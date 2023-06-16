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Новини
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Столтенберг про ядерну зброю РФ у Білорусі: Перші приготування вже бачили, значних змін немає

столтенберг

Північноатлантичний Альянс наразі не фіксував змін у розміщенні ядерних сил Росії, які б вимагали від нього аналогічних кроків у відповідь.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, НАТО "серйозно сприймає заяву Росії про те, що вона розгорне ядерну зброю в Білорусі".

"Ми вже бачили перші приготування до цього. Будемо уважно стежити за цим і будемо пильними. Звісно, це частина ядерного "сигналювання", ядерної риторики, яку ми спостерігали вже останні кілька років, коли Росія модернізувала й розгортала все більше ядерної зброї", - пояснив він.

За словами Столтенберга, наразі НАТО не зафіксувало жодних змін у розгортанні російських ядерних сил, "що б вимагали будь-яких змін у розгортанні наших (ядерних. - Ред.) сил".

"Та ми постійно оцінюємо, які маємо ухвалити дії, й це питання також обговорювала Група ядерного планування (найвищого органу ядерної політики Альянсу. - Ред.)", - додав генсек Альянсу.

Раніше білоруський диктатор Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати з Росії ядерну зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерна зброя РФ в Білорусі: Держдеп вважає, що Лукашенко передає Путіну все більше контролю

Автор: 

Білорусь (7938) росія (65336) ядерна зброя (1155) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
Ну, ну - просто продовжуйте спостерігати!
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16.06.2023 16:59
+2
як в Кримскій області .доречі чому досих пір не скасована автономія?
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16.06.2023 17:03
+2
Ну, наприклад, висловити велике занепокоєння.
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16.06.2023 17:06
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Ну, ну - просто продовжуйте спостерігати!
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16.06.2023 16:59 Відповісти
А що вони мають робити?
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16.06.2023 17:03 Відповісти
Ну, наприклад, висловити велике занепокоєння.
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16.06.2023 17:06 Відповісти
Они должны были по новой асфальт укладывать по всем странам НАТО?
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16.06.2023 17:19 Відповісти
Вони ж не слуги якось народу, щоб страждати дурнею!
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16.06.2023 17:26 Відповісти
оон-"глубокастурбованність",,Гроссі--Фсе стАбільно,все працює,, Столтенберг -- наразі НАТО не зафіксувало жодних змін,,,вони нічого не мають робити,от того,що нічого не роблять,,,це ВСЕ!,ще аукненться,,
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16.06.2023 17:08 Відповісти
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16.06.2023 17:22 Відповісти
як в Кримскій області .доречі чому досих пір не скасована автономія?
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16.06.2023 17:03 Відповісти
Не на часi!
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16.06.2023 17:27 Відповісти
Будемо серйозно і уважно стежити за цим і будемо пильними. Джерело:
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16.06.2023 17:05 Відповісти
У американців є можливість провести випробування GBU-57 Вона саме на це й розроблялася Відразу у Луки "пропаде апетит" на розміщення ядерної зброї на своїй території
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16.06.2023 17:08 Відповісти
Але ж бункер уйла на Алтаї десь на глибині 50 метрів..чи Ви пропонуєте відразу по "центру принятия решений"? Розфеячити мацкву протибункерними?
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16.06.2023 17:19 Відповісти
Навіщо так відразу? У Луки (як він заявив) 5-6 сховищ для ядерних *********** Вибрать те, що найближче до кордону І покласти бомбочку туди - перед завезенням боєголовок) Вона плануюча - може й залітать в Білоруський федеральний округ не треба буде І не ядерна А потім спостерігать, як таргани будуть бігать та "кірпічами срать"!
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16.06.2023 17:28 Відповісти
Цілком згоден, НАТО потрібно анонімно покласти бомбочку (звичайну, потужну) на місце майбутньої можливої дислокації ЯО у білокацапії. За порушення московією договору про розповсюдження ЯЗ.
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16.06.2023 17:51 Відповісти
Ото Вам тільки повеселити бульбашів)))) хоча бульбафюрера може грець вхопе й він сконає..
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16.06.2023 17:52 Відповісти
Так справа в тому що тактичні ЯБ наповнені полонієм Пошкодження корпусу - радіоактивне забруднення Не думаю що Луці потрібен ще один "маленький чорнобиль" всередині Білорусі
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16.06.2023 18:00 Відповісти
Головне питання, що саме пообіцяв бульбофюрер рашистам у обмін на розміщення ядерної зброї? Просто так кацапи нічого не дали б, а у байки, що таким чином пробують налякати західні країни якось не віриться.
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16.06.2023 17:17 Відповісти
"...що саме пообіцяв бульбофюрер рашистам"?
Мабуть, взяти Київ за 3 дні. "С чєтирьох направлєній".
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16.06.2023 17:43 Відповісти
Нато сбежало с афганистана, когда начали бармалей наступать. А мы воюем с ядерной, жестокой страной. Как вообще нас может это нато защитить? Оно трусливое и циничное. Вобщем мы встряли и очень нехорошо встряли.
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16.06.2023 18:50 Відповісти
агент Стеклов до смерти агент.
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16.06.2023 20:19 Відповісти
 
 