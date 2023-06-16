МЗС в рамках флешмобу замінило в Twitter прапор України на прапор ЛГБТ
Міністерство закордонних справ України опублікувало допис на підтримку місяця ЛГБТ-прайду.
Відповідний пост міністерство оприлюднило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Рівність для всіх. Прайд 2023", - йдеться в дописі. Також у МЗС опублікували емблему міністерства у кольорах веселки.
Зазначимо, що місяць на підтримку ЛГБТ традиційно триває з 1 червня.
Топ коментарі
+46 Николай Нестор Нагорняк #550941
показати весь коментар16.06.2023 15:10
+27 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар16.06.2023 15:13
+23 andriy niki1
показати весь коментар16.06.2023 15:16
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Я можу бути впевнений, що після цього Україна відмовиться від нідерландської допомоги?
Я более чем полностью уверен, что выложившим это не близко, но они всё равно решили подлизнуть трендам.
До чого тут прутні і дірки?
Сраний лівацький є бан аріум!
Досить мавпувати когось. Українці довели всьому світу --- і передовсім собі самим -- що є Героями і Патріотами, сильними Духом.