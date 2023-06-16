НАТО не вдалося погодити перші з часів холодної війни оборонні плани через Туреччину, - Reuters

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу за підсумками зустрічі в Брюсселі не змогли погодити перші з часів завершення "холодної війни" регіональні оборонні плани. Завадила позиція Туреччини.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, міністри Альянсу очікують, що погодження оборонних планів стане "частиною низки результатів, які будуть досягнуті на Вільнюському саміті в липні".

Інше джерело пояснило, що рішення заблокувала Туреччина через географічні формулювання, зокрема й стосовно Кіпру.

Видання зазначає, що ще у травні стало відомо, що НАТО розробляє нову архітектуру безпеки на основі нової геополітичної реальності через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що є "найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни".

Стратегія вже містить близько 4000 сторінок, в яких викладені реформи низки військових процедур. Вона більше не передбачає великих військових угруповань, переважатиме розгортання менших батальйонів, та водночас аналізує й оновлює різні загрози Кремля – військові, кібернетичні, гібридні атаки, і відповіді Альянсу на ці сценарії.

Також читайте: Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі, - Столтенберг

У межах стратегії НАТО розробляє оновлені й географічно прив'язані оборонні плани, які визначають, як Альянс може діяти проти нападів на свою територію і як буде протидіяти двом основним загрозам: Росії і терористичним угрупованням.