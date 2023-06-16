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У Конгресі США запропонували виділити 80 млн доларів на ATACMS для України

atacms

У Конгресі США створили законопроект про оборонний бюджет. Він передбачає виділення 80 мільйонів доларів на закупівлю та передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого радника Гельсінської комісії при Конгресі США Пола Массаро у Twitter.

"Із коштів, передбачених для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) в інших розділах цього закону, Комітет має намір використати не менше 80 млн. доларів для закупівлі армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) для Збройних сил України", - сказано у законопроекті Комітету зі збройних сил Палати представників США.

При цьому, згідно з документом, голові Пентагону доручають провести брифінг для оборонних комітетів Конгресу не пізніше 31 грудня 2023 року про хід використання виділених коштів на закупівлю та наявність ATACMS для Збройних сил України.

Варто зауважити, що далекобійні ракети ATACMS здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів. Їх можна запускати за допомогою РСЗВ HIMARS, які США вже передали Україні.

Офіційні особи нашої країни почали закликати Вашингтон до таких постачань ще минулого року, але там відмовлялися надавати Україні подібне озброєння.

Також читайте: У Конгресі США представили законопроєкт про вилучення заморожених активів РФ на користь України

Автор: 

зброя (7471) ракети (4029) США (23024)


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Топ коментарі
+13
Це в нескінченну кількість разів більше аніж Україна виготовила ракет такого класу з 2019 рок
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16.06.2023 19:50
+11
пропоную підтримати таку добру пропозицію
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16.06.2023 19:36
+11
Уже пора дать Украине ракеты способные доставать рашистов на расстоянии 800 км и более.
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16.06.2023 19:40
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пропоную підтримати таку добру пропозицію
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16.06.2023 19:36 Відповісти
з невеликим уточненням - ATACMS для росії і доручити Україні передати їх за призначенням
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16.06.2023 19:38 Відповісти
Маловато конечно... Но хоть что то. Если конечно дадут.
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16.06.2023 19:40 Відповісти
Уже пора дать Украине ракеты способные доставать рашистов на расстоянии 800 км и более.
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16.06.2023 19:40 Відповісти
мабуть 50 ракет...???Не так вже й густо, якщо не сказати інакше...
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16.06.2023 19:48 Відповісти
Це в нескінченну кількість разів більше аніж Україна виготовила ракет такого класу з 2019 рок
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16.06.2023 19:50 Відповісти
якщо порівняти із бітумом від бульбостану і гроші перекачані в турецький "онур-автодор",то це зовсім мізер...
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16.06.2023 19:57 Відповісти
Дякую пане Максиме
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16.06.2023 19:58 Відповісти
А якщо порівняти з українською густотою?
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16.06.2023 19:57 Відповісти
600 ракет
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16.06.2023 20:12 Відповісти
Один нолик лишний) Стоимость ракеты примерно 1-1.5 миллиона.
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16.06.2023 21:20 Відповісти
Так. Приблизно стільки. Ціна на 2022 рік 1.476 млн доларів за штуку, якщо вірити вікіпедії. З одного боку небагато, але чесно кажучи всі жирні цілі для балістичних ракет знаходяться на території Росії по якій ми ці вогневі засоби використовувати не маємо дозволу. А для аеродромів в Криму вистачить на перший час. Висновок: треба робити своє
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16.06.2023 20:12 Відповісти
нуль десь загубили. бо 1 залп це сум
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16.06.2023 19:54 Відповісти
Якщо цей законопроект Конгресу США стане Законом США, то адміністрація Байдена буде зобов'язана виконати його, і Україна отримає ATACMS.

Цим законопроект принципово відрізняється від Закону про ленд-ліз 22 , згідно якому президент Байден отримав від Конгресу США повноваження передавати зброю Україні безпосередньо з військових складів США, але досі не скористався цими повноваженнями і не порушив Закон, бо отримання повноважень від Конгресу не зобов'язує адміністрацію до їх застосування.
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16.06.2023 19:56 Відповісти
Добре що почалися розмови про це!
Рік назад, Бредлі, Леопарди та Абрамси, були чимось міфічним, не кажучи про літаки!
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16.06.2023 20:03 Відповісти
Вони там з глузду з'їхали, чи що?! Це ж ескалація!!
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16.06.2023 20:08 Відповісти
80 млн $ - це приблизно 600 ракет. Непоганий аншлаг для кабздона.
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16.06.2023 20:14 Відповісти
якщо ціна однієї ракети 1,5 млн вічно зелених ,то як на 80 мульйонів Ти захотів аж 600 штук ракет притягнути??Хоча х/зн може то і на " американському секонді" де можна прикупити ,,,???
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16.06.2023 20:24 Відповісти
математику в школі прогулювали ?
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16.06.2023 20:25 Відповісти
А як там закон про ленд-ліз для України?...
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16.06.2023 20:18 Відповісти
HAVC tipa raketi mogli bi dat stati isprobyvat na kacapov.Eti jest realno giperzvukovyje
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16.06.2023 20:21 Відповісти
Ukraine will be able to destroy Russian military factories with long-range missiles. Now they are located too far away.
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16.06.2023 23:29 Відповісти
 
 