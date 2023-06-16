"Це абсурд, що ООН розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ", - Кислиця
Постійний представника України в ООН вважає абсурдною ситуацію, за якої Організація Об’єднанних Націй розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ, "яка сидить у кріслі постійного члена Радбезу ООН".
Про це Кислиця заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"На початку повномасштабного вторгнення у березні-квітні минулого року ООН виявилася не готовою реагувати оперативно, оскільки вперше за свою історію зіткнулася з війною такого характеру й масштабу в Європі, - розповів він, - проте доволі швидко адаптувала свою діяльність у координації з українським урядом та налагодила гуманітарне реагування. Сьогодні структури ООН здійснюють в Україні свою найбільшу у світі гуманітарну операцію".
Кислиця зазначив, що "в ООН ніколи не замовчували, що Росія не надає доступу гуманітарним місіям на тимчасово окуповані території, попри численні запити". Зокрема під час блокади Маріуполя, захоплення районів Харківщини та Чернігівщини, окупації частин Донецької та Луганської областей – починаючи з 2014 року.
Як пояснив Кислиця, гуманітарний персонал не має зброї, тому необхідні гарантії безпеки з боку окупантів, а Росія не дає таких гарантій і всі запити ігнорує.
"Отже, варто чітко розуміти, що корінь зла в цій ситуації – це Росія. І цей корінь треба вирвати. Адже це абсурд, що ООН розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ, яка сидить у кріслі постійного члена Радбезу ООН", – резюмував він.
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Кислица не говорит что надо сделать. Кислица предпочитает использовать прилагательные, а не глаголы. Он говорит: "Абсурд". А говорит он так потому, что ему уже давно объяснили, что убрать РФ из СБ ООН невозможно - Китай наложит вето. Да и у Франции позиция неоднозначная.
Во-вторых, это будет означать формализованный раскол мира. Никто этого не хочет допустить.
ООН требуются радикальные реформы. Но мир сейчас настолько атомизирован и поляризован, что любая попытка в этом направлении сразу приведет к полному развалу ООН. И станет еще хуже. Простого решения тут нет. РФ и Китай - вот главная проблема. И решения этой проблемы пока нет.