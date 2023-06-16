"Це абсурд, що ООН розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ", - Кислиця

Постійний представника України в ООН вважає абсурдною ситуацію, за якої Організація Об’єднанних Націй розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ, "яка сидить у кріслі постійного члена Радбезу ООН".

Про це Кислиця заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабного вторгнення у березні-квітні минулого року ООН виявилася не готовою реагувати оперативно, оскільки вперше за свою історію зіткнулася з війною такого характеру й масштабу в Європі, - розповів він, - проте доволі швидко адаптувала свою діяльність у координації з українським урядом та налагодила гуманітарне реагування. Сьогодні структури ООН здійснюють в Україні свою найбільшу у світі гуманітарну операцію".

Кислиця зазначив, що "в ООН ніколи не замовчували, що Росія не надає доступу гуманітарним місіям на тимчасово окуповані території, попри численні запити". Зокрема під час блокади Маріуполя, захоплення районів Харківщини та Чернігівщини, окупації частин Донецької та Луганської областей – починаючи з 2014 року.

Читайте: Росія не надала гарантії безпеки місії ООН для евакуації людей із лівобережжя Херсонщини, - Кулеба

Як пояснив Кислиця, гуманітарний персонал не має зброї, тому необхідні гарантії безпеки з боку окупантів, а Росія не дає таких гарантій і всі запити ігнорує.

"Отже, варто чітко розуміти, що корінь зла в цій ситуації – це Росія. І цей корінь треба вирвати. Адже це абсурд, що ООН розгортає свої гуманітарні місії під загрозою обстрілів з боку РФ, яка сидить у кріслі постійного члена Радбезу ООН", – резюмував він.

Також читайте: ООН підозрює росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур"