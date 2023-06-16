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Новини Війна
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Ракетна атака на Київщину: Поранено 6 осіб, зокрема дитину. Зруйновано 3 будинки, 15 мають незначні пошкодження

київщина

Внаслідок обстрілу Київщини російськими загарбниками поранення дістали 6 осіб, зокрема 1 дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Цього разу ворог атакував область ракетами та БПЛА. Завдяки професійній роботі наших захисників всі цілі збиті! На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина. Один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Всім власникам будинків буде надана необхідна допомога.

"Внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Всі займання оперативно локалізовані. Оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям надається необхідна допомога", - додали в ОВА.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки.

За даними прокуратури, поранено 82-річну жінку та чоловіка.

Також читайте: На Київщині пошкоджено понад 30 будинків після ракетної атаки РФ, постраждала жінка та двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4041) обстріл (28648)


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Топ коментарі
+7
А як це кацапня, яка абсолютно безпідставно та масово нищить зброєю масового ураження мирне населення, у т.ч. дітей та старих, цивільні будинку та інфраструктуру, усіляки ресурси ще до цього часу перебуває у складі Радбезу ООН?
ООН! чи не час почати хоча би думати про майбутне та відповідати за свої дії і решення?
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16.06.2023 15:41
+5
Наш Президент вже скликав Радбез ООН? Зняв відос з руйнуванням і пораненими українцями, щоб показати світовій спільноті?
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16.06.2023 15:49
+3
Україна ніколи не була нормальною країною, як і решта "совєцьких рєспублік".
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16.06.2023 17:30
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А як це кацапня, яка абсолютно безпідставно та масово нищить зброєю масового ураження мирне населення, у т.ч. дітей та старих, цивільні будинку та інфраструктуру, усіляки ресурси ще до цього часу перебуває у складі Радбезу ООН?
ООН! чи не час почати хоча би думати про майбутне та відповідати за свої дії і решення?
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16.06.2023 15:41 Відповісти
Наш Президент вже скликав Радбез ООН? Зняв відос з руйнуванням і пораненими українцями, щоб показати світовій спільноті?
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16.06.2023 15:49 Відповісти
А зачем? Толстозадый кийов в порядке? В порядке. А на остальное им насрать.
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16.06.2023 16:12 Відповісти
слышишь ты свинья кацапская смотри за своими толстозадыит москалями
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16.06.2023 18:51 Відповісти
Шановний пан Вячеслав Боярко! Увага! На цій сторінці працює зайвохромосомий бот фсб прихошина з погонялом "мастурбація".

Марно спілкуватись с ботами. Якщо в тексті коментаря, автор якого «живе в «Києві» або в «Одесі», ви знайдете знайомий набір фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сумніватися, що це «лайно» приплило з тролеферми пана Пригожина., яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, вул. Оптика 4, корп.3,

Обчислити «кухарів Путіна» можна не лише за запахом, а й за іншими ознаками. Оскільки багато ботів приїхали до Пітера з глухої тайги за «лімітом», то й поганяло у них звіряче чи пташине: «Волков», «Лосев», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Орлов».

Завдання троля за допомогою нецензурної лексики та образ, вивести співрозмовника з рівноваги, втягнути його в словесну суперечку та поскаржитися на нього Модератору. Для спілкування в мережах, на відміну від Еллочки-людожерки, їм достатньо не більше семи слів:

«Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».

На критику москвитяни відповідають російськими православними лайками та фотографіями «фака», але вже під жіночим ніком, на сторінці якої букет орхідей та фотографія тужливого кота.

Ці хлопці зазвичай «шифруються». На їхній сторінці, як правило, немає фотографії, а лише людський силует або симпатичні кошенята. Щоб не викликати сумнівів у їхній любові до України, вони використовують українську символіку чи американський прапор. Де знаходиться в Південній Перлині Деволанівський узвіз, «одесити» не знають.

У їхніх коментарях проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок. Вони навіть «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ»» не можуть написати правильно, а в слові «ДАМБАС» роблять одразу три помилки. Навіть не намагайтеся переконати орок і наставити їх на істинний шлях. Імперці, на відміну від вас, мають зовсім інші завдання.

