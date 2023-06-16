ЄС не підтримає мирну пропозицію африканських лідерів, якщо вона передбачатиме заморозку війни в Україні, - Єврокомісія
Євросоюз не підтримає мирну пропозицію африканських лідерів, які сьогодні відвідують Київ, якщо ця пропозиція вестиме до заморозки конфлікту. Мир настане, коли Росія виведе свої війська з України.
Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Він наголосив, що мир може настати лише після того, як російський диктатор Володимир Путін припинить тероризувати мирних жителів та виведе московські війська з території України.
Він додав, що ЄС вітає серйозні зусилля для досягнення миру, проте першочергово для цього потрібно говорити з країною-агресором Російською Федерацією, яка тероризує Україну вже понад 1,5 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент ПАР Рамафоса прибув до Києва. Під час його візиту армія РФ здійснила обстріл Києва та області.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України - це меседж Африці. За даними Reuters, африканська делегація спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окрім самої делегації, до Києва мала прибути також власна охорона Сіріла Рамафоси зі зброєю та спорядженням, що прямувала окремим літаком. З ними летіли також представники ЗМІ, щоб висвітлювати візит. Планувалося, що з Варшави вони вирушать іншим літаком до Жешува і вже згодом перетнуться з президентом.
Проблеми виникли ще на шляху до Європи - літаку довелося кружляти над Середземним морем шість разів, перш ніж італійські диспетчери дозволили йому продовжити рух на Варшаву.
В аеропорту Варшави з'ясувалося, що польська сторона вимагає надати певні дозволи щодо 12 контейнерів зброї і спорядження та показати їхні оригінали, яких на борт не взяли.