МЗС в рамках флешмобу замінило в Twitter прапор України на прапор ЛГБТ

Міністерство закордонних справ України опублікувало допис на підтримку місяця ЛГБТ-прайду.

Відповідний пост міністерство оприлюднило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Рівність для всіх. Прайд 2023", - йдеться в дописі. Також у МЗС опублікували емблему міністерства у кольорах веселки.

Зазначимо, що місяць на підтримку ЛГБТ традиційно триває з 1 червня.

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