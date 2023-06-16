Єдиний реєстр зброї запрацює з 23 червня, дозвіл можна буде оформити не виходячи з дому, - МВС
Міністерство внутрішніх справ спростило отримання дозволу на зброю - оформити все можна не виходячи з дому.
Про це міністерство повідомило у Telegram, передає Цензор.НЕТ
"З 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ)! Тепер отримати послугу можна буде без відвідування органу Нацполіції", - йдеться вп овідомленні.
У МВС пояснили, що подати документи можливо через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.
"Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно:
1. Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"
2. Авторизуватися
3. Оформити заявку
4. Прикріпити пакет необхідних документів
5. Додати сканкопії
6. Завірити копії електронним підписом
7. Надіслати заявку
Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:
1. Особисте звернення до магазину
2. Надання пакета необхідних документів
3. Опрацювання заяви
4. Продавець магазину надішле заяву до поліції", - додали в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
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оплата пошлин
довге очікування, +тощо, +несподівані розходи
в мене 3 одиниці зброї, на жодну комісію я не витратив більше 2-х годин.
А весь пакет документів, можна підготувати за декілька годин.
Проходження медкомісії навіть у держжавних медзакладах, займає максимум 3 години, у приватних півгодини.
Сума затрат, з медоглядом у приватній клініці, не перевищує 1000 гривень.
2. Поліс страхування громадської відповідальності
3. Квитанція про сплату послуг дозвільної системи
4. Сертифікат про проходження курсів з вивчення матеріальної частини
5. Копія паспорту
Це все що необхідно для отримання дозволу на придбання вогнепальної зброї.
точніше йдуть на подарунки від влади мусорам та іншей гідоте
Клоуны!
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Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання. З метою раціонального використання мисливських тварин, охорони диких тварин, а також середовища їх перебування забороняється [...] полювання із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме [...]немисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї...
Как видим, для настоящих фанатов охоты с пневматикой здесь все же оставлена принципиальная возможность наслаждаться охотой с любимой винтовкой в руках. Вам нужно зарегистрировать вашу винтовку в разрешительных органах как охотничье пневматическое оружие, потом получить охотничий билет, лицензию на отстрел, и только после этого отправляться на охоту. На практике, конечно, все далеко не так просто, и прецедентов легальной охоты с пневматикой в нашей стране пока что немного. Но важно понимать, что все другие варианты являются чистой воды браконьерством, а это статья 85 КУпАП:
Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час,забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин) [...], яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, тягне за собою накладення штрафу на громадян від шістдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Напоминаем, что согласно статьи 12 закону Украины «Про мисливське господарство та полювання» нахождение в охотничьих угодьях с пневматическим оружием также будет трактоваться как браконьерство:
Стаття 12. Право на полювання. [...] До полювання прирівнюється:
- перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання; [...]
- перебування осіб на дорогах загального користування з продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою стрілецькою зброєю.
Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку. Стрільба з вогнепальної чи холодної метальної зброї або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням установленого порядку - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів або без такої.
Казалось бы, нас это не касается, ведь калибр 4,5 мм? Но тут, как говорится, возможны варианты.
Во-первых, в должностные обязанности рядовых сотрудников внутренних дел не входит определение технических характеристик оружия. Поэтому, если наряд ППС застал вас за стрельбой в неположенном месте - с высокой долей вероятности будет составлен протокол об административном правонарушении, а винтовка изъята на экспертизу, после чего дело может дойти и до суда. При этом сотрудники МВД будут действовать в полном соответствии с буквой закона!
Во-вторых, фраза «...калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду», к сожалению, может трактоваться двояко. Означает ли она, что оружия калибром 4,5 мм, но со скоростью полета пули 250 м/с эта статья тоже касается? Даже юристы затрудняются однозначно ответить на этот вопрос! А уж рядовые сотрудники МВД и подавно. Поэтому, разумеется, склонны трактовать ее в пользу своей точки зрения.
А дальше... Дальше мнения наших судебных органов относительно стрельбы из пневматики в неположенных местах могут существенно отличаться..."(с)
В букву закона входит размозжение в кровь морды лица владельца легально купленого пистолета-пневмата?
В кого наградний короткоствол і так трабли..
В кого трофеї. хай лежать де сховали.
Ні Бучі, ні перших днів москальських колон не буде.
Де ***** закон про зброю, зелені *******?
А щось довге та полуавтоматичне-так то і так можно було давно купляти.
Тому НІКОЛИ ми не отримаємо дозволу на короткоствол, НІКОЛИ не буде лояльного продажу автівок з Європи.
Список можно продовжувати...
При этом, штат Вермонт традиционно занимает первую тройку самых безопасных штатов США. Это штат с одним из самых низких показателей убийств, ограблений, нападений и изнасилований на душу населения.
Итак, представитель штата Вермонт Фрэд Маслак, как истинный почитатель конституции США и Второй Поправки предложил регистрировать тех, кто не владеет оружием и обязать их платить налог штату в размере 500 долларов. Таким образом, Вермонт вводит налог на особый вид роскоши - на роскошное право возлагать свою безопасность на плечи других. И всего-то за каких-то символических 500 долларов США.
Поскольку вооруженные граждане являются прямым противовесом преступности и преступной диктатуре. И поскольку монополия силы у правительства возможна лишь при разоружении граждан. Граждане Вермонта должны быть готовы защитить себя и свой штат против любой возникающей угрозы. А те, кто не готов защищать свой штат - должны за это платить.
В соответствии с законом все взрослые, которые НЕ ВЛАДЕЮТ (!!!) оружием, должны быть зарегистрированы, так как власти вправе знать, кто из граждан не готов защищать штат, считает Маслак. И это несмотря на то, что Вермонт и так один из самых вооруженных штатов США и единственный, где не нужно разрешения на скрытое ношение оружия.
Логика законопроекта весьма простая - люди без оружия требуют больше защиты со стороны сил правопорядка. И, соответственно, должны платить больший налог за эту защиту.