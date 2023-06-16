Охорона президента ПАР Рамафоси, що мала супроводити його до Києва, застрягла у Польщі

З президентом Південноафриканської Республіки до Києва мали прибути десятки власних спецпризначенців для охорони та ЗМІ, але цей літак вимушено застяг у Польщі; ситуація вже викликала скандал.

Про це стало відомо від медійників на борту літака, серед інших, історію розповідає видання Somentalive, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Окрім самої делегації, до Києва мала прибути також власна охорона Сіріла Рамафоси зі зброєю та спорядженням, що прямувала окремим літаком. З ними летіли також представники ЗМІ, щоб висвітлювати візит. Планувалося, що з Варшави вони вирушать іншим літаком до Жешува і вже згодом перетнуться з президентом.

Проблеми виникли ще на шляху до Європи – літаку довелося кружляти над Середземним морем шість разів, перш ніж італійські диспетчери дозволили йому продовжити рух на Варшаву.

В аеропорту Варшави з’ясувалося, що польська сторона вимагає надати певні дозволи щодо 12 контейнерів зброї і спорядження та показати їхні оригінали, яких на борт не взяли. Далі виникла плутанина з тим, який літак має везти усіх до Жешува.

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Охорона й журналісти змушені були і далі залишатися у Варшаві, а екіпаж літака врешті оголосив, що правила вимагають відпустити пілотів після тривалого перельоту на мінімальний відпочинок тривалістю 10 годин.

Рамафоса тим часом після коротких зустрічей у Польщі ще з кількома учасниками делегації рушив до Жешува і сів на потяг до Києва, охорона у підсумку залишилася у Польщі.

Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку" та звинуватив Польщу у нібито зумисному зриві мирної ініціативи президента ПАР і в расистській дискримінації.

За його словами, африканська сторона отримала усі необхідні дозволи і щодо цього питання з Польщею контактували протягом двох тижнів.