ЄС не підтримає мирну пропозицію африканських лідерів, якщо вона передбачатиме заморозку війни в Україні, - Єврокомісія

Євросоюз не підтримає мирну пропозицію африканських лідерів, які сьогодні відвідують Київ, якщо ця пропозиція вестиме до заморозки конфлікту. Мир настане, коли Росія виведе свої війська з України.

Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Він наголосив, що мир може настати лише після того, як російський диктатор Володимир Путін припинить тероризувати мирних жителів та виведе московські війська з території України.

Він додав, що ЄС вітає серйозні зусилля для досягнення миру, проте першочергово для цього потрібно говорити з країною-агресором Російською Федерацією, яка тероризує Україну вже понад 1,5 року.

Також читайте: Єврокомісія про обстріл Києва під час візиту африканської делегації: Путін показав свої справжні наміри

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент ПАР Рамафоса прибув до Києва. Під час його візиту армія РФ здійснила обстріл Києва та області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці. За даними Reuters, африканська делегація спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ.