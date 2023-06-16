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Єдиний реєстр зброї запрацює з 23 червня, дозвіл можна буде оформити не виходячи з дому, - МВС

зброя,пістолет

Міністерство внутрішніх справ спростило отримання дозволу на зброю - оформити все можна не виходячи з дому.

Про це міністерство повідомило у Telegram, передає Цензор.НЕТ

"З 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ)! Тепер отримати послугу можна буде без відвідування органу Нацполіції", - йдеться вп овідомленні.

У МВС пояснили, що подати документи можливо через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

Єдиний реєстр зброї запрацює з 23 червня, дозвіл можна буде оформити не виходячи з дому, - МВС 01

"Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно:

1. Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"
2. Авторизуватися
3. Оформити заявку
4. Прикріпити пакет необхідних документів
5. Додати сканкопії
6. Завірити копії електронним підписом
7. Надіслати заявку

Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:

1. Особисте звернення до магазину
2. Надання пакета необхідних документів
3. Опрацювання заяви
4. Продавець магазину надішле заяву до поліції", - додали в міністерстві.

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Автор: 

МВС (3503) зброя (7471) реєстр (852)


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Топ коментарі
+14
Самий загадковий пункт " пакет необхідних документів." А так все ясно.
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16.06.2023 15:33
+10
Хлопці, не ведіться на цю муйню.
В кого наградний короткоствол і так трабли..
В кого трофеї. хай лежать де сховали.
Ні Бучі, ні перших днів москальських колон не буде.
Де ***** закон про зброю, зелені *******?
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16.06.2023 15:53
+7
Ці зміни понти для бідних, вільне носіння, та нарізний короткоствол ЗАБОРОНЕНИ.
точніше йдуть на подарунки від влади мусорам та іншей гідоте
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16.06.2023 15:40
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Самий загадковий пункт " пакет необхідних документів." А так все ясно.
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16.06.2023 15:33 Відповісти
У американському фільмі 1960 року "Квартира" головний герой каже: "Я пішов у ломбард, купив пістолет 45 калібру". Дія відбувалась у місті Нью_Йорк. Раджу подивитись, дуже гарний фільм.
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16.06.2023 15:41 Відповісти
тривала виснажлива медкомісія, довідки від психіатра -нарколога, пошук по ментовской базі на лояльність, ментовські курси володіння мисливскою гладкоствольною зброю, встановлення сейфу вдома, візіт дільничного з перевіркою,
оплата пошлин

довге очікування, +тощо, +несподівані розходи
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16.06.2023 15:47 Відповісти
прямо такі тривала та виснажлива медкомісія? не розповідай байки.
в мене 3 одиниці зброї, на жодну комісію я не витратив більше 2-х годин.
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16.06.2023 16:00 Відповісти
в мне знайомий -начальник РВ. Його тестю оцю медичну довідку до дому привезли. Хто на що вчився
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16.06.2023 16:07 Відповісти
а якщо вади здоров'я та вік, добре що ти такий приткий
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16.06.2023 16:09 Відповісти
Єдине що дійсно потребує часу, це курси з вивчення матеріальної частини зброї.
А весь пакет документів, можна підготувати за декілька годин.
Проходження медкомісії навіть у держжавних медзакладах, займає максимум 3 години, у приватних півгодини.
Сума затрат, з медоглядом у приватній клініці, не перевищує 1000 гривень.
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16.06.2023 19:43 Відповісти
1. Медична довідка форма 127-0
2. Поліс страхування громадської відповідальності
3. Квитанція про сплату послуг дозвільної системи
4. Сертифікат про проходження курсів з вивчення матеріальної частини
5. Копія паспорту

