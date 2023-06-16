УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4695 відвідувачів онлайн
Новини
5 892 22

Марка "Русскій воєнний корабль, іді..." визнана найкращою в світі у 2022 році

марка

Укрпошта отримала три почесні відзнаки престижної премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марка марка "Русскій воєнний корабль, іді..." визнана найкращою у світі у 2022 році.

Про це повідомили в Укрпошті, інформує Цензор.НЕТ.

Укрпошта стала найкращою і в категорії "Філателістична кампанія року". Тираж поштового випуску "Русскій воєнний корабль, іді..." становить 5 млн примірників.

"2022 рік став для української філателії роком перезавантаження, піднесення та справжнього розквіту. Приклад "Укрпошти" довів, що ця галузь може мати надзвичайний попит та популярність. Українською філателією стали цікавитися не лише всередині країни, а й у світі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Укрпошта випустила марку "Гвардія наступу". ФОТО

В Укрпошті нагадали, що про українські марки писали світові медіа: CNN, the Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg та ін.

Тепер поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..." представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні.

Екземпляри поштових марок України воєнного часу є в колекціях лідерів держав і глав міжнародних організацій, які відвідували Україну вподовж 2022 року.

Загалом тиражі українських поштових марок зросли до мільйонів.

Також читайте: З 9 травня Укрпошта вводить в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу"

Крім того, Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримав відзнаку в спеціальній номінації премії "World Post & Parcel Awards 2023" - "Лідер галузі". Також "Укрпошта" була відзначена нагородою "World Post & Parcel Awards 2023" в категорії "Поштовий оператор".

Автор: 

нагорода (1262) Укрпошта (1083) марка (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Наступа марка має бути із мацквою
показати весь коментар
16.06.2023 15:45
+12
сабор васілія *банутава - чудовий об'єкт. Знаковий. Мрію ще при житті побачити, як воно горить.
показати весь коментар
16.06.2023 15:48
+10
А автор того крилатого вислову з того щось матиме?
показати весь коментар
16.06.2023 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наступа марка має бути із мацквою
показати весь коментар
16.06.2023 15:45 Відповісти
сабор васілія *банутава - чудовий об'єкт. Знаковий. Мрію ще при житті побачити, як воно горить.
показати весь коментар
16.06.2023 15:48 Відповісти
Непогано..але краще мавзолей..мокш від цього більше плющити буде
показати весь коментар
16.06.2023 15:53 Відповісти
Будуть нить: "Сволочи Ленина спалили, 100 лет пролежал... "
показати весь коментар
16.06.2023 15:56 Відповісти
Ото шашлик буде...
показати весь коментар
16.06.2023 16:00 Відповісти
А в мене з голови не йде той момент з "місія не здійснена", не пом'ятаю яка частина, там де кремль вибухнув
показати весь коментар
16.06.2023 15:54 Відповісти
Протокол Фантом
показати весь коментар
17.06.2023 02:44 Відповісти
Разом зі Спаською баштою кремля та їхніми курантами
показати весь коментар
16.06.2023 16:12 Відповісти
А автор того крилатого вислову з того щось матиме?
показати весь коментар
16.06.2023 16:04 Відповісти
А мені більше ця подобається. Встиг купити.

показати весь коментар
16.06.2023 16:05 Відповісти
Лайк
показати весь коментар
16.06.2023 16:14 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 16:21 Відповісти
Russian warship, go fuck yourself
показати весь коментар
16.06.2023 16:35 Відповісти
Тираж поштового випуску "Русскій воєнний корабль, іді..."
Джерело: https://censor.net/ua/n3425141
А замість трьох крапок вказувати справжню адресу тепер вже не можна?
показати весь коментар
16.06.2023 16:41 Відповісти
можна ,но осторожно ,здесь могут быть дети
показати весь коментар
16.06.2023 16:46 Відповісти
іді ---- це кацапською?
показати весь коментар
16.06.2023 16:53 Відповісти
去操你自己
показати весь коментар
16.06.2023 17:22 Відповісти
go fuck yourself
показати весь коментар
16.06.2023 17:23 Відповісти
могу по бурятски
показати весь коментар
16.06.2023 17:25 Відповісти
Швеция подтвердила, что украинские летчики испытают ее истребители Gripen ..... на русни
показати весь коментар
16.06.2023 17:27 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 17:42 Відповісти
 
 