Єдиний реєстр зброї запрацює з 23 червня, дозвіл можна буде оформити не виходячи з дому, - МВС

Міністерство внутрішніх справ спростило отримання дозволу на зброю - оформити все можна не виходячи з дому.

Про це міністерство повідомило у Telegram, передає Цензор.НЕТ

"З 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ)! Тепер отримати послугу можна буде без відвідування органу Нацполіції", - йдеться вп овідомленні.

У МВС пояснили, що подати документи можливо через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

"Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно:



1. Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"

2. Авторизуватися

3. Оформити заявку

4. Прикріпити пакет необхідних документів

5. Додати сканкопії

6. Завірити копії електронним підписом

7. Надіслати заявку



Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:



1. Особисте звернення до магазину

2. Надання пакета необхідних документів

3. Опрацювання заяви

4. Продавець магазину надішле заяву до поліції", - додали в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після війни на руках українці можуть мати до трьох мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, - Клименко