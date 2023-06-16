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Новини
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НАТО не вдалося погодити перші з часів холодної війни оборонні плани через Туреччину, - Reuters

нато

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу за підсумками зустрічі в Брюсселі не змогли погодити перші з часів завершення "холодної війни" регіональні оборонні плани. Завадила позиція Туреччини.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

За словами одного зі співрозмовників Reuters, міністри Альянсу очікують, що погодження оборонних планів стане "частиною низки результатів, які будуть досягнуті на Вільнюському саміті в липні".

Інше джерело пояснило, що рішення заблокувала Туреччина через географічні формулювання, зокрема й стосовно Кіпру.

Видання зазначає, що ще у травні стало відомо, що НАТО розробляє нову архітектуру безпеки на основі нової геополітичної реальності через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що є "найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни".

Стратегія вже містить близько 4000 сторінок, в яких викладені реформи низки військових процедур. Вона більше не передбачає великих військових угруповань, переважатиме розгортання менших батальйонів, та водночас аналізує й оновлює різні загрози Кремля – військові, кібернетичні, гібридні атаки, і відповіді Альянсу на ці сценарії.

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У межах стратегії НАТО розробляє оновлені й географічно прив'язані оборонні плани, які визначають, як Альянс може діяти проти нападів на свою територію і як буде протидіяти двом основним загрозам: Росії і терористичним угрупованням.

НАТО (6460) план (170) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+15
турків взяли в НАТО ще на початку заснування НАТО виключно через те, щоб унеможливити захоплення і контроль совками проток Босфор і Дарданели.
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16.06.2023 16:38
+11
Босфор та Дарданели! Якщо їх не контролюватиме НАТО, то рашка на них вже давно зазіхає. Тож нехай вже ліпше турки будуть у НАТО, ніж ключові проливи під рашкою!
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16.06.2023 16:40
+10
Венгры - да, ошибка! А турки - это ключевые проливы Европы: Босфор и Дарданеллы. И рашка на них уже давно точит зубы и пускает слюни. Так что придётся терпеть турков в НАТО!
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16.06.2023 16:42
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взагалі не зрозуміло яким ***** турція у нато, по факту азіати, там менталітет зовсім інший
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16.06.2023 16:30 Відповісти
турків взяли в НАТО ще на початку заснування НАТО виключно через те, щоб унеможливити захоплення і контроль совками проток Босфор і Дарданели.
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16.06.2023 16:38 Відповісти
Босфор та Дарданели! Якщо їх не контролюватиме НАТО, то рашка на них вже давно зазіхає. Тож нехай вже ліпше турки будуть у НАТО, ніж ключові проливи під рашкою!
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16.06.2023 16:40 Відповісти
Турки в НАТО как и венгры в ЕС-ошибка.
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16.06.2023 16:30 Відповісти
Венгры - да, ошибка! А турки - это ключевые проливы Европы: Босфор и Дарданеллы. И рашка на них уже давно точит зубы и пускает слюни. Так что придётся терпеть турков в НАТО!
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16.06.2023 16:42 Відповісти
Туреччина дуже допомагає Україні! Подяка! Просто президент Ердоган дуже ******** кацапські гроші
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16.06.2023 16:33 Відповісти
як угорщина пролізла в НАТО зрозуміло. двері були широкі в них заходили всі - навіть ті у кого чорна душа...

а от як в НАТО потрапила туреччина не розумію.

по ній же видно що туреччина не буде битися за европейців. то набіса баляст тягнути за собою...
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16.06.2023 16:40 Відповісти
Ще раз: Туреччина - це контроль НАТО за Босфором та Дарданелами! Заради цього можна турків і потерпіти!
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16.06.2023 16:44 Відповісти
Це од того не розумієш- що нічого не знаєш. Туреччина- ключова країна для НАТО. Більш важлива ніж десяток Европейських країн. Починаючи із географічного розташування і кількісттю і станом збройних сил. Літаки Туреччини охороняють кордони НАТО навіть у країнах Балтії.
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16.06.2023 16:53 Відповісти
Perdogan tot iesho frukt , ambici imerskava mudaka neustupaiet ***** , toka hitreie .
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16.06.2023 17:01 Відповісти
Вот вам и НАТО. Пока начнут собираться и уговаривать Турцию и Венгрию принять решение то рашисты уже в дверь прикладом постучат
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16.06.2023 17:18 Відповісти
Бо і в НАТО,і в Євросоюз приймали для кількості і значності...Був такий час як по Еклезіасту збирати каміння,але тепер їх треба розкидати.Вже не стоїть питання потрібності НАТО,рашка це питання закрила назавжди,тому не погоджуєшся - нахрєн з пляжу...Замість пункту про одностайне голосування консенсусом потрібно ввести пункт про автоматичне виключення якщо ти один проти...
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16.06.2023 17:22 Відповісти
Туреччина у НАТО - результат післявоєнної ейфорії у "цивілізованому" світі.
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16.06.2023 17:38 Відповісти
 
 