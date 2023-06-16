Єврокомісія про обстріл Києва під час візиту африканської делегації: Путін показав свої справжні наміри

Вітаючи лідерів африканських країн у Києві ракетними атаками, президент Росії Володимир Путін продемонстрував, якими є його справжні наміри щодо пошуку миру.

Про це заявив представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Африканські лідери не тільки відвідають Москву цими вихідними, вони зараз у Києві. І їх вітали дуже особливим способом – з ще більшою кількістю ракетних атак від Путіна. Я думаю, що це допоможе їм усвідомити дуже чітко хто агресор і як він поводиться, які його справжні наміри", - сказав він.

Стано нагадав, що ЄС вітає будь-які значущі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці і ніж європейці. Але щоб це сталося, треба говорити з жертвами агресії. Тому дуже добре, що африканські лідери зараз у Києві через один рік та чотири місяці після вторгнення. Дуже добре почути та побачити із перших вуст позицію, перспективи та досвід жертв. Як я сказав, Путін приготував (африканським лідерам) дуже однакове привітання, аналогічне тим, які зробив багато разів до цього під час закордонних візитів до Києва. Наприклад, у квітні 2022 генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш прибув до Києва, і знову Київ був під обстрілом ракет і дронів, які відправлені Кремлем. Мир може настати негайно, коли Путін припинить тероризувати український народ і виведе свої війська, які вбивають, катують та чинять мародерство з української території", - сказав Стано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент ПАР Рамафоса прибув до Києва. Під час його візиту армія РФ здійснила обстріл Києва та області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці. За даними Reuters, африканська делегація спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ.

Також дивіться: Президент ПАР Рамафоса та африканські лідери відвідали Бучу. ВIДЕО