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Мирні перемовини з РФ можливі тільки після повного виведення російських військ з території України, - Зеленський - лідерам Африканського Союзу

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі – допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі – це означає заморозити війну, заморозити біль та страждання", - сказав він на пресконференції у Києві у п'ятницю після переговорів із делегацією лідерів країн Африканського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Африканський мирний план передбачає відведення російських військ і призупинення ордеру МКС на арешт Путіна, - Reuters

"Росія довго намагалася обдурити всіх із "Мінськом". Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже - реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі", - заявив він.

За словами Зеленського, він також "представив учасникам зустрічі результати наших зусиль у рамках двох експортних ініціатив - Чорноморської зернової та гуманітарної ініціативи "Зерно з України". Ми реально допомагаємо світу і саме багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці".

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"Постачання продовольства має бути надійно гарантоване і право кожної людини на їжу має бути забезпечене припиненням будь-яких спроб таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду і соціальної нестабільності для шантажу народу. Звернувся до учасників зустрічі з пропозицією надати своє бачення того, як ми разом можемо ще більше зробити для продовольчої безпеки та створення зернових хабів", - сказав президент.

Він також зауважив, що "Україна готова значно розширити освітні програми для студентів, зокрема в країнах Африканського континенту. Але, звісно, перш за все ми маємо відновити повну силу Статуту ООН. Принципи Статуту ООН. І припинити цю жорстоку російську агресію і звільнити нашу землю, наших людей від російського зла".

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Автор: 

Африка (307) Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+16
якісь ці африканці дурні люди - перлися через пів світу щоб почути те що можуть почути з новин
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16.06.2023 19:43
+11
навіщо їх возили в Бучу? у них там все виглядає як у нас Буча після параши.... краще б к родичам в зоопарк звозили
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16.06.2023 19:49
+8
Китайські раби немають вибору
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16.06.2023 19:48
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якісь ці африканці дурні люди - перлися через пів світу щоб почути те що можуть почути з новин
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16.06.2023 19:43 Відповісти
Китайські раби немають вибору
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16.06.2023 19:48 Відповісти
Они приехали чтобы в барабаны постучать, яйца покушать и отведать жареной картошки под водочку с фляг. Ну и какой же прием гостей без яблочек.
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16.06.2023 19:52 Відповісти
В мене була думка що ти з тих хто любить зелених, але виявляється ти просто москаль.
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16.06.2023 19:56 Відповісти
Вам би кремль стільки відвалив як їм, ви б теж пеперлись ))
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16.06.2023 20:00 Відповісти
їм треба зерно, кацапські добрива і гроші
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16.06.2023 20:18 Відповісти
Африканці відробляли отримане бабло, це нормально. А от якого хера зелена банда транжирила бюджет на прийом цієї *уйловської отари? це питання більш доречне.
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16.06.2023 21:06 Відповісти
Только после возвращения масковии в границы 91 года. Не 1991, и даже не 1091, а 0091 года. Только так
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16.06.2023 19:44 Відповісти
навіщо їх возили в Бучу? у них там все виглядає як у нас Буча після параши.... краще б к родичам в зоопарк звозили
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16.06.2023 19:49 Відповісти
Прозріло. Ти ж так намагався зазирнути **** вглаз
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16.06.2023 19:50 Відповісти
Президент України сказав усе як потрібно.
Вихованно.

Дорогі, аіріканськи друзі, йдіть за руським кораблем
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16.06.2023 20:00 Відповісти
Звук барабанів з укриттів в Києві притягнув цілу делегацію з Африки!
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16.06.2023 19:54 Відповісти
Ці папуаси вже заявили, що сьогоднішній обстріл це навмисна дезінформація.
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16.06.2023 19:58 Відповісти

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16.06.2023 19:58 Відповісти
Еще одна заблудившаася обизяна.
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16.06.2023 20:07 Відповісти
до речі,а куди цей сухумський бібізян подівся? щось,останнім часом перестала мелькати його волохата морда-ліца....
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16.06.2023 20:31 Відповісти
А я сьогодні бачив щось подібне в зоопарку, тільки в того очі розумніші!
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16.06.2023 20:31 Відповісти
Думаю цей африканський вояж "міратворцев" закінчиться нічим. Впевнений, що ініціатором цього шоу, був кремль. По типу, авось проконає.
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16.06.2023 19:59 Відповісти
Им хоть бусы стеклянные подарили? Или они зря съездили?
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16.06.2023 20:01 Відповісти
Путлерские обизяни рубли отрабативают.
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16.06.2023 20:06 Відповісти
Ху&ло хораеться за останні соломинки аби вижити:

папи рімськи, мами афріканськи, индонезія…

Але усе марне-
параша впевнено йде за руським военним кораблем.
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16.06.2023 20:07 Відповісти
Чому пан ЗЄлєнскій не хоче допомогти знедоленим дітям Африки???
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16.06.2023 20:14 Відповісти
Вот для чего была вся эта клоунада.😂
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16.06.2023 20:20 Відповісти
Дуже рідко Вовчика відвідують тверезі думки..Позицію підтримую.
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16.06.2023 22:16 Відповісти
 
 