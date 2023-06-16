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Суд зобов’язав УПЦ МП повернути державі Миколаївський собор у Кременці на Тернопільщині, - Мінкультури

собор,кременець,миколаївський

15 червня Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями (XVI-XVII ст.) загальною площею 1 756,0 кв. м. у м. Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Про це повідомляє сайт Мінкультури, передає Цензор.НЕТ.

Суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського ДІАЗ та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ МП усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику.

Нагадаємо, що 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. У свою чергу, релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

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З 13 лютого 2023 року і по даний час Релігійна громада незаконно, без будь-якої правої підстави продовжує користуватися державним майном – пам’яткою архітектури національного значення.

У зв’язку з цим, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник звернувся до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою повернути Миколаївський собор з келіями, зобов’язавши релігійну громаду УПЦ МП вивільнити зайняті приміщення та підписати відповідний Акт приймання-передачі.

Автор: 

Кременець (7) УПЦ МП (1208) Тернопільська область (591)


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Топ коментарі
+13
Я коли читаю подібні новини, для мене це якийсь довбаний сюр. Тобто мають бути ще певні бюрократичні процедури, коли півтора роки йде повномасштабна війна каців з нами? Та просто взяти кастети в руки , пере#бати #бальники всім ставленикам руцькага міра, під сраку ногою і звільнити приміщення.
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16.06.2023 17:43
+11
Гундяєвська секта в складі ФСБ ********** має бути заборонена і переслідуватися в Україні як деструктивна терористична організація ворога. Які "договори"? Депортація, конфіскація, тюрма.
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16.06.2023 17:25
+11
Геть московський сатанат!
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16.06.2023 17:49
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А неустойку з них взяти забули?
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16.06.2023 17:15 Відповісти
а також чи виплатили iноземнi бiзнесмени налоги?
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17.06.2023 01:04 Відповісти
Гундяєвська секта в складі ФСБ ********** має бути заборонена і переслідуватися в Україні як деструктивна терористична організація ворога. Які "договори"? Депортація, конфіскація, тюрма.
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16.06.2023 17:25 Відповісти
закрий гебнявий рот гнида кацапська.
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16.06.2023 19:00 Відповісти
геть московського попа з України !!!

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16.06.2023 19:47 Відповісти
Я коли читаю подібні новини, для мене це якийсь довбаний сюр. Тобто мають бути ще певні бюрократичні процедури, коли півтора роки йде повномасштабна війна каців з нами? Та просто взяти кастети в руки , пере#бати #бальники всім ставленикам руцькага міра, під сраку ногою і звільнити приміщення.
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16.06.2023 17:43 Відповісти
... слова не хлопчика, но... Шарікова - суди, права якісь... голова пухне, а треба кастет в руки,
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16.06.2023 20:02 Відповісти
і Лавру зобов'язав повернути, а московська пздота в рясах і досі там. слуга крємля дєрьмак сваіх ні брасаєт.
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16.06.2023 17:44 Відповісти
******* це ти а в нас УПЦ. якщо знаєш де є московська пиши заяву в СБУ козел комуняцький.
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16.06.2023 19:02 Відповісти
Співаєте зовсім не по солов"їному.
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16.06.2023 19:08 Відповісти
томос виданий цим кацапським фсб/кгб попам-3.14дерасам Вселенським Патріархом покажи, тоді будемо розмовляти !!!

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16.06.2023 19:50 Відповісти
Гарна новина...і така запізніла..
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16.06.2023 17:44 Відповісти
Кожний громадянин Московії. Не говорячи про організацію несе загрозу для Украіни.їх знаходження може натовкнути освободителей*** на агресию
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16.06.2023 17:58 Відповісти
Геть московський сатанат!
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16.06.2023 17:49 Відповісти
а це гарна стратегiя - закiнчилась аренда - пiшли нафуй. 😜Коли закiнчиться аренда у iнших общин ФСБ?
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17.06.2023 00:59 Відповісти
пошукайте ще схрони з миношукачами 🤔 Щось мало залишитися.
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17.06.2023 01:06 Відповісти
 
 