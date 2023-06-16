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Ракетна атака на Київщину: Кількість постраждалих унаслідок удару зросла до семи осіб, поранена 4-річна дитина, - Нєбитов

київщина

Кількість постраждалих через падіння уламків ракет у Київській області зросла до семи осіб, серед них - двоє дітей.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз, на жаль, кількість постраждалих від цього терористичного ракетного удару збільшилася. Наразі можу сказати, що семеро осіб звернулися до лікарів. Одразу хочу заспокоїти, травми в них досить легкі, немає важких чи навіть середньої тяжкості, але хочу зазначити, що серед постраждалих двоє дітей. Молодшому 4 роки і хлопчику 13 років", - заявив Нєбитов в ефірі телемарафону вдень у п'ятницю.

Він зазначив, що постраждалий хлопчик під час повітряної тривоги перебував у підвалі, його будинок зазнав серйозних пошкоджень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Київщину: Поранено 6 осіб, зокрема дитину. Зруйновано 3 будинки, 15 мають незначні пошкодження

"Цей випадок іще раз показує те, що потрібно дотримуватися правил повітряної тривоги, переходити до укриття або принаймні дотримуватися правила двох стін", - наголосив Нєбитов.

Поліція зафіксувала повне руйнування трьох приватних будинків, 15 будинків зазнали серйозних пошкоджень, іще 15 - незначних пошкоджень.

"На жаль, ми розуміємо, що це не останнє звернення, там неподалік дачний масив, і я думаю, що кількість постраждалих від цього терористичного удару Російської Федерації збільшуватиметься", - додав Нєбитов.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких одна дитина.

Автор: 

Київська область (4041) обстріл (28648) Нєбитов Андрій (190)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.06.2023 20:12 Відповісти
 
 