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Шевченківську премію цього року вручатимуть без додаткової номінації, через яку був скандал

нищук

Цього року Шевченківську премію вручатимуть без додаткової номінації "За внесок у перемогу", через яку був скандал.

Про це повідомив новопризначений голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Багато колег казали, що змінювати гру під час гри не є дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба робити вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Я не хочу говорити, доки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, який власне закриє питання попереднього комітету. Себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має починатися нова кампанія і подача заявок на 24, мені здається, є недоречним. Тому її не буде", – пояснив він.

За його словами, найближчими днями має вийти президентський указ, "який завершить всю ситуацію по попереднім переможцям". Після цього комітет у новому складі приступить до роботи над Шевченківською премією 2024.

Нищук також розповів про початок своєї діяльності на посаді голови комітету. 

"Передусім моє завдання було після мого призначення 22 травня швидко зробити аналіз всієї ситуації, оскільки дійсно я там в окопах не дуже за всім слідкував, зрозуміти ту проблему, яка ще не закрита і найголовніше – сформувати новий склад комітету, з яким ми можемо обговорити і всі наболілі питання або ж зробити якісь зміни чи доповнення, але, звісно, перед тим, як оголошувати нову кампанію уже на 24 рік", – заявив він.

Нищук додав, що нові члени комітету "мають бути амбасадорами Шевченківської премії" та бути представниками різних напрямків, фахівцями у різних видах мистецтва.

Також читайте: Названо лауреатів Шевченківської премії 2022. СПИСОК

Як повідомлялося, у 2023 році вперше з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не опубліковано відповідний указ Президента.

10 березня 2023 року голова Шевченківського комітету Юрій Макаров повідомив, що список номінацій вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня комітет назвав переможців у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво" та "Кіномистецтво".

Пізно ввечері 12 березня стало відомо, що Макаров пішов у відставку з посади голови Шевченківського комітету, на якій перебував з грудня 2019 року.

16 березня члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка заявили про складання повноважень.

22 травня Зеленський призначив Нищука на посаду голови комітету, звільнивши Юрія Макарова.

Шевченківська премія (30) Нищук Євген (139)


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Топ коментарі
+18
ЗЕлені манкурти переплюнули навіть часи ссср та Яниковича, коли видавали цю премію ВЧАСНО навіть критиками тодішньої влади, а ці дуже хотіли, що цю премію отримав "Яйцесяйний" за свої "Місячні" яку написав жополиз Банкової , Діма Камаров.
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16.06.2023 15:33
+10
Віддайте її зразу Єрмаку чи Зеленському, та й по всьому. Все одно опустили нагороду нижче плінтуса...
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16.06.2023 15:55
+9
А істина, мабуть, полягає в тому, зеленський продовжив руйнувати все українське, бо досвід 95 кварталу нікуди не подівся!
Мені дивно, що Нищук пішов на співпрацю з порномузикантом, який
порівнював Україну з порноактрисою.
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16.06.2023 16:29
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просто юрій макаров дурканув. треба було бути принциповим і грюкнути дверима та дати одкоша зеленському а воно як тюхтій хотіло всидіти на двох стільцях і як результат не всидів на жодному.
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16.06.2023 15:33 Відповісти
ЗЕлені манкурти переплюнули навіть часи ссср та Яниковича, коли видавали цю премію ВЧАСНО навіть критиками тодішньої влади, а ці дуже хотіли, що цю премію отримав "Яйцесяйний" за свої "Місячні" яку написав жополиз Банкової , Діма Камаров.
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16.06.2023 15:33 Відповісти
Пану Євгену здоров'я та наснаги попрацювати ще і на третьому. Досвід є, роботу свою знає. Чекати недовго
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16.06.2023 15:36 Відповісти
а кому хотіли дати премію За внесок у перемогу?
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16.06.2023 15:38 Відповісти
А хто більше всіх вніс на перемогу? Ото йому
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16.06.2023 15:42 Відповісти
Говорять, що було три кандидатури, подаю в алфавітному порядку - Баканов, Єрмак, Зеленський.
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16.06.2023 19:27 Відповісти
А Ніщуку ніщо не нагадує януковщину..??
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16.06.2023 15:41 Відповісти
Ніщук та януковщина? це про що? Просто пу-уууу-у.
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16.06.2023 19:28 Відповісти
Віддайте її зразу Єрмаку чи Зеленському, та й по всьому. Все одно опустили нагороду нижче плінтуса...
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16.06.2023 15:55 Відповісти
Всі ці Ніщуки беспринципові посіпаки Зелі ! Невже цього рішення не можна було досягнути півроку тому.
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16.06.2023 16:24 Відповісти
Ніщук та Зеля? це про що? Просто, пу-уууу-у.
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16.06.2023 19:29 Відповісти
А могли б, і барабани закупити, для преміювання!!
Трубіцин би привіз із за кордону!
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16.06.2023 16:28 Відповісти
А істина, мабуть, полягає в тому, зеленський продовжив руйнувати все українське, бо досвід 95 кварталу нікуди не подівся!
Мені дивно, що Нищук пішов на співпрацю з порномузикантом, який
порівнював Україну з порноактрисою.
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16.06.2023 16:29 Відповісти
Саме головне питання- якого буя, президент, чи ще якийсь чиновник має відношення до Національної премії? Президент США не роздає Оскарів, Нобелівські лауреати також не отримують нагороди від державного чиновника.
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16.06.2023 17:37 Відповісти
 
 