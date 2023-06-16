УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4695 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 922 14

"Це абсурд, що ООН розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ", - Кислиця

кислиця

Постійний представника України в ООН вважає абсурдною ситуацію, за якої Організація Об’єднанних Націй розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ, "яка сидить у кріслі постійного члена Радбезу ООН".

Про це Кислиця заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ

"На початку повномасштабного вторгнення у березні-квітні минулого року ООН виявилася не готовою реагувати оперативно, оскільки вперше за свою історію зіткнулася з війною такого характеру й масштабу в Європі, - розповів він, - проте доволі швидко адаптувала свою діяльність у координації з українським урядом та налагодила гуманітарне реагування. Сьогодні структури ООН здійснюють в Україні свою найбільшу у світі гуманітарну операцію".

Кислиця зазначив, що "в ООН ніколи не замовчували, що Росія не надає доступу гуманітарним місіям на тимчасово окуповані території, попри численні запити". Зокрема під час блокади Маріуполя, захоплення районів Харківщини та Чернігівщини, окупації частин Донецької та Луганської областей – починаючи з 2014 року.

Читайте: Росія не надала гарантії безпеки місії ООН для евакуації людей із лівобережжя Херсонщини, - Кулеба

Як пояснив Кислиця, гуманітарний персонал не має зброї, тому необхідні гарантії безпеки з боку окупантів, а Росія не дає таких гарантій і всі запити ігнорує.

"Отже, варто чітко розуміти, що корінь зла в цій ситуації – це Росія. І цей корінь треба вирвати. Адже це абсурд, що ООН розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ, яка сидить у кріслі постійного члена Радбезу ООН", – резюмував він.

Також читайте: ООН підозрює росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур"

ООН (3359) гуманітарна допомога (994) Кислиця Сергій (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
16.06.2023 16:20
+11
Абсурд це що лайНОО досі існує у такому вигляді...
показати весь коментар
16.06.2023 16:04
+5
В Україні не дипломатична служба, а якась ганьба!
показати весь коментар
16.06.2023 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абсурд це що лайНОО досі існує у такому вигляді...
показати весь коментар
16.06.2023 16:04 Відповісти
Пуйло прикриває окуповані і анексовані території України спинами учасників гуманітарних місій, таким чином легалізовуючи окупацію і анексію українських територій через ООН! ООН - посібник агресії фашистської федерації.
показати весь коментар
16.06.2023 16:19 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 16:20 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 16:22 Відповісти
Сподіваюсь, що на тому барабані була натягнута шкура ініціатора закупівлі!
показати весь коментар
16.06.2023 17:18 Відповісти
В Україні не дипломатична служба, а якась ганьба!
показати весь коментар
16.06.2023 16:20 Відповісти
ООН довела свою нездатність реагувати на агресію держави з ЯЗ.
показати весь коментар
16.06.2023 16:23 Відповісти
Кислица всем объяснил, что "ООН никуя не делает" - это не правда. Сьогодні структури ООН здійснюють в Україні свою найбільшу у світі гуманітарну операцію" Джерело:
Кислица не говорит что надо сделать. Кислица предпочитает использовать прилагательные, а не глаголы. Он говорит: "Абсурд". А говорит он так потому, что ему уже давно объяснили, что убрать РФ из СБ ООН невозможно - Китай наложит вето. Да и у Франции позиция неоднозначная.
показати весь коментар
16.06.2023 16:23 Відповісти
Ну, тоді є варіант виходу з ООН всіх демократичних країн. І заснування нової безпекової організації, що опікуватиметься цими демократичними країнами. А в ООН залишиться Африка, московія, і Китай з Іраном.
показати весь коментар
16.06.2023 16:28 Відповісти
Во-первых, тогда это будет уже не ООН, т.е. в мире не будет общемировой площадки
Во-вторых, это будет означать формализованный раскол мира. Никто этого не хочет допустить.

ООН требуются радикальные реформы. Но мир сейчас настолько атомизирован и поляризован, что любая попытка в этом направлении сразу приведет к полному развалу ООН. И станет еще хуже. Простого решения тут нет. РФ и Китай - вот главная проблема. И решения этой проблемы пока нет.
показати весь коментар
16.06.2023 17:01 Відповісти
а що сталося з "Лігою Націй"?
показати весь коментар
16.06.2023 17:13 Відповісти
Не важно "что с ней стало". Важно учесть все ошибки и просчеты деятельности этой организации и не повторять их в будущем. Важно честно и публично ответить на вопросы: Кто взростил Гитлера? Кто взростил Путлера?. А там еще на подходе всякие Си, Кимы, Аятолы и пр.
показати весь коментар
16.06.2023 17:33 Відповісти
Мир и так расколот. Только "слепые" и алчные чиновники ООН, присосавшиеся к финансовым ресурсам давно расколотой ООН, делают вид, что не замечают раскола. Террористы и их пособники сидят в СБ ООН и управляют от имени СБ ООН своими жертвами-заложниками.
показати весь коментар
16.06.2023 18:44 Відповісти
ООН- абсурд
показати весь коментар
16.06.2023 17:11 Відповісти
 
 