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Новини Війна
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Росіяни на півдні підтягують свої війська з другої лінії оборони, - Сили оборони Таврійського напрямку

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти,військарф

Російські окупанти на першій лінії оборони на півдні подекуди підтягують свої війська з другої лінії оборони.

Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку із посиланням на заяву речника сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами.

Російські окупаційні війська на півдні чинять шалений опір, подекуди на окремих відтинках першої лінії підтягують резерви з другої лінії своєї оборони", - розповів він.

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Він додав, що Сили оборони продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах, зокрема на Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському напрямках: "Тут відбуваються наші контратаки і робота на флангах контратак, на окремих ділянках фронту".

Шершень додав, що Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку на відстань від 200 метрів до кілометра.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше 4 рот.

Автор: 

контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+16
Легко було зеленим виродкам віддавати Україну кацапам,але тяжко тепер буде забирати нашу землю.Клоунські обіцяні шашлики дуже тхнуть українською кров'ю
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16.06.2023 18:00
+8
"Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами. Джерело:

Хм, "неожиданно". А кто-то думал, что пока мы 8 мес. сидели в глухой обороне, враг только "деморализовывался" и "дезертировал"? Как нам пели по "марафону 3,14здежа".
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16.06.2023 18:10
+4
А Наєв тільки зараз рапортує про вириті окопи на північних рубежах. І яке здивування - рашисти створили лінії оборони, подекуди навіть три. Мдє, наступ не буде легкою прогулянкою. І це вони так захоплене обороняють, а ми своє шашличками збирались обороняти
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16.06.2023 17:57
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А Наєв тільки зараз рапортує про вириті окопи на північних рубежах. І яке здивування - рашисти створили лінії оборони, подекуди навіть три. Мдє, наступ не буде легкою прогулянкою. І це вони так захоплене обороняють, а ми своє шашличками збирались обороняти
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16.06.2023 17:57 Відповісти
Ціна "майського шашлика" -
24.02.2024 рашисти в Таврії за один день пройшли 120 км. 👿

Тепер ціною крові та життів наших Воїнів відвойовуємо від кількох сот метрів до кілометра на добу.

Горіти ЗЄ в пеклі ! 👿
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16.06.2023 18:57 Відповісти
Наеву приказали - делает.

А вот зечмо говорили с осени 2021, но он дорогами озабочен был.
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16.06.2023 19:10 Відповісти
Легко було зеленим виродкам віддавати Україну кацапам,але тяжко тепер буде забирати нашу землю.Клоунські обіцяні шашлики дуже тхнуть українською кров'ю
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16.06.2023 18:00 Відповісти
Та да. Время и деньги они на асфальт не транжирили.
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16.06.2023 18:10 Відповісти
тхне тобі українська кров, соєсосе підкацапний?
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16.06.2023 19:21 Відповісти
Клоунські. обіцяні. шашлики. тхнуть. українською. кров'ю.
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16.06.2023 22:30 Відповісти
"Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами. Джерело:

Хм, "неожиданно". А кто-то думал, что пока мы 8 мес. сидели в глухой обороне, враг только "деморализовывался" и "дезертировал"? Как нам пели по "марафону 3,14здежа".
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16.06.2023 18:10 Відповісти
особенно ты сидел в обороне тролль...!
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16.06.2023 18:50 Відповісти
Вони Бахмут брали півроку. Тепер ми Токмак будем брати півроку.
Це війна на виснаження. В кого буде більше снарядів / техніки - той і переможе
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16.06.2023 18:35 Відповісти
Щось не спокійно на душі...
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16.06.2023 18:51 Відповісти
щось не те. на другій лінії тримають спеціально щоб контратакувати прориви першої лінії. а якщо з другої тягнути на першу ..щось мутно і непонятно!
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16.06.2023 19:15 Відповісти
нет блин, они все 400 тыщ (или сколько их) держат но ноле.
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16.06.2023 19:42 Відповісти
 
 