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Новини Війна
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США про сьогоднішній ракетний удар по Києву: Росія не відмовилася від підкорення України і готова піти на жахливі кроки заради цього

брінк

Ракетні атаки на українські міста та їх жителів свідчать, що РФ не відмовилася від цілей підпорядкувати собі Україну і готова піти на жахливі кроки заради цього/

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Росія знову запустила балістичні та крилаті ракети по Києву - це продовження її щоденних атак проти жителів Кривого Рогу, Одеси та всієї України. Ці ракетні атаки на міста та їхніх мешканців демонструють, що Росія не відмовилася від своєї мети підкорити Україну і готова піти на жахливі кроки для досягнення цієї мети", - заявила вона.

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Посол зазначила, що як було зазначено під час засідання Контактної групи з оборони України, Сполучені Штати та партнери залишаються зосередженими на задоволенні нагальних потреб України в системах протиповітряної оборони.

Автор: 

обстріл (28648) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+11
мистер Байден сказал год назад "наша цель - довести россию до такого состояния, чтобы она обменивала нефтепродукты на еду"
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16.06.2023 20:14
+9
Он может воевать таким образом до конца жизни, поле того как он закопытится, его дело продолжат его правоприемник. Потому что мафия, потому что олигархам которые находятся санкциями это выгодно. Именно поэтому нужно вводить санкции против гражданских. Только голодные рашисты начнут думать как убрать этих нацистов от власти
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16.06.2023 20:07
+7
Война для бункерной крысы = жизнь. Даже когда у бункерного закончатся все самолеты, танки, ракеты и снаряды - он будет гнать рабов на убой тысячами так как остановить войну для него = смерть.
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16.06.2023 20:00
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Підірвуть ЗАЕС. І ви знову висловлюватимете занепокоєння? Їм похер на всіх. І на власний "народ".
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16.06.2023 19:54 Відповісти
В історії ще не було такого щоб болотяники підкорили Україну.
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16.06.2023 19:55 Відповісти
Але захоплювали....
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16.06.2023 19:55 Відповісти
І інакше не вміють і не хочуть.
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16.06.2023 20:38 Відповісти
Богдан Хмельницький на блюдечці подарував Україну Московії. Потім її Петро I фактично знову захопив на більш жорстких умовах, потім захопив Ленін, і про це він прямо писав. А зараз Путін хоче "повторити". А перше захоплення відбулось у 882-му році.
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16.06.2023 20:36 Відповісти
Захоплення, а не підкорення. Відчуйте різницю.
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16.06.2023 20:40 Відповісти
В цей раз планувалося не захоплення чи підкорення, а знищення.
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16.06.2023 20:56 Відповісти
Неужели непонятно, что Украины Ху#лу мало? Он мечтает помыть сапоги в Атлантическом океане.
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16.06.2023 19:55 Відповісти
Жирік вже мив в Індійському.
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16.06.2023 20:01 Відповісти
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16.06.2023 20:00 Відповісти
Надо!!!
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16.06.2023 20:09 Відповісти
Война для бункерной крысы = жизнь. Даже когда у бункерного закончатся все самолеты, танки, ракеты и снаряды - он будет гнать рабов на убой тысячами так как остановить войну для него = смерть.
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16.06.2023 20:00 Відповісти
Он может воевать таким образом до конца жизни, поле того как он закопытится, его дело продолжат его правоприемник. Потому что мафия, потому что олигархам которые находятся санкциями это выгодно. Именно поэтому нужно вводить санкции против гражданских. Только голодные рашисты начнут думать как убрать этих нацистов от власти
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16.06.2023 20:07 Відповісти
мистер Байден сказал год назад "наша цель - довести россию до такого состояния, чтобы она обменивала нефтепродукты на еду"
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16.06.2023 20:14 Відповісти
что-то не видно результатов его слов
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16.06.2023 23:40 Відповісти
Поэтому США специально затягивают и без того минимальные поставки оружия Украине, чтобы война шла как можно дольше, соответственно обе страны страдали?
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16.06.2023 23:43 Відповісти
Петріоти США дуже потрібні Україні для захисту не лише столиці, але і для захисту інших населених пунктів, та ППО інфраструктури, яку рашисти продовжують безкарно знищувати
ракетною зброєю з великої відстані.
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16.06.2023 20:05 Відповісти
США!Допоможіть знищити ху.ла,світового терориста №1 та буде вам щастя.
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16.06.2023 20:11 Відповісти
Про це відомо ще з часу провокацій біля півострова Тузли!! З 2003 року, після цієї невдачі ***** створив ССО, а ФСБ агенти почали, разом з ригоАналами, вербувати верхівку прокуратури мвс та сбу на Сході та у Криму!!
Усе відбувалося за підтримки Сівковичів🐷-Деркачів-Табачників-Сімоненків-Мартиненків-Литвинів…
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16.06.2023 20:16 Відповісти
Тому Україні і потрібні літаки з якими ви чомусь гальмуєте. Боїтеся ескалації? Та *уйло вже все що має застосовує на війні! Якої ви вже ескалації боїтеся?
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16.06.2023 20:26 Відповісти
І як завжди всім на заході п*х і на сам перед США. Підрив Каховської ГЕС п*х
0 реакції. Підірвуть ЗАЕС теж буде п*х. Ну а за нашу владу агентів кремля та зрадників я взагалі мовчу.
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16.06.2023 20:30 Відповісти
А може США готує нанесення ядерного удару по Москві. Рейган же про любив шуткувать. США і Росія вже досить довго живуть під загрозою знищення один одного.
І нам треба готуватися до того, що Росія в один момент може знищити.всіх слов''н і саме так відноситись до цього "братнього" народу.
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16.06.2023 20:51 Відповісти
З кацапами вся давно зрозуміло.А на які кроки готові піти США,щоб знищити мокшанську гангрену?Чи так і будуть спостерігати?
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16.06.2023 20:46 Відповісти
не обращай внимания на эту сцыкуху
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16.06.2023 20:51 Відповісти
А ви на які кроки готові підти, щоб нарешті, дати по зубам ***** так, щоб воно в нору заповзло?
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16.06.2023 21:07 Відповісти
Озабоченность средней степени. Засуньте госпожа её себе в ж....
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17.06.2023 09:33 Відповісти
 
 