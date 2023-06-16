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Новини
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Охорона президента ПАР Рамафоси, що мала супроводити його до Києва, застрягла у Польщі

рамафоса

З президентом Південноафриканської Республіки до Києва мали прибути десятки власних спецпризначенців для охорони та ЗМІ, але цей літак вимушено застяг у Польщі; ситуація вже викликала скандал.

Про це стало відомо від медійників на борту літака, серед інших, історію розповідає видання Somentalive, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Окрім самої делегації, до Києва мала прибути також власна охорона Сіріла Рамафоси зі зброєю та спорядженням, що прямувала окремим літаком. З ними летіли також представники ЗМІ, щоб висвітлювати візит. Планувалося, що з Варшави вони вирушать іншим літаком до Жешува і вже згодом перетнуться з президентом.

Проблеми виникли ще на шляху до Європи – літаку довелося кружляти над Середземним морем шість разів, перш ніж італійські диспетчери дозволили йому продовжити рух на Варшаву.

В аеропорту Варшави з’ясувалося, що польська сторона вимагає надати певні дозволи щодо 12 контейнерів зброї і спорядження та показати їхні оригінали, яких на борт не взяли. Далі виникла плутанина з тим, який літак має везти усіх до Жешува.

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Охорона й журналісти змушені були і далі залишатися у Варшаві, а екіпаж літака врешті оголосив, що правила вимагають відпустити пілотів після тривалого перельоту на мінімальний відпочинок тривалістю 10 годин.

Рамафоса тим часом після коротких зустрічей у Польщі ще з кількома учасниками делегації рушив до Жешува і сів на потяг до Києва, охорона у підсумку залишилася у Польщі.

Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку" та звинуватив Польщу у нібито зумисному зриві мирної ініціативи президента ПАР і в расистській дискримінації.

За його словами, африканська сторона отримала усі необхідні дозволи і щодо цього питання з Польщею контактували протягом двох тижнів.

Автор: 

Польща (8528) ПАР (164) Рамафоса Сиріл (27)


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Топ коментарі
+44
Ага, ну звісно, як тільки шось негру впоперек скажи, він зразу ж починає педалювати тему расистської дискримінації от всі мають згідно правил перетину кордонів готувати відповідні документи, а негру це ж не треба, він же особливий, йому закони не писані, а якщо ви з цією "позицією" гнегра не згодні - ви расист. Цей чудовий новий світ...
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16.06.2023 16:36
+33
На українському кордоні, прикордонник до Рамафосі: не бійся, дядьку. Ми і без охорони бачимо, що ти не москаль.
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16.06.2023 16:40
+30
"Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку""
Не просто поставили у небезпеку. ***** свідомо покусився на життя вашого президента, обстрілявши Київ кинжалами та калібрами під час його перебування в Україні. Чи етоДругоє?
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16.06.2023 16:38
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12 контейнерів зброї і спорядження!!! Джерело:
раафоса мазафака рулить -- довіру між ним самим і іншим світом спочатку нехай укріпе
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16.06.2023 16:35 Відповісти
І взагалі, відбувся замах на короля президента з боку х-ла кінджалами і калібрами, а охорона тверить про "небезпеку" через невдалу спробу провезти зброю, щоб що? З пістолетика ракети позбивати? Так у них же мирний план, вони проти зброї, за перемовини, і хто з них так невдало вів перемовини з ракетами?
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16.06.2023 17:06 Відповісти
АНК-террористи,яким завжди допомагало КДБ.а це опудало -аналог путена та його единої расеї.
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16.06.2023 17:32 Відповісти
Обидели негра!
Ни за что, ни про что,
Унизили!
Оскорбили!
Нагнобили! 😂

