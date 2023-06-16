Росіяни на півдні підтягують свої війська з другої лінії оборони, - Сили оборони Таврійського напрямку

Російські окупанти на першій лінії оборони на півдні подекуди підтягують свої війська з другої лінії оборони.

Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку із посиланням на заяву речника сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами.

Російські окупаційні війська на півдні чинять шалений опір, подекуди на окремих відтинках першої лінії підтягують резерви з другої лінії своєї оборони", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На всіх напрямках наступу ЗСУ є просування близько 1 км, - Міноборони

Він додав, що Сили оборони продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах, зокрема на Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському напрямках: "Тут відбуваються наші контратаки і робота на флангах контратак, на окремих ділянках фронту".

Шершень додав, що Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку на відстань від 200 метрів до кілометра.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше 4 рот.