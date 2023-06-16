На Таврійському напрямку за добу ЗСУ ліквідували та поранили понад 4 роти окупантів, - Тарнавський
Українські захисники на Таврійському напрямку ліквідували та поранили понад 4 роти російських загарбників.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання.
Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.
Так воїнам Сил оборони вдалося знищити та пошкодити 12 танків, 6 одиниць БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубиця 2А65 "Мста-Б", 2 БпЛА "Zala" та автомобільна техніка. Також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Побили москалів...
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Слава Захисникам України!!
Пильнймо браття, Україну!!
вбивати 😡