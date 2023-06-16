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Новини Війна
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На Таврійському напрямку за добу ЗСУ ліквідували та поранили понад 4 роти окупантів, - Тарнавський

війна,зсу

Українські захисники на Таврійському напрямку ліквідували та поранили понад 4 роти російських загарбників.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Так воїнам Сил оборони вдалося знищити та пошкодити 12 танків, 6 одиниць БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубиця 2А65 "Мста-Б", 2 БпЛА "Zala" та автомобільна техніка. Також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські підрозділи просунулися під Вугледаром, - Тарнавський

Автор: 

ЗСУ (7577) Тарнавський Олександр (277)


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https://twitter.com/i/status/1669581183007506432 https://twitter.com/i/status/1669581183007506432 Голосом Дроздова- мартышки отлавливаются на деревьях
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16.06.2023 17:17 Відповісти
Пора-пора-поранили,
Побили москалів...
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16.06.2023 17:22 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Слава Захисникам України!!
Пильнймо браття, Україну!!
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16.06.2023 17:36 Відповісти
Хлопці , бийте кацапських шакалів безжалісно ,бо вони прийшли нас
вбивати 😡
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16.06.2023 17:46 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2023 18:15 Відповісти
Черчіль колись казав: найбільше брешуть перед виборами,після рибалки і.....на війні...
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16.06.2023 18:24 Відповісти
 
 