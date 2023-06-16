Китай не піде на конфронтацію та поділ світу на протиборчі табори, - Сі Цзіньпін
Китайській нації притаманна виняткова миролюбність. Тож Китай не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.
Про це голова КНР СІ Цзіньпін заявив на конференції з питань культурної спадщини та розвитку в Китайській історичній академії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У своїй промові Сі назвав п’ять визначних рис китайської цивілізації: спадковість, самобутність, єдність, інклюзивність та миролюбність. За його словами, прагнення до миру "закладено в генах китайського народу і втілює дух китайської нації".
"Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав’язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю", - сказав Сі.
Китайський лідер додав, що його країна також не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.
"Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію,.. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту", - зазначив Сі.
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1. Ми ще не готові закінчити зараз борьбу з межнародним імперіалізмом.
2. Нам потрібен час для посилення свого впливу у світі щоб збудувати кітайську цівілізацію.
3. Ми будемо продовжувати красти нові технології у заходу, захвачувати нові ринки сбуту,посилювати свій вплив у світі, і для цього нам потрібен «мир».
*** у мене пососі
Сі Цзіньпін: Я готую Китай до війни. Світ має сприймати це серйозно Джерело:
АРМІЯ ! МОВА! ВІРА!
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P.S.
Я так понял, что у Си с путлером соревнование кто из них больше "за мир во всем мире". С нетерпением ждем заявление Ким Чен Ына и Хомейни о "самобытности и миролюбии" Сев. Кореи и Ирана.
"Російській нації притаманна виняткова миролюбність... Щоб побудувати ******* російську цивілізацію,.. Росія має... продовжувати йти власним шляхом,.. й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту"
Ну то піде нагуй!
Вузькоокі сказали правду: буде один єдиний табір - китайський. Всі решту просто пропадуть.