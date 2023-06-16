Охорона президента ПАР Рамафоси, що мала супроводити його до Києва, застрягла у Польщі
З президентом Південноафриканської Республіки до Києва мали прибути десятки власних спецпризначенців для охорони та ЗМІ, але цей літак вимушено застяг у Польщі; ситуація вже викликала скандал.
Про це стало відомо від медійників на борту літака, серед інших, історію розповідає видання Somentalive, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Окрім самої делегації, до Києва мала прибути також власна охорона Сіріла Рамафоси зі зброєю та спорядженням, що прямувала окремим літаком. З ними летіли також представники ЗМІ, щоб висвітлювати візит. Планувалося, що з Варшави вони вирушать іншим літаком до Жешува і вже згодом перетнуться з президентом.
Проблеми виникли ще на шляху до Європи – літаку довелося кружляти над Середземним морем шість разів, перш ніж італійські диспетчери дозволили йому продовжити рух на Варшаву.
В аеропорту Варшави з’ясувалося, що польська сторона вимагає надати певні дозволи щодо 12 контейнерів зброї і спорядження та показати їхні оригінали, яких на борт не взяли. Далі виникла плутанина з тим, який літак має везти усіх до Жешува.
Охорона й журналісти змушені були і далі залишатися у Варшаві, а екіпаж літака врешті оголосив, що правила вимагають відпустити пілотів після тривалого перельоту на мінімальний відпочинок тривалістю 10 годин.
Рамафоса тим часом після коротких зустрічей у Польщі ще з кількома учасниками делегації рушив до Жешува і сів на потяг до Києва, охорона у підсумку залишилася у Польщі.
Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку" та звинуватив Польщу у нібито зумисному зриві мирної ініціативи президента ПАР і в расистській дискримінації.
За його словами, африканська сторона отримала усі необхідні дозволи і щодо цього питання з Польщею контактували протягом двох тижнів.
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раафоса мазафака рулить -- довіру між ним самим і іншим світом спочатку нехай укріпе
короляпрезидента з боку х-ла кінджалами і калібрами, а охорона тверить про "небезпеку" через невдалу спробу провезти зброю, щоб що? З пістолетика ракети позбивати? Так у них же мирний план, вони проти зброї, за перемовини, і хто з них так невдало вів перемовини з ракетами?
Ни за что, ни про что,
Унизили!
Оскорбили!
Нагнобили! 😂
Це Діхлофосі за брехню про "фейкові" обстріли Києва! 👿
"Винсент Магвенья написал: "Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа #AfricanPeaceMission идет по плану".
Они даже не врубились, зачем их в Киеве, в убежище отвели.
после него добавить нечего
Це 12 контейнерів мирного плану.
Нехай усі питання язиком вирішують і мирними намірами...
Не просто поставили у небезпеку. ***** свідомо покусився на життя вашого президента, обстрілявши Київ кинжалами та калібрами під час його перебування в Україні. Чи етоДругоє?
Сподіваюсь, без охорони його не з'їдять українські тубільці!
Урод ты.
На плантации папуасов!
Где славные времена ку-клукс-клана.....
ЦЕ ДЖЕКПОТ!!!!!!
так за своє життя переймаються! хоча і даром нікому не потрібні
від України їм тільки харчі за бесцін треба
Рамафос аи не заметил, что они остались в Польше.
А он ни в одном глазу - доверяет Украине.