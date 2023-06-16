Ракетна атака на Київщину: Поранено 6 осіб, зокрема дитину. Зруйновано 3 будинки, 15 мають незначні пошкодження

Внаслідок обстрілу Київщини російськими загарбниками поранення дістали 6 осіб, зокрема 1 дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Цього разу ворог атакував область ракетами та БПЛА. Завдяки професійній роботі наших захисників всі цілі збиті! На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина. Один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Всім власникам будинків буде надана необхідна допомога.

"Внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Всі займання оперативно локалізовані. Оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям надається необхідна допомога", - додали в ОВА.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару РФ в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки.

За даними прокуратури, поранено 82-річну жінку та чоловіка.

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