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Багато країн НАТО готові збільшити внески на оборону, щоб озброювати Україну, - Остін

остін

Країни Північноатлантичного альянсу поступово погоджуються, що встановлений у НАТО поріг внесків в оборону на рівні 2% від ВВП має бути мінімумом, і це дуже важливо, в тому числі, для закупівлі зброї та боєприпасів для України.

Таке переконання висловив у п’ятницю у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Оскільки ми продовжуємо обговорювати це питання, я думаю, існує широка згода, що 2% інвестицій ВВП мають бути мінімумом, а не "стелею". І є багато країн, які прагнуть перевищити 2%", - зауважив міністр оборони США.

Крім того, за його словами, багато країн вже мають реальні можливості зробити це за розумний проміжок часу.

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"Отже, ми продовжимо заохочувати наших союзників досягти цієї мети, тому що це дійсно дуже важливо. Ми маємо надалі інвестувати у зброю та боєприпаси (для України – ред.) та замінювати озброєння й амуніцію, які ми надавали Україні в багатьох випадках",- підкреслив Остін.

Для цього, за його словами, знадобляться додаткові інвестиції. Крім того, глава Пентагону підкреслив необхідність стандартизувати боєприпаси серед країн НАТО, чому навчили останні місяці спільного протистояння агресії РФ.

"Тому наші керівники, що відповідають за озброєння, працюють разом",- зауважив міністр оборони США.

Автор: 

НАТО (6460) Остін Ллойд (521)


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Ти не петляй, товаріщ Остін.
Сьодні Х-ло заявило що расія розбомбила уже 5 комплексів Петріот, в ти надав тільки 3. Де ще два?
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16.06.2023 19:30 Відповісти
Якщо отримати від США ще 2 Петріоти то , згідно заяви Х-ла , в України залишиться нуль : - 5 + 3 + 2 = 0.

Товаришу Остін! Надайте 3 або більше Петріотів !
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16.06.2023 20:22 Відповісти
Самое интересное что уже и немцы прозрели. А такие как балтийские страны и даже Словакия поняли что если война не закончится в Украине, то они будут следующими
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16.06.2023 19:41 Відповісти
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16.06.2023 19:52 Відповісти
І як вам таке ? "Делегація ПАР назвала дезінформацією ракетну атаку росіян на Київ: «Ми не чули і не бачили вибуху» " "«Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, тут поширюється якась навмисна дезінформація. [Під час тривоги] люди просто займалися своїми справами. Як ми й очікували, ця місія не буде легкою, але деякі з перешкод дуже тривожні, а інші відверто кумедні, як-от цей так званий вибух», - заявив речник Рамафоси.
https://hromadske.ua/posts/delegaciya-par-nazvala-dezinformaciyeyu-raketnu-ataku-rosiyan-na-kiyiv-mi-ne-chuli-i-ne-bachili-vibuhu
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16.06.2023 20:07 Відповісти
Заберите барабан! Дайте селедки спикеру Рамафоси!
https://www.youtube.com/watch?v=esGcXy5lAGA&ab_channel=Oleksii
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16.06.2023 21:50 Відповісти
 
 