Це Діхлофосі за брехню про "фейкові" обстріли Києва! 👿
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16.06.2023 19:04 Відповісти
Цікаво як вони до раші залетять, з проблемами чи ні?
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16.06.2023 16:35 Відповісти
Підкормили їх поляки бананами і показують в зоопаркі.
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16.06.2023 17:19 Відповісти
!!!
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16.06.2023 17:33 Відповісти
Они бананы не съели, они их на "#послеужина" в уши позасовывали.
"Винсент Магвенья написал: "Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа #AfricanPeaceMission идет по плану".
Они даже не врубились, зачем их в Киеве, в убежище отвели.
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16.06.2023 18:57 Відповісти
Змусять просидіти в карантині місяць, здати кал і сечу на аналізи
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16.06.2023 18:30 Відповісти
Охорона вже розчинилася в шенгені
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16.06.2023 19:59 Відповісти
А вони той літак, що застрягл тягли мотузками?
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16.06.2023 16:36 Відповісти
Ага, ну звісно, як тільки шось негру впоперек скажи, він зразу ж починає педалювати тему расистської дискримінації от всі мають згідно правил перетину кордонів готувати відповідні документи, а негру це ж не треба, він же особливий, йому закони не писані, а якщо ви з цією "позицією" гнегра не згодні - ви расист. Цей чудовий новий світ...
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16.06.2023 16:36 Відповісти
I am British, so I am replying in English. I support Ukraine and I have donated money to charities providing essential equipment to your armed forces. I am highly disappointed to see racists like you here. The number of racist comments is infuriating!
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16.06.2023 17:09 Відповісти
So, having to obey laws is now racist?
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16.06.2023 17:15 Відповісти
just some bots were released from the zoo
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16.06.2023 17:28 Відповісти
In Ukraine people don't understand how this problem is sensitive.
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16.06.2023 17:50 Відповісти
Some african dude instead of ********** being a king is his country and ruling it, and doing whatever he is supposed to be doing suddenly says, hey, I'm pro-peace? let's build a trust between both sides here and negotiate. He goes on this trust-building journey, bringing 12 shipping containers of weapons as a security measure for his valuable ass. Then his ass gets saved from russian missiles by Ukrainian air force, who shot down those missiles. Were his guards and tons of weapons able to do that? No. And this whole journey is against providing Ukraine with weapons for self-defence, which actually saved his ass, but did he at least say thank you? No. That doesn't trust anyone and needs 12 shipping containers of weapons came to talk about negotiating and could be killed because he apparently sucks at negotiating with missiles, the least he could do is shut the hell up and say thanks for his precious life. It doesn't matter what race he is. If he was white, the insults would be different, but in the same amounts and with same sincerity. He is incompetent as any kind of negotiator, because he failed way before he even opened his mouth. So it's not like commenters here are racist. It's just the easiest way to point out the absurdity of this whole situation he brought upon himself because he wanted to feel more important. 12 shipping containers of weapons speak volumes of what he truly is. A coward, protecting other, russian coward.
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16.06.2023 18:14 Відповісти
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17.06.2023 00:08 Відповісти
Brutal War is going on and people are extremely angry. You should understand that. People are angry towards other people, also more and more radicalized groups are appearing. It is all fault of a guy who started it
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16.06.2023 18:27 Відповісти

после него добавить нечего
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17.06.2023 00:09 Відповісти
ага.. чекав що поляки на коліно стануть...
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16.06.2023 17:43 Відповісти
Ну так с симитами то же самое....
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16.06.2023 19:02 Відповісти
"12 контейнерів зброї і спорядження"
Це 12 контейнерів мирного плану.
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16.06.2023 16:37 Відповісти
Я й кажу, якщо вони за мир і перемовини, нащо їм взагалі зброя?
Нехай усі питання язиком вирішують і мирними намірами...
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16.06.2023 16:47 Відповісти
План по охороні у сраці, зате вони притарабанили "план по миру"
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16.06.2023 16:37 Відповісти
"Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку""
Не просто поставили у небезпеку. ***** свідомо покусився на життя вашого президента, обстрілявши Київ кинжалами та калібрами під час його перебування в Україні. Чи етоДругоє?
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16.06.2023 16:38 Відповісти
Мабуть в тих контейнерах ппо було.
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16.06.2023 16:40 Відповісти
против кинжалов)
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17.06.2023 00:12 Відповісти
Та то мирний план такий. африканський мирний план такий мирний... і такий африканський
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16.06.2023 16:45 Відповісти
Просто дифлофос обісрався,бо тривожна валізка залишилась у охорони
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16.06.2023 17:34 Відповісти
Напевне з луками списами та бумерангами хотіли прилетіти.
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16.06.2023 16:39 Відповісти
Поляки зупинили контрабанду зброї, а контрабандист кричить про расизм.
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16.06.2023 16:39 Відповісти
Мавпа залишилася без доглядачів зоопарку.
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16.06.2023 16:40 Відповісти
Невже на київський каштан поліз, почав серти в руку і лайном у перехожих кидатися під час тривоги??? Бідненький
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16.06.2023 16:49 Відповісти
На українському кордоні, прикордонник до Рамафосі: не бійся, дядьку. Ми і без охорони бачимо, що ти не москаль.
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16.06.2023 16:40 Відповісти
Кращий коментар!
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16.06.2023 16:56 Відповісти
Такі речі просто так не відбуваються. Цікаво. Але поки що мало інформації щоб робити висновки.
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16.06.2023 16:41 Відповісти
Бідолажний Дихлофоса!
Сподіваюсь, без охорони його не з'їдять українські тубільці!
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16.06.2023 16:44 Відповісти
Та ні. Він сам моль трахне.
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16.06.2023 18:11 Відповісти
Славно над мавпами поизмывались.
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16.06.2023 16:46 Відповісти
Выйди в США, из которых пишешь на улицу и обзови темнокожего обезьяной.
Урод ты.
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16.06.2023 16:53 Відповісти
Та да! Скоро в США белые всяким черножопым ботинки будут чистить!
На плантации папуасов!

