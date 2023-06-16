Мирні перемовини з РФ можливі тільки після повного виведення російських військ з території України, - Зеленський - лідерам Африканського Союзу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі – допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі – це означає заморозити війну, заморозити біль та страждання", - сказав він на пресконференції у Києві у п'ятницю після переговорів із делегацією лідерів країн Африканського Союзу.

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"Росія довго намагалася обдурити всіх із "Мінськом". Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже - реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі", - заявив він.

За словами Зеленського, він також "представив учасникам зустрічі результати наших зусиль у рамках двох експортних ініціатив - Чорноморської зернової та гуманітарної ініціативи "Зерно з України". Ми реально допомагаємо світу і саме багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці".

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"Постачання продовольства має бути надійно гарантоване і право кожної людини на їжу має бути забезпечене припиненням будь-яких спроб таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду і соціальної нестабільності для шантажу народу. Звернувся до учасників зустрічі з пропозицією надати своє бачення того, як ми разом можемо ще більше зробити для продовольчої безпеки та створення зернових хабів", - сказав президент.

Він також зауважив, що "Україна готова значно розширити освітні програми для студентів, зокрема в країнах Африканського континенту. Але, звісно, перш за все ми маємо відновити повну силу Статуту ООН. Принципи Статуту ООН. І припинити цю жорстоку російську агресію і звільнити нашу землю, наших людей від російського зла".

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