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16.06.2023 20:01 Відповісти
так я знаю - я поэтому сразу их посылаю что бы они понимали что с ними никтооне буделт сюсюкаться
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16.06.2023 22:45 Відповісти
У вас зарплата + марадерские деньги от спекуляции на госзаказах, да воровство гуманитарки.... Поэтому все москали, кто что-то посмеет сказать против вас господ рейдеров и мерзавцев всех мастей. Требую ввести растрел по законам военного времени, а не гавкать здесь.
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17.06.2023 02:37 Відповісти
А пан Анатолій вже ініціював петицію?Вже поклав свій підпис під нею,чи тільки в черговий раз випорожнився,попатріотичніше,і дав завдання президенту що робити.А ще ООН певне страшно боїться,щоб пан К65с6а92д раптом сам не звернувся.Тоді Гуттерешу вже точно не відвертітися-кого в тій ООН тримати,а кого ні...
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16.06.2023 17:49 Відповісти
Ви перебільшуєте його повноваження та можливості. Хоча було б цікаво, як він керуватиме ООН, англійську ж знає
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16.06.2023 16:22 Відповісти
хотите закончить войну - сравняйте с землей конча-заспу, кремль и рублевку
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16.06.2023 16:38 Відповісти
нет лучше сравнять с землей вашу кацапскую ботоферму со всеми ублюдками типа теб
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16.06.2023 18:53 Відповісти
ты чтото имеешь против уничтожения рублевки и кремля?
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16.06.2023 20:31 Відповісти
то есть бросить фронт и побежать бомбить дачи? ты в своем уме?
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16.06.2023 22:41 Відповісти
Такого президента і уряд потрібно негайно відсторонити від влади, віддати під суд і стратити. Керівництво, котре не може організувати оборону країни, захист держава і народу від руйнувань і убивст не має права на існування! Ця влада веде Україну до погибелі і здачі кацапам.Та й ще на цьому і піариться.
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16.06.2023 16:46 Відповісти
в нормальних арміях ППО і ПРО стоїть на кордонах держави, щоб збивати ракети, як тільки ті підлітають до кордону!!!
видно кордони України обмежуються Києвом.....
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16.06.2023 17:26 Відповісти
Україна ніколи не була нормальною країною, як і решта "совєцьких рєспублік".
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16.06.2023 17:30 Відповісти
конечно ведь там жили и срали такие дятлы как ты
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16.06.2023 18:55 Відповісти
Ви про що? До поляків і румунів залітали ракети, навіть були жертви. Ніхто нічого не збивав. А це країни НАТО.
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16.06.2023 18:07 Відповісти
не пести кацапская морда ни одна страна не может прикрыть всю территорию от реактивных крылатых и балистических ракет
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16.06.2023 18:54 Відповісти
А можна збивати ракети не над селищами, щоб уламки не падали на голови громадянам?
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16.06.2023 18:40 Відповісти
можна если ты прикупишь - несколько десятков систем Patriot Iris-T и Gepard
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16.06.2023 18:57 Відповісти
важный момент, если ему дадут прикупить, потому, что одних денег тут мало...
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16.06.2023 20:30 Відповісти
У нас покупают овощерезки, сковородки и барабаны для детей вместо противоракетной защиты.
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17.06.2023 02:41 Відповісти
Ну і де ті зеелехторат який писав мені, що я виправдою кацапів коли писав, що в Кривому Розі не було схоже на пряме влучання в дім? Тут прямо написано "внаслідок падіння уламків". Просто там зе і риг вілкул влаштували піар на крові, а тут лише констатація фактів, що уламки падають і наносять шкоди.
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16.06.2023 23:49 Відповісти
кацап ты что внатуре тупой бот?
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19.06.2023 01:02 Відповісти
А ці кацапи, вони з нами в одній кімнати? По ділу є що віповісти чи сси в очі зелена роса?
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21.06.2023 11:40 Відповісти
 
 