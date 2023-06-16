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МЗС в рамках флешмобу замінило в Twitter прапор України на прапор ЛГБТ

Міністерство закордонних справ України опублікувало допис на підтримку місяця ЛГБТ-прайду.

Відповідний пост міністерство оприлюднило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Рівність для всіх. Прайд 2023", - йдеться в дописі. Також у МЗС опублікували емблему міністерства у кольорах веселки.

Зазначимо, що місяць на підтримку ЛГБТ традиційно триває з 1 червня.

МЗС в рамках флешмобу замінило в Twitter прапор України на прапор ЛГБТ 01

Читайте: Гей-пара виграла позов проти України в ЄСПЛ і відсудила 10 тис. євро за неможливість укласти шлюб

Автор: 

МЗС (4139) флешмоб (88) ЛГБТ-спільнота (267)


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Топ коментарі
+46
МЗС в рамках флешмобу замінило в Twitter прапор України на прапор ЛГБТ Чергове блюзнірство - ставити на одну дошку прапор України і ЛГБР
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16.06.2023 15:10
+27
Конечно помчит говно от параши. Только один вопрос: нашему МЗС нечем заняться? Почему тогда не устраивают вот такой флешмоб, например

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16.06.2023 15:13
+23
Шапіто в дії
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16.06.2023 15:16
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завтра МЗС повісить чиїсь вживані труси ... коли одні гинуть за прапор , за Слава Україні інші цей прапор замінюють ганчіркою . перед очима стають кадри коли гиві змушував наших воїнів їсти жовно-сині шеврони ...
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16.06.2023 15:46 Відповісти
Ой шо зараз в камєнтах буде )))
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16.06.2023 15:47 Відповісти
Спочатку гомосексуалісти і лесбійки, потім ЛГБТ тепер ЛГБТК+ далі буде...
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16.06.2023 15:49 Відповісти
Що це за треш? Хто надав повноваження МЗС змінювати прапор України на гомосятський? Люди воюють не за гомосятину, а за Україну та українців. За те, щоб наша нація жила. МЗС забуло, що вони представляють Україну , а не сексменшина. Ганьба МЗС!!!! За гроші платників податків ********* Україну. То їх жінки сидять з розсунути и ногами, як проститутки, то тепер це міністерство прапор України міняє на прапор хворих людей. Міністру МЗС ганьба!!!! Ганьба Зеленському !!!!!! Він зовсім не керує країною. Ним керують.
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16.06.2023 15:49 Відповісти
Прапор копрофілів ще повісьте, слизняки меншовартісні.
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16.06.2023 15:52 Відповісти
хто дозволив гомікам міняти державний прапор на пиріжок в гузні.іменно туди толерантні пхають жратву - то їх вибір ми поважаєм.
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16.06.2023 15:54 Відповісти
А потім звертаємось до Бога про допомогу. МЗС, не грішить!!!!! Йдіть краще на фронт. От там і дізнаєтесь чи потрібен Господь чи ні. Виродки. Тьфууу.
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16.06.2023 15:55 Відповісти
В НЛ в містечку Хофдорп церкву переробили під стриптиз бар. В Заандамі (де ще Петро перший по хлібалу отримував) на діючій церкві вивісили такий самий прапор і заандамський гейпарад після параду там діскотеку влаштував.
Я можу бути впевнений, що після цього Україна відмовиться від нідерландської допомоги?
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16.06.2023 15:59 Відповісти
Ви ставите питання за принципом: в огороді Буніна, а в Київі дядько. Ви не гей, часом?
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16.06.2023 17:03 Відповісти
Я - не гей. Я кажу про це відкрито. А ви?
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16.06.2023 17:16 Відповісти
Я теж не гей. Слава Господу.
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16.06.2023 20:33 Відповісти
Позороще! Одразу видно яку Україну будує зелена погань
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16.06.2023 16:00 Відповісти
Тупые левацкие подстилки.
Я более чем полностью уверен, что выложившим это не близко, но они всё равно решили подлизнуть трендам.
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16.06.2023 16:19 Відповісти
Треба було: МТЛБ з прапором України. Всі були б задоволені
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16.06.2023 16:21 Відповісти
ЛГБТ в Бахмут з прапором на вагнерів в психічну атаку в усіх їх ''красі''.
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16.06.2023 17:29 Відповісти
П ідори , як не барабани то гомосєки . Вже хоч новини не читай
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16.06.2023 16:29 Відповісти
Думаю цей фінт навіть представники сексуальних меншин не оцінили. Просто "дічь".
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16.06.2023 16:30 Відповісти
Що ж уи робите. Ну Европа поїхала дахом, а ви куди? В ту саму волохату діру?!!!!!
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16.06.2023 16:35 Відповісти
Из-за того что петушню воспринимают равноправно, нас теперь ждёт век дерьмового кино.( А женщины проигрывают на соревнованиях мужикам трансам
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16.06.2023 17:24 Відповісти
За державний прапор України щодня вмирають і отримують поранення сотні громадян України!

До чого тут прутні і дірки?

Сраний лівацький є бан аріум!

Досить мавпувати когось. Українці довели всьому світу --- і передовсім собі самим -- що є Героями і Патріотами, сильними Духом.
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16.06.2023 17:37 Відповісти
Я щось не розумію, а чого це натурали не влаштовують натур-паради? Про яку рівність тоді йде мова? Давайте ще культ рукоблудів започаткуємо? Чим вони хужіші за "блакітних" та "рожевих"? Рівність так рівність! Рукоблуди, доставайте причандали та гойда на парад!
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16.06.2023 19:32 Відповісти
Як це не влаштовують? А хресні ходи?
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16.06.2023 19:45 Відповісти
То трохи інше. То парад зомбі. Майже. )
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17.06.2023 08:59 Відповісти
Чім більше геї будуть поводитись як під...си,тім гірши для них це все закінчиться.Чім частійше ці психічно хворі будуть "доставати" всіх інших,тім скорійше у всіх інших закінчиться терпіння.
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16.06.2023 23:01 Відповісти
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