Це все що необхідно для отримання дозволу на придбання вогнепальної зброї.
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16.06.2023 19:38 Відповісти
А ліцензію на "отстрел" л0хов і касапів, можна не виходячи з дому отримати??
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16.06.2023 15:35 Відповісти
У військоматі (ТЦК та СП).
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16.06.2023 15:36 Відповісти
Так на козломордих вже в законі прописаний дозвіл
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16.06.2023 15:37 Відповісти
Є одна проблема, що якісь ло може вирішити що лох це ти.
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16.06.2023 16:58 Відповісти
Дуже інформаційно! Якої зброї? Гладкоствольної? Нарізної? Короткоствольної?
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16.06.2023 15:37 Відповісти
змін не має, річ про мислівску довгоствольну
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16.06.2023 15:41 Відповісти
Ці зміни понти для бідних, вільне носіння, та нарізний короткоствол ЗАБОРОНЕНИ.
точніше йдуть на подарунки від влади мусорам та іншей гідоте
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16.06.2023 15:40 Відповісти
Как это МВС никуя не делает? Вот, реестр запилили.
Клоуны!
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16.06.2023 15:41 Відповісти
Ага. Та еще инновация. Купил легально пневмат. все по начальной скорости шарика и его диаметром в норме. Лупил голубей, которые гадят на кондиционеры под окнами. Пришел отряд полиции в шлемах и брониках закрываясь шитом. Разбили морду лица, ногой в живот нейтрализовали сутпругу. И в одном халате на голое тело с руками в наручниках за спиной спускали пешком с 7 этажа пиная в спину ногами (лифт работал если что). В отделении составили протокол и... просто отпустили. В шлепках на босую ногу и в халате, отпустили добавилась только разбитая морда. Так и шлепал до дома как непонятно кто. Теперь суд (не вызывая меня) требует 5400 гривен и объявляет о конфискации этой пукалки.
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16.06.2023 15:43 Відповісти
Дай дані відділення, місто. дату. Буде горе мусорам ( не мєнтам).
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16.06.2023 15:55 Відповісти
В суде сначла разберусь. А за предложение огромное спасибо. Если что обращусь.
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16.06.2023 16:00 Відповісти
Хотя чего парится. Вот адрес героев: Заводской отдел полиции в г. Николаев, адрес: ул. Белая, 44
Справочния информация о компании Заводской отдел полиции в г. Николаев по адресу ул. Белая, 44, телефон(ы) - (0512) 53-13-31, 34-11-98
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16.06.2023 16:03 Відповісти
"с пневматикой охотиться ЗАПРЕЩЕНО. Закон Украины «Про мисливське господарство та полювання» от 22.02.2000 совершенно недвусмысленно гласит:

Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання. З метою раціонального використання мисливських тварин, охорони диких тварин, а також середовища їх перебування забороняється [...] полювання із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме [...]немисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї...

Как видим, для настоящих фанатов охоты с пневматикой здесь все же оставлена принципиальная возможность наслаждаться охотой с любимой винтовкой в руках. Вам нужно зарегистрировать вашу винтовку в разрешительных органах как охотничье пневматическое оружие, потом получить охотничий билет, лицензию на отстрел, и только после этого отправляться на охоту. На практике, конечно, все далеко не так просто, и прецедентов легальной охоты с пневматикой в нашей стране пока что немного. Но важно понимать, что все другие варианты являются чистой воды браконьерством, а это статья 85 КУпАП:

Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу. Порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час,забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин) [...], яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, тягне за собою накладення штрафу на громадян від шістдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Напоминаем, что согласно статьи 12 закону Украины «Про мисливське господарство та полювання» нахождение в охотничьих угодьях с пневматическим оружием также будет трактоваться как браконьерство:

Стаття 12. Право на полювання. [...] До полювання прирівнюється:
- перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання; [...]
- перебування осіб на дорогах загального користування з продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою стрілецькою зброєю.

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку. Стрільба з вогнепальної чи холодної метальної зброї або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням установленого порядку - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів або без такої.

Казалось бы, нас это не касается, ведь калибр 4,5 мм? Но тут, как говорится, возможны варианты.

Во-первых, в должностные обязанности рядовых сотрудников внутренних дел не входит определение технических характеристик оружия. Поэтому, если наряд ППС застал вас за стрельбой в неположенном месте - с высокой долей вероятности будет составлен протокол об административном правонарушении, а винтовка изъята на экспертизу, после чего дело может дойти и до суда. При этом сотрудники МВД будут действовать в полном соответствии с буквой закона!

Во-вторых, фраза «...калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду», к сожалению, может трактоваться двояко. Означает ли она, что оружия калибром 4,5 мм, но со скоростью полета пули 250 м/с эта статья тоже касается? Даже юристы затрудняются однозначно ответить на этот вопрос! А уж рядовые сотрудники МВД и подавно. Поэтому, разумеется, склонны трактовать ее в пользу своей точки зрения.

А дальше... Дальше мнения наших судебных органов относительно стрельбы из пневматики в неположенных местах могут существенно отличаться..."(с)
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16.06.2023 17:43 Відповісти
Во-первых, в должностные обязанности рядовых сотрудников внутренних дел не входит определение технических характеристик оружия. Поэтому, если наряд ППС застал вас за стрельбой в неположенном месте - с высокой долей вероятности будет составлен протокол об административном правонарушении, а винтовка изъята на экспертизу, после чего дело может дойти и до суда. При этом сотрудники МВД будут действовать в полном соответствии с буквой закона!

