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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЄС не підтримає мирну пропозицію африканських лідерів, якщо вона передбачатиме заморозку війни в Україні, - Єврокомісія

еврокомиссия,єврокомісія

Євросоюз не підтримає мирну пропозицію африканських лідерів, які сьогодні відвідують Київ, якщо ця пропозиція вестиме до заморозки конфлікту. Мир настане, коли Росія виведе свої війська з України.

Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

Він наголосив, що мир може настати лише після того, як російський диктатор Володимир Путін припинить тероризувати мирних жителів та виведе московські війська з території України.

Він додав, що ЄС вітає серйозні зусилля для досягнення миру, проте першочергово для цього потрібно говорити з країною-агресором Російською Федерацією, яка тероризує Україну вже понад 1,5 року.

Також читайте: Єврокомісія про обстріл Києва під час візиту африканської делегації: Путін показав свої справжні наміри

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент ПАР Рамафоса прибув до Києва. Під час його візиту армія РФ здійснила обстріл Києва та області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці. За даними Reuters, африканська делегація спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ.

Єврокомісія (2164) ПАР (164) Стано Петер (110) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+8
ЄС діє на випередження щоб в ОПі не ляпнули чогось зайвого
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16.06.2023 15:58
+7
Прекращайте этот цирк.
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16.06.2023 15:54
+5
А с какого вообще хрена черные африканские бабуины будут нам указывать что делать? Пускай сначала научатся штаны носить и туалетной бумагой пользоваться чем нас учить жить. Ети все африканцы учились на рашке в Лумумбы и были завербованные КГБ. Так что гнать московских агентов сцаными тряпками отсюдова
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16.06.2023 16:13
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Да кто их слушать будет
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16.06.2023 15:49 Відповісти
Дайте їм бананів вже
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16.06.2023 17:22 Відповісти
И снова бабло путлера на ветер, а в бункере сизый дым от вонючих возмущений многопердовочника.
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16.06.2023 15:54 Відповісти
Прекращайте этот цирк.
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16.06.2023 15:54 Відповісти
ЄС діє на випередження щоб в ОПі не ляпнули чогось зайвого
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16.06.2023 15:58 Відповісти
Який там план від дурників, у яких по 3 війни за рік? Ну пробачте за расизм, але нехай вертаються до своїх пальм. Навіть побудоване білими у ПАР, Зімбабве та інших, не можуть зберегти.
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16.06.2023 15:59 Відповісти
Ага, оті чорнобривці після прильотів і відсидки в бункері забуди про свої ''миротворчі'' пропозиції і поїдуть до *уйла з переповненими памперсами
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16.06.2023 16:00 Відповісти
А шо їм? Вони там ріжуть та розстрілюють один одного кожного року. Одне племʼя перебили, друге спалили, третє згвалтували... Сьогодні поставили президента, завтра порізали та по банках на зиму закатали. Не встигли того доїсти, нового ріжуть.
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16.06.2023 16:28 Відповісти
Если советник сказал, то может быть оно где-то и так, хотя не уверен. Теперь слово за советником от США. И еще одно что смущает, "яка тероризує Україну вже понад 1,5 року." Это или оговорка или кто-то что-то знает, но не хочет говорить, о том, что делать с тем ,что было до того. Как то так
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16.06.2023 16:01 Відповісти
А с какого вообще хрена черные африканские бабуины будут нам указывать что делать? Пускай сначала научатся штаны носить и туалетной бумагой пользоваться чем нас учить жить. Ети все африканцы учились на рашке в Лумумбы и были завербованные КГБ. Так что гнать московских агентов сцаными тряпками отсюдова
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16.06.2023 16:13 Відповісти
Там ще плутанина з охороною тіла рамафоса мазафака виникла. 12 контейнерів зі зброєю для охорони тушки найвеличнішого лідора африки. Їдуть, мля, укріплювати довіру у супроводі міні армії... Цитата

Окрім самої делегації, до Києва мала прибути також власна охорона Сіріла Рамафоси зі зброєю та спорядженням, що прямувала окремим літаком. З ними летіли також представники ЗМІ, щоб висвітлювати візит. Планувалося, що з Варшави вони вирушать іншим літаком до Жешува і вже згодом перетнуться з президентом.

Проблеми виникли ще на шляху до Європи - літаку довелося кружляти над Середземним морем шість разів, перш ніж італійські диспетчери дозволили йому продовжити рух на Варшаву.

В аеропорту Варшави з'ясувалося, що польська сторона вимагає надати певні дозволи щодо 12 контейнерів зброї і спорядження та показати їхні оригінали, яких на борт не взяли.
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16.06.2023 16:27 Відповісти
И как видим вся ета охрана африканской Обезьяны была до жопы. ***** мог бы обнулить всю черную делегацию одним ракетным ударом, если бы не Европейские и американское Петриоты и Ириски, против поставок которых выступали ети самые африканцы.
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16.06.2023 16:36 Відповісти
Згоден, але хіба ж вони з цього зроблять висновки? Везли тони сечі на битву калом.
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16.06.2023 16:39 Відповісти
А обізяна ще й бреше своїм, що ніяких ракет не було - то весь світ бреше, а він - ні!
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16.06.2023 16:47 Відповісти
А в ОП президента можуть за'явити чітку позицію вивід окупаційних військ з території України ,лише тоді можуть бути якісь переговори.
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16.06.2023 16:14 Відповісти
Пусть эти обезьяны свои эритреи отдают, мы не против такого мирного плана.
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16.06.2023 16:23 Відповісти
нехай ЕС своїх людей відправляє на війну . або хоча тих крис хто виїхав з країни і має паспорт України
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16.06.2023 16:33 Відповісти
Вова владимыч, ты просрал деньги
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16.06.2023 17:15 Відповісти
Пардон, хтось може мені пояснити, хто такі ці африканські лідери, їх вагомість і досягнення, що вони повинні мати якийсь вплив?? Чим вони допомогли Україні?? Пардон, вони навіть себе самі не годують! Хай вже розвивають свою Африку, величні!
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16.06.2023 19:45 Відповісти
ЮАР была развитой страной, пока негры апартеид не победили!
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16.06.2023 20:16 Відповісти
Я не знаю, що там накшталт раніше, але зараз там навіть у великих містах електроенергія по годинам
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16.06.2023 20:43 Відповісти
 
 