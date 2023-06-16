Шевченківську премію цього року вручатимуть без додаткової номінації, через яку був скандал

Цього року Шевченківську премію вручатимуть без додаткової номінації "За внесок у перемогу", через яку був скандал.

Про це повідомив новопризначений голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Багато колег казали, що змінювати гру під час гри не є дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба робити вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Я не хочу говорити, доки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, який власне закриє питання попереднього комітету. Себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має починатися нова кампанія і подача заявок на 24, мені здається, є недоречним. Тому її не буде", – пояснив він.

За його словами, найближчими днями має вийти президентський указ, "який завершить всю ситуацію по попереднім переможцям". Після цього комітет у новому складі приступить до роботи над Шевченківською премією 2024.

Нищук також розповів про початок своєї діяльності на посаді голови комітету.

"Передусім моє завдання було після мого призначення 22 травня швидко зробити аналіз всієї ситуації, оскільки дійсно я там в окопах не дуже за всім слідкував, зрозуміти ту проблему, яка ще не закрита і найголовніше – сформувати новий склад комітету, з яким ми можемо обговорити і всі наболілі питання або ж зробити якісь зміни чи доповнення, але, звісно, перед тим, як оголошувати нову кампанію уже на 24 рік", – заявив він.

Нищук додав, що нові члени комітету "мають бути амбасадорами Шевченківської премії" та бути представниками різних напрямків, фахівцями у різних видах мистецтва.

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Як повідомлялося, у 2023 році вперше з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не опубліковано відповідний указ Президента.

10 березня 2023 року голова Шевченківського комітету Юрій Макаров повідомив, що список номінацій вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня комітет назвав переможців у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво" та "Кіномистецтво".

Пізно ввечері 12 березня стало відомо, що Макаров пішов у відставку з посади голови Шевченківського комітету, на якій перебував з грудня 2019 року.

16 березня члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка заявили про складання повноважень.

22 травня Зеленський призначив Нищука на посаду голови комітету, звільнивши Юрія Макарова.