Ракетна атака на Київщину: Поранено 6 осіб, зокрема дитину. Зруйновано 3 будинки, 15 мають незначні пошкодження
Внаслідок обстрілу Київщини російськими загарбниками поранення дістали 6 осіб, зокрема 1 дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Цього разу ворог атакував область ракетами та БПЛА. Завдяки професійній роботі наших захисників всі цілі збиті! На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина. Один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Всім власникам будинків буде надана необхідна допомога.
"Внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Всі займання оперативно локалізовані. Оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям надається необхідна допомога", - додали в ОВА.
Раніше повідомлялось, що внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки.
За даними прокуратури, поранено 82-річну жінку та чоловіка.
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ООН! чи не час почати хоча би думати про майбутне та відповідати за свої дії і решення?
Марно спілкуватись с ботами. Якщо в тексті коментаря, автор якого «живе в «Києві» або в «Одесі», ви знайдете знайомий набір фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сумніватися, що це «лайно» приплило з тролеферми пана Пригожина., яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, вул. Оптика 4, корп.3,
Обчислити «кухарів Путіна» можна не лише за запахом, а й за іншими ознаками. Оскільки багато ботів приїхали до Пітера з глухої тайги за «лімітом», то й поганяло у них звіряче чи пташине: «Волков», «Лосев», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Орлов».
Завдання троля за допомогою нецензурної лексики та образ, вивести співрозмовника з рівноваги, втягнути його в словесну суперечку та поскаржитися на нього Модератору. Для спілкування в мережах, на відміну від Еллочки-людожерки, їм достатньо не більше семи слів:
«Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяни відповідають російськими православними лайками та фотографіями «фака», але вже під жіночим ніком, на сторінці якої букет орхідей та фотографія тужливого кота.
Ці хлопці зазвичай «шифруються». На їхній сторінці, як правило, немає фотографії, а лише людський силует або симпатичні кошенята. Щоб не викликати сумнівів у їхній любові до України, вони використовують українську символіку чи американський прапор. Де знаходиться в Південній Перлині Деволанівський узвіз, «одесити» не знають.
У їхніх коментарях проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок. Вони навіть «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ»» не можуть написати правильно, а в слові «ДАМБАС» роблять одразу три помилки. Навіть не намагайтеся переконати орок і наставити їх на істинний шлях. Імперці, на відміну від вас, мають зовсім інші завдання.
видно кордони України обмежуються Києвом.....