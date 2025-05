Марка "Русскій воєнний корабль, іді..." визнана найкращою в світі у 2022 році

Укрпошта отримала три почесні відзнаки престижної премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марка марка "Русскій воєнний корабль, іді..." визнана найкращою у світі у 2022 році.

Про це повідомили в Укрпошті, інформує Цензор.НЕТ.

Укрпошта стала найкращою і в категорії "Філателістична кампанія року". Тираж поштового випуску "Русскій воєнний корабль, іді..." становить 5 млн примірників.

"2022 рік став для української філателії роком перезавантаження, піднесення та справжнього розквіту. Приклад "Укрпошти" довів, що ця галузь може мати надзвичайний попит та популярність. Українською філателією стали цікавитися не лише всередині країни, а й у світі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Укрпошта випустила марку "Гвардія наступу". ФОТО

В Укрпошті нагадали, що про українські марки писали світові медіа: CNN, the Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg та ін.

Тепер поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..." представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні.

Екземпляри поштових марок України воєнного часу є в колекціях лідерів держав і глав міжнародних організацій, які відвідували Україну вподовж 2022 року.

Загалом тиражі українських поштових марок зросли до мільйонів.

Також читайте: З 9 травня Укрпошта вводить в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу"

Крім того, Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримав відзнаку в спеціальній номінації премії "World Post & Parcel Awards 2023" - "Лідер галузі". Також "Укрпошта" була відзначена нагородою "World Post & Parcel Awards 2023" в категорії "Поштовий оператор".