В букву закона входит размозжение в кровь морды лица владельца легально купленого пистолета-пневмата?
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16.06.2023 21:31 Відповісти
Хлопці, не ведіться на цю муйню.
В кого наградний короткоствол і так трабли..
В кого трофеї. хай лежать де сховали.
Ні Бучі, ні перших днів москальських колон не буде.
Де ***** закон про зброю, зелені *******?
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16.06.2023 15:53 Відповісти
Коли рашики йшли в наступ, то зброю роздавали. Потрібно було лише паспорт. А так куча перепонів (довідки, перевірки). Я до чого - як смажений півень в дупу клюнув, так держава до громадян - "всатавй страна огромная!!", а як попустило дещо так стволи на базу та й криміналкою можна постращати. Шановні владоможці! Не можна бути чуть-чуть вагітним! Якщо ви довіряєте своїм громадянам, так спрощуйте та лібералізуйте процес максимально, а якщо не довіряєте, то чого ви роздавали зброю на початку вторгнення? Чи війна скінчилася? Ні, не скінчилася! Просто ви, сцуки, боїтеся за себе. Ну а короткоствол, як тут хтось писав, то пукалка непотрібна. Для самозахисту від ******** да, а так фігня! але ж чесно, дістала тотальна недовіра влади до громадян. Гроші дай, за комуналку заплати, податки сплати, на армію донатимо. А ці суки тільки крадуть та жирують за наш рахунок! Тому й бояться нам до рук зброю давати.
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16.06.2023 16:21 Відповісти
Саме КОРОТКОСТВОЛ, з правом вільного носіння.
А щось довге та полуавтоматичне-так то і так можно було давно купляти.
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16.06.2023 17:19 Відповісти
Але ж механізм дебільний
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16.06.2023 17:24 Відповісти
От із цим згоден повністю.
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16.06.2023 17:26 Відповісти
Наша держава завжди буде тримати свою тяжку долоню на горлянці простого громадянина.
Тому НІКОЛИ ми не отримаємо дозволу на короткоствол, НІКОЛИ не буде лояльного продажу автівок з Європи.
Список можно продовжувати...
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16.06.2023 16:53 Відповісти
Ні а чьом. Краще спокійно мати нелегальну, якої зараз до бісової матері. Принаймні у разі чогось, русня не прийде до тебе додому по спискам, які "люб'язно' надасть хтось з агентури ФСБ, котра сидить у нашому МВС.
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16.06.2023 17:04 Відповісти
"Нашім людям зброю давати неможна, ми ще неготові". (с)
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16.06.2023 17:16 Відповісти
Есть в США такой штат-мечта - Вермонт. В этом штате не нужно никаких специальных разрешений на огнестрельное оружие и его ношение (скрытое или открытое).

При этом, штат Вермонт традиционно занимает первую тройку самых безопасных штатов США. Это штат с одним из самых низких показателей убийств, ограблений, нападений и изнасилований на душу населения.

Итак, представитель штата Вермонт Фрэд Маслак, как истинный почитатель конституции США и Второй Поправки предложил регистрировать тех, кто не владеет оружием и обязать их платить налог штату в размере 500 долларов. Таким образом, Вермонт вводит налог на особый вид роскоши - на роскошное право возлагать свою безопасность на плечи других. И всего-то за каких-то символических 500 долларов США.
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16.06.2023 17:21 Відповісти
Именно такую цену господин Маслак считает логичной за привилегированное право не владеть оружием в штате Вермонт. Фрэд Маслак твердо уверен, что Вторая Поправка не только подразумевает право добросовестного гражданина на участие в вооруженном ополчении, но и является прямой его обязанностью.

Поскольку вооруженные граждане являются прямым противовесом преступности и преступной диктатуре. И поскольку монополия силы у правительства возможна лишь при разоружении граждан. Граждане Вермонта должны быть готовы защитить себя и свой штат против любой возникающей угрозы. А те, кто не готов защищать свой штат - должны за это платить.

В соответствии с законом все взрослые, которые НЕ ВЛАДЕЮТ (!!!) оружием, должны быть зарегистрированы, так как власти вправе знать, кто из граждан не готов защищать штат, считает Маслак. И это несмотря на то, что Вермонт и так один из самых вооруженных штатов США и единственный, где не нужно разрешения на скрытое ношение оружия.

Логика законопроекта весьма простая - люди без оружия требуют больше защиты со стороны сил правопорядка. И, соответственно, должны платить больший налог за эту защиту.
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16.06.2023 17:22 Відповісти
 
 