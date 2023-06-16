Китай не піде на конфронтацію та поділ світу на протиборчі табори, - Сі Цзіньпін

Китайській нації притаманна виняткова миролюбність. Тож Китай не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Про це голова КНР СІ Цзіньпін заявив на конференції з питань культурної спадщини та розвитку в Китайській історичній академії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У своїй промові Сі назвав п’ять визначних рис китайської цивілізації: спадковість, самобутність, єдність, інклюзивність та миролюбність. За його словами, прагнення до миру "закладено в генах китайського народу і втілює дух китайської нації".

"Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав’язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю", - сказав Сі.

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Китайський лідер додав, що його країна також не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

"Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію,.. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту", - зазначив Сі.

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