Столтенберг про ядерну зброю РФ у Білорусі: Перші приготування вже бачили, значних змін немає
Північноатлантичний Альянс наразі не фіксував змін у розміщенні ядерних сил Росії, які б вимагали від нього аналогічних кроків у відповідь.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, НАТО "серйозно сприймає заяву Росії про те, що вона розгорне ядерну зброю в Білорусі".
"Ми вже бачили перші приготування до цього. Будемо уважно стежити за цим і будемо пильними. Звісно, це частина ядерного "сигналювання", ядерної риторики, яку ми спостерігали вже останні кілька років, коли Росія модернізувала й розгортала все більше ядерної зброї", - пояснив він.
За словами Столтенберга, наразі НАТО не зафіксувало жодних змін у розгортанні російських ядерних сил, "що б вимагали будь-яких змін у розгортанні наших (ядерних. - Ред.) сил".
"Та ми постійно оцінюємо, які маємо ухвалити дії, й це питання також обговорювала Група ядерного планування (найвищого органу ядерної політики Альянсу. - Ред.)", - додав генсек Альянсу.
Раніше білоруський диктатор Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати з Росії ядерну зброю.
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