Где славные времена ку-клукс-клана.....
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16.06.2023 17:31 Відповісти
Не позорся, расисте.
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16.06.2023 17:10 Відповісти
расистська дискримінація??,(,.так,****** мавпи зі зброєю,це саме - Воно!,(,
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16.06.2023 16:54 Відповісти
Що таке в Європі чорношкірий одноокий гей?
ЦЕ ДЖЕКПОТ!!!!!!
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16.06.2023 16:57 Відповісти
зате наша бубачка ныяк не награється! то китайців приймає, то лупу з бразилії, то барабанщиків з ПАР;

так за своє життя переймаються! хоча і даром нікому не потрібні
від України їм тільки харчі за бесцін треба
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16.06.2023 16:58 Відповісти
Їх посадили на "Абрамси" і відправили на лінію зіткнення?
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16.06.2023 16:59 Відповісти
Полякам треба було збивати нахер тои зброинии десант -- ділов то .
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16.06.2023 17:06 Відповісти
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16.06.2023 17:55 Відповісти
Вони,видно,по звичці пролазили через паркан на кордоні і застрягли в дірці...Не знали,що на цей раз можна легально як усі...
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16.06.2023 17:07 Відповісти
обсірілись
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16.06.2023 17:10 Відповісти
Рамфоса їхав відмазувати Пуйла від ордеру на арешт, а виходитьщо сам наривається на звинувачення.
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16.06.2023 17:10 Відповісти
Дайте ему банан и отправьте назад домой в Африку
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16.06.2023 17:10 Відповісти
З цієї всієї історії стричать довгі вуха пуйла. Дякуємо нашій ППО, яка допомогла йому добре просратися в завєтний чемоданчик.
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16.06.2023 17:12 Відповісти
А зачем етому негру аж 12 контейнеров с оружием и батальйон охраны? Он воевать едет или как он сам заявлаяет дагавариваться о мире? Вот отправьте его одного без охраны на фронт с бананом в руках пускай дагаварится за мир. Ато все визжат что Украине низзя давать оружие ато не будет мира а сами до зубов вооружаются чтобы пройтись просто по улице
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16.06.2023 17:14 Відповісти
У них контейнери нестандартні ! Бо разом з "ассегаями" взяли ще й метальні списи А вони довгі і в літак не вміщаються!
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16.06.2023 17:36 Відповісти
Просто літак захопили пінгвіни Мадагаскару!
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16.06.2023 17:34 Відповісти
Що не було кому подати чисте спіднє?
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16.06.2023 17:39 Відповісти
шось якась мутна історія. а що було в першому літаку, якшо в другий напхали зброї, охоронців та журналістів?
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16.06.2023 17:43 Відповісти
Шото вспомнилась реклама "Ла Ка Лют"
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16.06.2023 17:57 Відповісти
a mojet bit oxrana s orijiem priexali chtob ubit zelenskogo? eti negri rabi putina x..la
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16.06.2023 17:45 Відповісти
переведи
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16.06.2023 17:46 Відповісти
так они пулеметы с собой везли
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16.06.2023 17:45 Відповісти
Летіли на війну. Тут же війна.
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16.06.2023 19:06 Відповісти
maybe they came to kill Zelenski... they are the slaves of putin
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16.06.2023 17:49 Відповісти
о ! понятно - а может Зеленского приехали убить... они рабы путина
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16.06.2023 17:51 Відповісти
у Меня расширение Гугл Транслэйт - ну очень удобная штука
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16.06.2023 17:53 Відповісти
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16.06.2023 17:55 Відповісти
с определением языка автоматически
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16.06.2023 17:57 Відповісти
А что охрана может сделать против "Кинжала" или "Калибра" ?
Рамафос аи не заметил, что они остались в Польше.
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16.06.2023 18:15 Відповісти
пройде ще пару днів і якщо з Рамафосой все буде гаразд тоді питання НАХЕР ЦЯ ОХОРОНА ПОТРІБНА І НЕ ТІЛЬКИ РАМАФОСІ.
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16.06.2023 18:39 Відповісти
До чого тут расизм? https://youtu.be/GUOWb8JAbes
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16.06.2023 18:39 Відповісти
Так кто-то надеялся, что он побелеет от страха без охраны.
А он ни в одном глазу - доверяет Украине.
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16.06.2023 19:35 Відповісти
Ти мабуть лише прочитав мій комент і не зазирнув за посиланням.
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16.06.2023 19:45 Відповісти
кому нужна эта прорашистская обезьяна?!
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16.06.2023 19:25 Відповісти
Що,мавпа, всрався...
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16.06.2023 19:52 Відповісти
Дуже прикро читати расистські коментарі на цьому сайті,навіть соромно .
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16.06.2023 20:43 Відповісти
пусть негр не ведет себя как обезьяна, и не будет никаких расистских комментариев. Не путайте причину и следствие
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17.06.2023 00:14 Відповісти
Glory to South Rodesia!
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16.06.2023 21:12 Відповісти
ЧП боевые слоны потеряли поводыря
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17.06.2023 00:38 Відповісти
А эти " охранники " не из чвк -вагнера банды ?. Что так много контейнеров с оружием и "сми" вроде как журналисты ,просидели(Поляки невыпустили) в самолете . Таким образом африканские "миротворцы " в Африке не один переворот сделали.
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17.06.2023 21:58 Відповісти
 
 