пам'ятаймо *********** з горобцями та таборами, а оце їх онуки…
АРМІЯ ! МОВА! ВІРА!
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16.06.2023 14:58 Відповісти
Тільки справи показують правду, а слова для того щоб приховувати свої думки.
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16.06.2023 14:59 Відповісти
А справи наразi таки : КНР побудувала найбiльший за чисельнiстю ВМФ у свiтi ( 350 кораблiв проти 293 у США ).
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16.06.2023 15:05 Відповісти
на шо чекає Сі ? по річці труп? і рибку з'їсти ?
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16.06.2023 14:59 Відповісти
"Китайській нації притаманна виняткова миролюбність." Джерело:
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16.06.2023 15:00 Відповісти
а сьогодні що ти робиш . морда комуняцкая
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16.06.2023 15:03 Відповісти
Економіка Заходу на фоні війни в Україні поступово, але впевнено стає на військові рейки, нарощуючи виробництво ракет, танків і літаків. США успішно випробовують і запускають у серію новітні види озброєння. Китай клепав зброю мінімум останніх років двадцять. Напевне клепав не те і не в тих об'ємах, щоб тягатися із Заходом. Схоже, китайці це зрозуміли. Тому деякий час будуть вносити корективи. Можлиао від військової експансії відмовляться, а зосередяться на економічній. Хоча Захід цю експансію максимально обмежить.
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16.06.2023 15:07 Відповісти
Все в мире знают, что диктаторы и узурпаторы говорят только правду.

P.S.
Я так понял, что у Си с путлером соревнование кто из них больше "за мир во всем мире". С нетерпением ждем заявление Ким Чен Ына и Хомейни о "самобытности и миролюбии" Сев. Кореи и Ирана.
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16.06.2023 15:10 Відповісти
Не вірте, жодному слову не вірте. Я не вірю.
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16.06.2023 15:16 Відповісти
Товариш Сі мовчав більше року, подбадривал х....., а коли побачив, що царь козломордих здувся, почав миролюбствувати. Он бантустан найняв з миролюбством.
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16.06.2023 15:19 Відповісти
Ще більший зЕбіл ніж наші!
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16.06.2023 15:23 Відповісти
А ваші в Самарє чи в Наро-Фоминську?
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16.06.2023 15:38 Відповісти
миролюбніші за комуністів лише чучхісти
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16.06.2023 15:33 Відповісти
Гарні слова, але віриться слабо в контексті 40 мільйонів уйгурів у концтаборах
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16.06.2023 15:34 Відповісти
Си Здун.
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16.06.2023 15:36 Відповісти
самый тупорылый предводитель желтых абизян
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16.06.2023 15:37 Відповісти
китайцам верить, себя не уважать
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16.06.2023 15:38 Відповісти
Єдність? Та там є суто китайські провінції що розмовляють різними мовами, не кажучи вже про колонізовані райони як Тібет.
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16.06.2023 15:41 Відповісти
Вот так. Демонстрация эффективности западного оружия в исполнении ЗСУ произвела на Си неизгладимое впечатление
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16.06.2023 15:46 Відповісти
Тебя забыли спросить. Будешь как миленький в таборе оси Зла или в коленвале Темных Сил.
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16.06.2023 15:52 Відповісти
Ех пень ти наш, пень...
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16.06.2023 15:56 Відповісти
Нічого дивного. Просто китайці побачили західну зброю в дії та порівняли із своїми недокопіями радянського металобрухту
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16.06.2023 16:03 Відповісти
Десь я таке вже чув... Ага:

"Російській нації притаманна виняткова миролюбність... Щоб побудувати ******* російську цивілізацію,.. Росія має... продовжувати йти власним шляхом,.. й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту"
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16.06.2023 16:04 Відповісти
Слава КНР и товарищу Си!
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16.06.2023 16:07 Відповісти
а отсосать? забыл,дурашка.. бывает
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16.06.2023 16:14 Відповісти
Китайці наймиролюбніші, тому й придумали порох.
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16.06.2023 16:12 Відповісти
Китай не піде на конфронтацію та поділ світу на протиборчі табори

Ну то піде нагуй!
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16.06.2023 16:57 Відповісти
жовтожопі забули як їх японці чавили?
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16.06.2023 17:20 Відповісти
Невже це вузькооке чмо думає, що ми забули, хто останній дав відмашку на початок війни їпуцькіну.
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16.06.2023 17:21 Відповісти
Китай не піде на конфронтацію та поділ світу на протиборчі табори

Вузькоокі сказали правду: буде один єдиний табір - китайський. Всі решту просто пропадуть.
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16.06.2023 18:06 Відповісти
Исторический опыт показывает ,если государство наращивает армию ,то рано или поздно ,эта армия пойдет на соседей. Доказано историей.
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16.06.2023 18:35 Відповісти
 
 