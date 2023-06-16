Росіяни на півдні підтягують свої війська з другої лінії оборони, - Сили оборони Таврійського напрямку
Російські окупанти на першій лінії оборони на півдні подекуди підтягують свої війська з другої лінії оборони.
Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку із посиланням на заяву речника сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами.
Російські окупаційні війська на півдні чинять шалений опір, подекуди на окремих відтинках першої лінії підтягують резерви з другої лінії своєї оборони", - розповів він.
Він додав, що Сили оборони продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах, зокрема на Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському напрямках: "Тут відбуваються наші контратаки і робота на флангах контратак, на окремих ділянках фронту".
Шершень додав, що Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку на відстань від 200 метрів до кілометра.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше 4 рот.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
24.02.2024 рашисти в Таврії за один день пройшли 120 км. 👿
Тепер ціною крові та життів наших Воїнів відвойовуємо від кількох сот метрів до кілометра на добу.
Горіти ЗЄ в пеклі ! 👿
А вот зечмо говорили с осени 2021, но он дорогами озабочен был.
Хм, "неожиданно". А кто-то думал, что пока мы 8 мес. сидели в глухой обороне, враг только "деморализовывался" и "дезертировал"? Как нам пели по "марафону 3,14здежа".
Це війна на виснаження. В кого буде більше снарядів / техніки - той і переможе